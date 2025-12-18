Eveniment
Locuitorii unui cartier din Sebeș au rămas temporar fără apă potabilă, după o avarie la rețea. Precizările Apa CTTA
Apa CTTA SA - Sucursala Sebeș anunță întreruperea furnizării apei potabile într-un cartier din Sebeș, joi, 18 decembrie, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție.
Echipa de intervenție este pe teren și încearcă să remedieze în cel mai scurt timp această avarie.
Astfel, locuitorii din cartierul Aleea Parc au rămas fără apă potabilă, iar reluarea alimentării este estimată în jurul orei 18:15.
La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate; în acest caz, clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, pot fi semnalate la:
- numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)
- Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883 (în afara programului)
