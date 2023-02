LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 339 posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 14 februarie. Sunt vacante 339 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL – agent de securitate – 1 – 0731678200

NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 1 – 0760265477

SECURED SR SRL – agent de securitate – 1 – 0740673500

S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES – agent de vânzari – 1 – 0723658292

IPEC SA – ambalator manual – 15 – 0758800134

ADRIAN COMSERVICE SRL – ambalator manual – 2 – 0788237773

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – asistent medical generalist – 1 – 0729010745

JONI ERINA S.R.L. – brutar – 1 – 0744585584

S.C. PATIPAN GRUP SRL – cofetar – 1 – 0740171899

KLAUS MESAGER SRL – curier – 2 – 0745831494

DEICHMANN S.R.L. – director magazin – 1 – 0213004624

VERDANT PRO – dispecer – 5 – 0786222055

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0735545122

IPEC SA – fasonator produse ceramice – 10 – 0758800134

ALBALACT SA – fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte – 1 – 0372609132

FLOREA GRUP SRL – frezor universal – 1 – 0728999935

IPEC SA – glazurator produse din ceramica fina – 10 – 0758800134

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 1 – 0729010745

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – inginer automatist – 1 – 0735545122

ALBALACT SA – inginer automatist – 1 – 0372609132

SC DEKA STRUCTURI SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 2 – 0722685526

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – inginer electrician – 1 – 0735545122

ALBALACT SA – inginer mecanic – 2 – 0372609132

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0729010745

ALBALACT SA – lacatus mecanic – 1 – 0372609132

MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA – lacatus mecanic – 1 – 0258811853

TRUCKISTA S.R.L. – lucrator comercial – 2 – 0732058295

ZEN HOME CONCEPT S.R.L. – lucrator comercial – 2 – 0745383349

KAUFLAND ROMANIA – lucrator comercial – 4 – cariere@kaufland.ro

METAL KEV S.R.L. – lucrator gestionar – 1 – 0723553063

DRAGON R.C. SRL – mecanic auto – 1 – 0746033394

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. – medic specialist – 1 – 0747054712

YUKAMOB STYLE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0742131242

SC CONSTRUCTAMA ALBA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0757115764

AREAL FLORA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com

NOVOCASA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com

ALBALACT SA – operator la roboti industriali – 5 – 0372609132

S.C. PATIPAN GRUP SRL – patiser – 1 – 0740171899

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” – secretar institut, facultate – 1 – 0258806276

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” – sef serviciu – 1 – 0258806276

ALBALACT SA – strungar universal – 1 – 0372609132

FLOREA GRUP SRL – sudor – 1 – 0728999935

SC LIDL DISCOUNT SRL – vânzator – 10 – irina.voicu@lidl.ro

TURUS SERV SRL – vânzator – 1 – 0742518018

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AFRODITA MELIHATA SRL – brutar – 4 – 0743308881

AFRODITA MELIHATA SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 4 – 0743308881

CONF RICAMI NADA SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 5 – 0258863552

HORVATH EXTREM SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 4 – 0745858560

CONF RICAMI NADA SRL – tehnician în industria pielariei – 1 – 0258863552

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0734567031

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 1 – 0734567031

KAUFLAND ROMANIA – lucrator comercial – 2 – cariere@kaufland.ro

ACTIV7 PRODUCT SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0729885437

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0734567031

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – sef serviciu – 1 – servicepoint.bljp_hrl@bosch.com

I.A.M.U. SA – stivuitorist – 1 – 0258711907

ACTIV7 PRODUCT SRL – tâmplar universal – 5 – 0729885437

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 1 – 0734567031

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

VMV SECURITY SRL – agent de securitate – 10 – 0744599912

CONSTRUCTUS SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0740999323

CONSTRUCTUS SRL – fierar betonist – 1 – 0740999323

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – lacatus mecanica fina – 1 – 0753140169

KAUFLAND ROMANIA – lucrator comercial – 2 – cariere@kaufland.ro

FLANCO RETAIL SA – lucrator comercial – 1 – hr.recrutare@flanco.ro

GĂINAR VALENTIN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – lucrator comercial – 1 – 0744568382

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0753140169

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0753140169

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 10 – 0743515200

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – rectificator universal – 1 – 0753140169

TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400

SC LIDL DISCOUNT SRL – vânzator – 5 – irina.voicu@lidl.ro

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

S.C.VIDAC GRUP SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0744420521

SAMFLORA IMPEX PROD S.R.L. – mecanic auto – 1 – 0758474202

S.C.VIDAC GRUP SRL – mecanic auto – 1 – 0744420521

Locuri de muncă / angajări Baia de Arieș

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ARIESUL CONF SA – vânzator – 1 – 0748115730

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

AMS CARDIO – OFTA S.R.L. – asistent medical generalist – 1 – alina_virtan@yahoo.com

S.C. MOMENTO STYLE CAFE S.R.L. – barman – 2 – 0751033171

SC ARIESAN STAR FASHION SRL – barman – 1 – 0744259795

RIVALY C.H. SRL – brutar – 3 – rivalych@yahoo.ro

SC ARIESAN STAR FASHION SRL – femeie de serviciu – 1 – 0744259795

RIVALY C.H. SRL – îngrijitor cladiri – 3 – rivalych@yahoo.ro

SC ARIESAN STAR FASHION SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0744259795

RIVALY C.H. SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 3 – rivalych@yahoo.ro

RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 3 – rivalych@yahoo.ro

SC MULTICOM SRL – lucrator sortator deseuri reciclabile – 2 – 0744613110

RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 3 – rivalych@yahoo.ro

SC ARIESAN STAR FASHION SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0744259795

RIVALY C.H. SRL – vânzator – 3 – rivalych@yahoo.ro

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

CINPROD SRL – manipulant marfuri – 3 – 0740562994

ELIT SRL – manipulant marfuri – 5 – 0729399359

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

HANU CONSTRUCT SERVICES S.R.L. – fierar betonist – 1 – 0758395933

SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA BUCURESTI SUCURSALA SALINA OCNA MURES – inginer de sistem în informatica – 1 – 0258870625

ZIAVET PLUS SRL – lucrator comercial – 1 – 0749388808

ZIAVET PLUS SRL – tehnician veterinar – 1 – 0749388808

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

SOCAR PETROLEUM S.A. – fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte – 1 – madalina.necea@socarpetroleum.ro

Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

BUCERDEA GRÂNOASĂ – GLISS ELLA SRL – femeie de serviciu – 1 – itm@asistentacont.ro

BUCIUM – S.C.NICOEXIM SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0723022111

CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – impiegat auto – 1 – 0745605649

CIURULEASA – SC NICU VIO SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0767677599

DEALU BAJULUI – CÎRA VIRGIL „FERMA PĂTRĂHĂITEŞTI” PFA – îngrijitor animale – 1 – 0741702615

DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – agent de vânzari – 1 – 0790229959

DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – confectioner cablaje auto – 5 – 0745999335

DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – inginer în industria alimentara – 1 – 0790229959

DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0745999335

DRÂMBAR – S.C.LANTIC SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – puiu.raluca@yahoo.com

GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – popamariateodora7@gmail.com

LUPŞA – ARIESUL PRODIMEX SRL – lucrator pensiune turistica – 2 – 0748115732

OARDA – ELIT SRL – ambalator manual – 5 – 0729399359

PETREŞTI – SC ARTIGIANI DELLUSSO SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 5 – 0745580122

PETREŞTI – CONSTRUCTUS SRL – economist în economie generala – 1 – 0742045442

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0757045021

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – lacatus mecanic – 1 – 0757045021

PETREŞTI – SC ARTIGIANI DELLUSSO SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 5 – 0745580122

PETREŞTI – GOLD UNLIMITED S.R.L. – mecanic auto – 5 – 0747332279

PETREŞTI – SC ARTIGIANI DELLUSSO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0745580122

PETREŞTI – CONSTRUCTUS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0742045442

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – operator la roboti industriali – 15 – 0757045021

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – strungar universal – 1 – 0757045021

PETREŞTI – CONSTRUCTUS SRL – zidar rosar-tencuitor – 3 – 0742045442

RĂHĂU – CASA M SRL – instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/înot/sporturi extreme – 1 – 0744783150

RĂHĂU – RAPEL SRL – maistru în industriile textila, pielarie – 1 – 0744393975

RĂHĂU – RAPEL SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 7 – 0744393975

RĂHĂU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0258732788

RÂMETEA – EXIGUL S.R.L. – ajutor bucatar – 2 – 0740236167

SÂNTIMBRU – MATIAS – ambalator manual – 1 – contact@rustiq.ro

SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – asistent veterinar – 1 – 0743173073

SÂNTIMBRU – MATIAS – femeie de serviciu – 1 – contact@rustiq.ro

SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743173073

SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – lucrator comercial – 1 – 0743173073

SÂNTIMBRU – ROVETS HELP SRL – medic veterinar – 1 – 0743173073

SÂNTIMBRU – FLOREA GRUP SRL – sef complex hotelier – 1 – 0730230700

ŞUGAG – SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – electrician exploatare centrale si statii electrice – 1 – 0258806455

VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0737991771

VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – fierar betonist – 1 – 0737991771

VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – lacatus mecanic – 1 – 0737991771

VINŢU DE JOS – POMPONIO S.R.L. – sudor – 1 – 0737991771

