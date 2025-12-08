Connect with us

Eveniment

Locuri de muncă în Alba: 548 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 24 de secunde

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 8 decembrie. Sunt vacante 548 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • IMSAT-ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT-ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT-ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582
  • ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143
  • ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143
  • ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143
  • FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 1 – 0365404203
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – agent hidrotehnic – 1 – 0265260289
  • SC KANI CLUB SRL – ajutor ospatar – 4 – 0753834181
  • SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
  • DULCESA SRL – cofetar – 1 – 0745925181
  • CORIOLAN IMPEX SRL – gestionar depozit – 1 – resurseumane@coriolan-distributie.ro
  • AZ BUILDER SRL – lacatus-montator – 7 – 0725693725
  • AZ BUILDER SRL – sudor – 7 – 0725693725
  • RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 7 – 0740195535
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • AȘK PRETZEL SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0759643342
  • AȘK PRETZEL SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0759643342
  • TED ELECTRO S.R.L. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744357709
  • TED ELECTRO S.R.L. – inginer instalatii pentru constructii – 1 – 0744357709
  • TED ELECTRO S.R.L. – electrician în constructii – 1 – 0744357709
  • PROFI ROM FOOD SRL – manager de zona – 1 – 0372568911
  • ALE SMART CLEAN SRL – manager – 1 – 0775231457
  • ALE SMART CLEAN SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 3 – 0775231457
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0372133794
  • BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS – manager – 1 – 0725051820
  • BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 1 – 0725051820
  • BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS – functionar administrativ – 1 – 0725051820
  • BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS – functionar documentare – 1 – 0725051820
  • TECHSMART LABS SRL – programator ajutor – 1 – 0749140261
  • TECHSMART LABS SRL – dezvoltator de e-learning – 1 – 0749140261
  • TECHSMART LABS SRL – tehnician resurse umane – 1 – 0749140261
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0745645001
  • Rwork one srl – manager de intreprindere sociala – 1 – 0762118072
  • SC ORGANIC BAKERY SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740195810
  • SC ORGANIC BAKERY SRL – lucrator gestionar – 1 – 0740195810
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • Restart Market Social SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0752962088
  • NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 1 – 0745209939
  • Rework one srl – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0762118072
  • Restart Market Social SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0752962088
  • Restart Market Social SRL – agent comercial – 1 – 0752962088
  • Restart Market Social SRL – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje – 1 – 0752962088
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • PRO SOLUTIONS SRL – casier – 2 – 0736201202
  • ARDEALUL ART ECOLOGY SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0728108116
  • ARDEALUL ART ECOLOGY SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0728108116
  • ARDEALUL ART ECOLOGY SRL – inginer horticultor – 1 – 0728108116
  • LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 7 – 0744654454
  • S.C GO PLAY RENTALS S.R.L – manager – 1 – 0722181769
  • S.C GO PLAY RENTALS S.R.L – asistent manager – 1 – 0722181769
  • S.C GO PLAY RENTALS S.R.L – agent servicii client – 1 – 0722181769
  • S.C GO PLAY RENTALS S.R.L – specialist marketing – 1 – 0722181769
  • COMPLETE DENTAL S.R.L. – manager – 1 – 0745101706
  • INNOVADENT WHITE S.R.L. – asistent de medicină dentară – 1 – 0754260103
  • ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0728014600
  • ALBATROS GOLD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0728014600
  • COMPLETE DENTAL S.R.L. – medic stomatolog – 1 – 0745101706
  • COMPLETE DENTAL S.R.L. – asistent medical generalist – 2 – 0745101706
  • COMPLETE DENTAL S.R.L. – receptionist – 1 – 0745101706
  • COMPLETE DENTAL S.R.L. – contabil – 1 – 0745101706
  • SC GARDEN FLESER DESIGN SRL – manager – 1 – 0788896111
  • SC GARDEN FLESER DESIGN SRL – operator la masini-unelte semiautomate si automate – 1 – 0788896111
  • SC GARDEN FLESER DESIGN SRL – îngrijitor spatii verzi – 2 – 0788896111
  • TED ELECTRO S.R.L. – inginer retele electrice – 2 – 0744357709
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0264205069
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
  • DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756064618
  • LIBRARIA DANIELA SRL – grafician – 1 – 0743199310
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
  • ZG TIMBER SEBES S.R.L. – ungator-gresor – 1 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES S.R.L. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES S.R.L. – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0724232863
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0743515200
  • STAR COMPANY SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0748806367
  • TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
  • TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
  • RECHEA CONCEPT S.R.L. – casier – 1 – 0740099788
  • FLID CONSTRUCT SRL – electronist telecomunicatii – 1 – 0740175209

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala – 1 – 0743016221
  • CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – casahategan@gmail.com
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – infirmier/infirmiera – 1 – 0771294102
  • ECOTURA VERDE SRL – ghid de turism – 1 – 0748913764
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
  • ECOTURA VERDE SRL – agent de asistenta turistica – 1 – 0748913764

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • DEVICA SOLUTIONS S.R.L. – manager de produs – 1 – 0787202534
  • EVENTCRIS S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0751399077
  • EVENTCRIS S.R.L. – administrator – 1 – 0751399077
  • EVENTCRIS S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0751399077
  • EVENTCRIS S.R.L. – sef departament logistica – 1 – 0751399077
  • AFAQ & AGHA S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0753526742

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
  • SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0735417292
  • Gustul Binelui SRL – vânzator – 3 – 0728850132
  • Gustul Binelui SRL – lucrator comercial – 1 – 0728850132
  • Gustul Binelui SRL – manager – 1 – 0728850132
  • Gustul Binelui SRL – operator calculator electronic si retele – 1 – 0728850132
  • Gustul Binelui SRL – specialist marketing – 1 – 0728850132
  • Gustul Binelui SRL – facturist – 1 – 0728850132
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0735417292
  • RIVALY C.H. SRL – brutar – 1 – 0744612264

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
  • MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – vopsitor auto – 1 – 0761133811
  • OFFROAD & RELOAD SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0766630863
  • IVET SRL – manipulant marfuri – 4 – 0735845720
  • PATISERIE ȚUPI SRL – brutar – 1 – 0758357608b

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
  • PIVNITA DOMNEASCA – ospatar (chelner) – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – manager – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – bucatar – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – ajutor bucatar – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – barman – 1 – 0744902683
  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • BIIA – PIZZERIA TARANEASCA SRL – bucatar – 1 – 0749015179
  • COCESTI – SC JOANA &amp; KEVIN SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766311862
  • COCESTI – SC JOANA &amp; KEVIN SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0766311862
  • COCESTI – SC JOANA &amp; KEVIN SRL – menajera – 1 – 0766311862
  • DAIA ROMANA – SC NEL & UTU PROFESIONAL – zidar pietrar – 1 – 0761625107
  • DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0769772189
  • DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 3 – 0769772189
  • DEAL CALNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – administrator societate comerciala – 1 – 0768250974
  • DEAL CALNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – mecanic auto – 1 – 0768250974
  • DEAL CALNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0768250974
  • DEALU FERULUI – SC MARIUS AUTOCENTER SRL – spalator vehicule – 1 – 0756899714
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • GALDA DE JOS – ALBANI FOREX SRL – sudor – 10 – 0744693292
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0743393812
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – dispecer – 1 – 0743393812
  • IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – director general societate comerciala – 1 – 0775231457
  • IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – topograf – 1 – 0775231457
  • IGHIU – ZIMAF SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0731012494
  • IGHIU – ZIMAF SRL – bucatar – 1 – 0731012494
  • IGHIU – ZIMAF SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731012494
  • IGHIU – S.C TRAFIQ S.R.L – administrator – 1 – 0754791468
  • IGHIU – S.C TRAFIQ S.R.L – agent servicii client – 1 – 0754791468
  • IGHIU – S.C TRAFIQ S.R.L – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica – 1 – 0754791468
  • IGHIU – S.C TRAFIQ S.R.L – specialist marketing online – 1 – 0754791468
  • JIDVEI – JIDVEI SRL FILIALA ALBA – inginer horticultor – 1 – lavinia.burnete@jidvei.ro
  • LOPADEA NOUA – S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L – manager – 1 – 0743666553
  • LOPADEA NOUA – S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L – organizator evenimente – 1 – 0743666553
  • LOPADEA NOUA – S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L – asistent manager – 1 – 0743666553
  • LOPADEA NOUA – S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L – îngrijitor cladiri – 1 – 0743666553
  • LOPADEA NOUA – S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L – administrator – 1 – 0744331379
  • LOPADEA NOUA – S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0744331379
  • LOPADEA NOUA – S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0744331379
  • LOPADEA NOUA – S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L – specialist marketing – 1 – 0744331379
  • LUNCA – SC SELMAR WASH SRL – specialist marketing – 1 – 0754228083
  • LUNCA – SC SELMAR WASH SRL – secretara – 1 – 0754228083
  • LUPSA – S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L – administrator – 1 – 0757049244
  • LUPSA – S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0757049244
  • LUPSA – S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0757049244
  • LUPSA – S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L – agent de vânzari – 1 – 0757049244
  • LUPSA – S.C BOXIFY S.R.L – administrator – 1 – 0756602426
  • LUPSA – S.C BOXIFY S.R.L – specialist marketing online – 1 – 0756602426
  • LUPSA – S.C BOXIFY S.R.L – agent de vânzari – 1 – 0756602426
  • LUPSA – S.C BOXIFY S.R.L – expert în conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta – 1 – 0756602426
  • MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L – spalator vehicule – 2 – 0760259525
  • MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 2 – 0760259525
  • PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0755724501
  • PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – manager – 1 – 0755724501
  • PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0755724501
  • PONOR – MIRA EVENTS S.R.L. – asistent manager – 1 – 0775231457
  • PONOR – MIRA EVENTS S.R.L. – manager – 1 – 0775231457
  • SALCIUA DE JOS – MIKA DANA CAFE BAR S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0763758322
  • SALCIUA DE JOS – MIKA DANA CAFE BAR S.R.L. – fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte – 1 – 0763758322
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – operator la masini-unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679
  • SANMICLAUS – Emma Invest SRL – administrator – 1 – 0762133710
  • SANMICLAUS – Emma Invest SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0762133710
  • SANMICLAUS – Emma Invest SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0762133710
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SARD – SC PREFABRICATE BODEA SRL – manager – 1 – 0726121599
  • SARD – SC PREFABRICATE BODEA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0726121599
  • SARD – SC PREFABRICATE BODEA SRL – tehnician mecanic – 1 – 0726121599
  • SARD – SC VARVARA CONS SRL – administrator – 1 – 0765895326
  • SARD – SC VARVARA CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0765895326
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – administrator – 1 – 0748112063
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – spalator vehicule – 3 – 0748112063
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – functionar administrativ – 1 – 0748112063
  • SIBOT – INTERIOR EXPERT SRL – zugrav – 2 – 0775231457
  • SUGAG – TRANSALPINA CARN S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744597101
  • SUGAG – TRANSALPINA CARN S.R.L. – operator la fabricarea mezelurilor – 3 – 0744597101
  • SUGAG – IOANIS FOREST SRL – manipulant marfuri – 1 – 0740033621
  • TELNA – SC MONIQUE EXCAVATII SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0723815279
  • TELNA – SC MONIQUE EXCAVATII SRL – manager – 1 – 0723815279
  • TELNA – SC MONIQUE EXCAVATII SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0723815279
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980
  • VALEA LUNGA – QUANTIC WASH SRL – contabil – 1 – 0786184005
  • VALEA LUNGA – QUANTIC WASH SRL – spalator vehicule – 1 – 0786184005
  • VAMA SEACA – Grozav Home SRL – manager – 1 – 0749484737
  • VAMA SEACA – Grozav Home SRL – responsabil cazare – 1 – 0749484737
  • VAMA SEACA – Grozav Home SRL – lucrator social – 1 – 0749484737
  • VAMA SEACA – Grozav Home SRL – menajera – 1 – 0749484737
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744602188
  • VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744602188
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 24 de secunde

Locuri de muncă în Alba: 548 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Evenimentacum 23 de minute

VIDEO: Posibile scăpări de gaze la un contor exterior al unui bloc din Alba Iulia. Intervenție a pompierilor și Delgaz Grid
Evenimentacum 41 de minute

Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare în 14 decembrie. Ce modificări aduce pe rutele internaționale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: Pîslaru sesizează Parchetul European. Mai multe mașini au ajuns în județul Alba
Administrațieacum 2 zile

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Titluri de stat TEZAUR: O nouă ediție lansată luni, 8 decembrie. Când și cum pot fi cumpărate și care sunt dobânzile
Economieacum 3 ore

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie: Liste, calcule și tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 2 zile

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
roman
Evenimentacum 3 zile

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, învingător în Finala Circuitului Alfil, la Pitești
Evenimentacum 3 zile

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 8 ore

Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2024: Energia stelelor ne invită la reflecție și la pregătiri pentru finalul de an
Evenimentacum 17 ore

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 6 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 7 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 4 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Educațieacum 2 zile

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Mai mult din Educatie