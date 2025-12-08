Eveniment
Locuri de muncă în Alba: 548 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 8 decembrie. Sunt vacante 548 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
- CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
- TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
- IMSAT-ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
- IMSAT-ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
- IMSAT-ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
- S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
- YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582
- ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143
- ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143
- ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143
- FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010
- FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 1 – 0365404203
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – agent hidrotehnic – 1 – 0265260289
- SC KANI CLUB SRL – ajutor ospatar – 4 – 0753834181
- SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
- DULCESA SRL – cofetar – 1 – 0745925181
- CORIOLAN IMPEX SRL – gestionar depozit – 1 – resurseumane@coriolan-distributie.ro
- AZ BUILDER SRL – lacatus-montator – 7 – 0725693725
- AZ BUILDER SRL – sudor – 7 – 0725693725
- RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 7 – 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
- AȘK PRETZEL SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0759643342
- AȘK PRETZEL SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0759643342
- TED ELECTRO S.R.L. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744357709
- TED ELECTRO S.R.L. – inginer instalatii pentru constructii – 1 – 0744357709
- TED ELECTRO S.R.L. – electrician în constructii – 1 – 0744357709
- PROFI ROM FOOD SRL – manager de zona – 1 – 0372568911
- ALE SMART CLEAN SRL – manager – 1 – 0775231457
- ALE SMART CLEAN SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 3 – 0775231457
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0372133794
- BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS – manager – 1 – 0725051820
- BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 1 – 0725051820
- BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS – functionar administrativ – 1 – 0725051820
- BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS – functionar documentare – 1 – 0725051820
- TECHSMART LABS SRL – programator ajutor – 1 – 0749140261
- TECHSMART LABS SRL – dezvoltator de e-learning – 1 – 0749140261
- TECHSMART LABS SRL – tehnician resurse umane – 1 – 0749140261
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0745645001
- Rwork one srl – manager de intreprindere sociala – 1 – 0762118072
- SC ORGANIC BAKERY SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740195810
- SC ORGANIC BAKERY SRL – lucrator gestionar – 1 – 0740195810
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
- Restart Market Social SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0752962088
- NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 1 – 0745209939
- Rework one srl – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0762118072
- Restart Market Social SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0752962088
- Restart Market Social SRL – agent comercial – 1 – 0752962088
- Restart Market Social SRL – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje – 1 – 0752962088
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- PRO SOLUTIONS SRL – casier – 2 – 0736201202
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0728108116
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0728108116
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL – inginer horticultor – 1 – 0728108116
- LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 7 – 0744654454
- S.C GO PLAY RENTALS S.R.L – manager – 1 – 0722181769
- S.C GO PLAY RENTALS S.R.L – asistent manager – 1 – 0722181769
- S.C GO PLAY RENTALS S.R.L – agent servicii client – 1 – 0722181769
- S.C GO PLAY RENTALS S.R.L – specialist marketing – 1 – 0722181769
- COMPLETE DENTAL S.R.L. – manager – 1 – 0745101706
- INNOVADENT WHITE S.R.L. – asistent de medicină dentară – 1 – 0754260103
- ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0728014600
- ALBATROS GOLD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0728014600
- COMPLETE DENTAL S.R.L. – medic stomatolog – 1 – 0745101706
- COMPLETE DENTAL S.R.L. – asistent medical generalist – 2 – 0745101706
- COMPLETE DENTAL S.R.L. – receptionist – 1 – 0745101706
- COMPLETE DENTAL S.R.L. – contabil – 1 – 0745101706
- SC GARDEN FLESER DESIGN SRL – manager – 1 – 0788896111
- SC GARDEN FLESER DESIGN SRL – operator la masini-unelte semiautomate si automate – 1 – 0788896111
- SC GARDEN FLESER DESIGN SRL – îngrijitor spatii verzi – 2 – 0788896111
- TED ELECTRO S.R.L. – inginer retele electrice – 2 – 0744357709
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0264205069
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
- DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756064618
- LIBRARIA DANIELA SRL – grafician – 1 – 0743199310
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
- ZG TIMBER SEBES S.R.L. – ungator-gresor – 1 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES S.R.L. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES S.R.L. – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0724232863
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0743515200
- STAR COMPANY SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0748806367
- TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
- TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
- RECHEA CONCEPT S.R.L. – casier – 1 – 0740099788
- FLID CONSTRUCT SRL – electronist telecomunicatii – 1 – 0740175209
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
- GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala – 1 – 0743016221
- CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – casahategan@gmail.com
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – infirmier/infirmiera – 1 – 0771294102
- ECOTURA VERDE SRL – ghid de turism – 1 – 0748913764
- PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
- ECOTURA VERDE SRL – agent de asistenta turistica – 1 – 0748913764
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- DEVICA SOLUTIONS S.R.L. – manager de produs – 1 – 0787202534
- EVENTCRIS S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0751399077
- EVENTCRIS S.R.L. – administrator – 1 – 0751399077
- EVENTCRIS S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0751399077
- EVENTCRIS S.R.L. – sef departament logistica – 1 – 0751399077
- AFAQ & AGHA S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0753526742
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
- SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0735417292
- Gustul Binelui SRL – vânzator – 3 – 0728850132
- Gustul Binelui SRL – lucrator comercial – 1 – 0728850132
- Gustul Binelui SRL – manager – 1 – 0728850132
- Gustul Binelui SRL – operator calculator electronic si retele – 1 – 0728850132
- Gustul Binelui SRL – specialist marketing – 1 – 0728850132
- Gustul Binelui SRL – facturist – 1 – 0728850132
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0735417292
- RIVALY C.H. SRL – brutar – 1 – 0744612264
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
- KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
- SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
- GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
- GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
- KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
- SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
- SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
- MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – vopsitor auto – 1 – 0761133811
- OFFROAD & RELOAD SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0766630863
- IVET SRL – manipulant marfuri – 4 – 0735845720
- PATISERIE ȚUPI SRL – brutar – 1 – 0758357608b
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
- PIVNITA DOMNEASCA – ospatar (chelner) – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – manager – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – bucatar – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – ajutor bucatar – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – barman – 1 – 0744902683
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0741073148
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- BIIA – PIZZERIA TARANEASCA SRL – bucatar – 1 – 0749015179
- COCESTI – SC JOANA & KEVIN SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766311862
- COCESTI – SC JOANA & KEVIN SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0766311862
- COCESTI – SC JOANA & KEVIN SRL – menajera – 1 – 0766311862
- DAIA ROMANA – SC NEL & UTU PROFESIONAL – zidar pietrar – 1 – 0761625107
- DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0769772189
- DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 3 – 0769772189
- DEAL CALNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – administrator societate comerciala – 1 – 0768250974
- DEAL CALNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – mecanic auto – 1 – 0768250974
- DEAL CALNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0768250974
- DEALU FERULUI – SC MARIUS AUTOCENTER SRL – spalator vehicule – 1 – 0756899714
- DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
- DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- GALDA DE JOS – ALBANI FOREX SRL – sudor – 10 – 0744693292
- GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0743393812
- GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – dispecer – 1 – 0743393812
- IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – director general societate comerciala – 1 – 0775231457
- IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – topograf – 1 – 0775231457
- IGHIU – ZIMAF SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0731012494
- IGHIU – ZIMAF SRL – bucatar – 1 – 0731012494
- IGHIU – ZIMAF SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731012494
- IGHIU – S.C TRAFIQ S.R.L – administrator – 1 – 0754791468
- IGHIU – S.C TRAFIQ S.R.L – agent servicii client – 1 – 0754791468
- IGHIU – S.C TRAFIQ S.R.L – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica – 1 – 0754791468
- IGHIU – S.C TRAFIQ S.R.L – specialist marketing online – 1 – 0754791468
- JIDVEI – JIDVEI SRL FILIALA ALBA – inginer horticultor – 1 – lavinia.burnete@jidvei.ro
- LOPADEA NOUA – S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L – manager – 1 – 0743666553
- LOPADEA NOUA – S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L – organizator evenimente – 1 – 0743666553
- LOPADEA NOUA – S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L – asistent manager – 1 – 0743666553
- LOPADEA NOUA – S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L – îngrijitor cladiri – 1 – 0743666553
- LOPADEA NOUA – S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L – administrator – 1 – 0744331379
- LOPADEA NOUA – S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0744331379
- LOPADEA NOUA – S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0744331379
- LOPADEA NOUA – S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L – specialist marketing – 1 – 0744331379
- LUNCA – SC SELMAR WASH SRL – specialist marketing – 1 – 0754228083
- LUNCA – SC SELMAR WASH SRL – secretara – 1 – 0754228083
- LUPSA – S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L – administrator – 1 – 0757049244
- LUPSA – S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0757049244
- LUPSA – S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0757049244
- LUPSA – S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L – agent de vânzari – 1 – 0757049244
- LUPSA – S.C BOXIFY S.R.L – administrator – 1 – 0756602426
- LUPSA – S.C BOXIFY S.R.L – specialist marketing online – 1 – 0756602426
- LUPSA – S.C BOXIFY S.R.L – agent de vânzari – 1 – 0756602426
- LUPSA – S.C BOXIFY S.R.L – expert în conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta – 1 – 0756602426
- MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
- MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L – spalator vehicule – 2 – 0760259525
- MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 2 – 0760259525
- PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0755724501
- PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – manager – 1 – 0755724501
- PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0755724501
- PONOR – MIRA EVENTS S.R.L. – asistent manager – 1 – 0775231457
- PONOR – MIRA EVENTS S.R.L. – manager – 1 – 0775231457
- SALCIUA DE JOS – MIKA DANA CAFE BAR S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0763758322
- SALCIUA DE JOS – MIKA DANA CAFE BAR S.R.L. – fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte – 1 – 0763758322
- SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090
- SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090
- SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – operator la masini-unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090
- SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090
- SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293
- SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293
- SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293
- SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679
- SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679
- SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679
- SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679
- SANMICLAUS – Emma Invest SRL – administrator – 1 – 0762133710
- SANMICLAUS – Emma Invest SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0762133710
- SANMICLAUS – Emma Invest SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0762133710
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- SARD – SC PREFABRICATE BODEA SRL – manager – 1 – 0726121599
- SARD – SC PREFABRICATE BODEA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0726121599
- SARD – SC PREFABRICATE BODEA SRL – tehnician mecanic – 1 – 0726121599
- SARD – SC VARVARA CONS SRL – administrator – 1 – 0765895326
- SARD – SC VARVARA CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0765895326
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – administrator – 1 – 0748112063
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – spalator vehicule – 3 – 0748112063
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – functionar administrativ – 1 – 0748112063
- SIBOT – INTERIOR EXPERT SRL – zugrav – 2 – 0775231457
- SUGAG – TRANSALPINA CARN S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744597101
- SUGAG – TRANSALPINA CARN S.R.L. – operator la fabricarea mezelurilor – 3 – 0744597101
- SUGAG – IOANIS FOREST SRL – manipulant marfuri – 1 – 0740033621
- TELNA – SC MONIQUE EXCAVATII SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0723815279
- TELNA – SC MONIQUE EXCAVATII SRL – manager – 1 – 0723815279
- TELNA – SC MONIQUE EXCAVATII SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0723815279
- TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
- TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980
- VALEA LUNGA – QUANTIC WASH SRL – contabil – 1 – 0786184005
- VALEA LUNGA – QUANTIC WASH SRL – spalator vehicule – 1 – 0786184005
- VAMA SEACA – Grozav Home SRL – manager – 1 – 0749484737
- VAMA SEACA – Grozav Home SRL – responsabil cazare – 1 – 0749484737
- VAMA SEACA – Grozav Home SRL – lucrator social – 1 – 0749484737
- VAMA SEACA – Grozav Home SRL – menajera – 1 – 0749484737
- VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744602188
- VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744602188
