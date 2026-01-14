Connect with us

Locuri de muncă în Alba: 567 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum O oră

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026. Sunt vacante 567 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - agent hidrotehnic - 1 - 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - muncitor hidrometru - 1 - 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0265260289
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - responsabil proces - 1 - 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - tehnician în protectia mediului (tehnician ecolog) - 1 - 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 2 - 0756101055
  • ALBA SPEDITION SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745664148
  • ALBATROS GOLD SRL - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0728014600
  • ALBATROS GOLD SRL - ambalator manual - 2 - 0728014600
  • ALBATROS GOLD SRL - muncitor necalificat în agricultura - 10 - 0728014600
  • ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 2 - 4021319993
  • BIO TERAPIA PLUS SRL - fiziokinetoterapeut - 5 - 0723278582
  • BIO TERAPIA PLUS SRL - kinetoterapeut - 3 - 0723278582
  • BOSFOR CENTRU SRL - ajutor bucatar - 1 - 0740417302
  • CARESTA BAGS SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 5 - 0773752325
  • CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
  • CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
  • CMC BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0792201625
  • CRUSTA DE AUR SRL - patiser - 1 - 0729487164
  • CRUSTA DE AUR SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 3 - 0729487164
  • DALEA DEVELOPMENT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0767982881
  • DESIGN STUDIO 31 SRL - tehnician constructor - 1 - 0755380910
  • DESIGN STUDIO 31 SRL - desenator tehnic - 1 - 0755380910
  • DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149
  • DMG SOLAR ENERGY - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0745867914
  • DMG SOLAR ENERGY - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0745867914
  • DMG SOLAR ENERGY - electrician de întretinere si reparatii - 1 - 0745867914
  • ECO PACK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0771103953
  • ECO PACK SRL - ambalator manual - 3 - 0771103953
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
  • FMS PLAY SRL - creator de continut online - 2 - 0748397260
  • FMS PLAY SRL - receptionist - 1 - 0748397260
  • FMS PLAY SRL - îngrijitor de copii - 1 - 0748397260
  • GENERAL STYLE SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0744557853
  • GENERAL STYLE SRL - croitor - confectioner îmbracaminte, dupa comanda - 2 - 0744557853
  • INNOVADENT WHITE SRL - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 2 - 0365404203
  • KINETOFIT SRL - maseur - 2 - 0743211951
  • KINETOFIT SRL - kinetoterapeut - 1 - 0743211951
  • KINETOMEDICA PLUS SRL - asistent medical generalist - 2 - 0723278582
  • MAVIS BEAUTY SRL - machior - 1 - 0744319651
  • MAVIS BEAUTY SRL - cosmetician - 1 - 0744319651
  • NATURA URBANA 360 SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0755131658
  • NATURA URBANA 360 SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0755131658
  • NEXIDITY SRL - asistent manager - 1 - 0751150175
  • NEXIDITY SRL - agent servicii client - 1 - 0751150175
  • NEXIDITY SRL - agent de vânzari - 1 - 0751150175
  • NEW SECURITY SRL - agent de securitate - 2 - 0764183183
  • NEW START ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051
  • NEW START ALBA SRL - pedagog scolar - 3 - 0745204051
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - manichiurist - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - coafor - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - receptionist - 1 - 0743487262
  • ONE DESIGN STUDIO SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0746882084
  • PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 5 - 0258811646
  • PRO CLEANER KOVACS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0728156706
  • PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911
  • PROFI ROM FOOD SRL - casier - 2 - 0372568911
  • PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 2 - 0372568911
  • RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 3 - 0740195535
  • RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 3 - 0740195535
  • RO.DE.X FASHION SRL - operator comercial - 1 - 0740195535
  • SEWS ROMANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 10 - 0254206600
  • SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
  • SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004
  • SOCIALDRIVE SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 2 - 0742772604
  • SPALATORIA APULUM SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0729531358
  • SPALATORIA APULUM SRL - calcatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
  • SPALATORIA APULUM SRL - curatatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
  • TARTAN ECO SRL - operator la prelucrarea cauciucului - 4 - 0730608242
  • TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
  • TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709
  • TEX EXPERT SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0744760716
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE - barman - 1 - 0755182724
  • URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL - instalator apa, canal - 2 - 0730244833
  • VALET LIFT - dispecer - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - liftier - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - manipulant marfuri - 2 - 0747110145
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0774015582
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0774015582

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993
  • ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993
  • BYAIMOB SRL - agent imobiliar (broker imobiliar) - 1 - 0743181364
  • BYAIMOB SRL - secretar administrativ - 1 - 0743181364
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 5 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 5 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
  • DROKER SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 5 - 0747559604
  • DROKER SRL - confectioner articole din piele si înlocuitori - 5 - 0747559604
  • DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
  • KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
  • KROMSA TOTAL CONSTRUCT - ajutor bucatar - 1 - 0743199310
  • LASH AN CO SRL - stilist extensii gene - 1 - 0740478675
  • LASH AN CO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740478675
  • LEFKADA CONS SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0771587221
  • LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
  • RADIANCE CORNER SRL - manichiurist - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - cosmetician - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - machior - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - receptionist - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - coafor - 2 - 0755520048
  • RECHEA CONCEPT SRL - lucrator comercial - 1 - 0740099788
  • RINADE TRANS SRL - secretar administrativ - 1 - 0743199310
  • SERENITY LOFT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0799765635
  • SERENITY LOFT SRL - tehnician compartiment securitate hotel - 1 - 0799765635

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102
  • GEORGIA CATERING SRL - lucrator comercial - 1 - 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743016221
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
  • MAGIC AGROJET SA - curatitor - sablator - 1 - 0721444844
  • MAIER GRADINARU SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0744774104

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email

  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
  • I.A.M.U. SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 12 - 0258711907
  • I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 4 - 0258711907
  • I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907
  • I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 4 - 0258711907
  • PEK KOLI SRL - brutar - 2 - krasniqisokol1985@gmail.com
  • ROCKGYM - manager - 1 - 0753915245
  • ROCKGYM - receptionist - 1 - 0753915245
  • ROCKGYM - femeie de serviciu - 1 - 0753915245
  • ROCKGYM - antrenor - 1 - 0753915245
  • TOPOGANE 4 FUN SRL - lacatus - montator - 1 - 0759891179
  • TOPOGANE 4 FUN SRL - organizator evenimente - 1 - 0759891179
  • TOPOGANE 4 FUN SRL - animator sportiv - 1 - 0759891179
  • TOPOGANE 4 FUN SRL - finisor - reparator de produse industriale din cauciuc - 1 - 0759891179

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • ARIESUL PRODIMEX SRL - lucrator pensiune turistica - 2 - 0748115732

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • APUSENI SKI BOOTS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0749223226
  • APUSENI SKI BOOTS SRL - controlor calitate - 1 - 0749223226
  • ARK - MED SRL - medic primar - 1 - 0767805505
  • BALEA SRL - ospatar (chelner) - 1 - 0744393466
  • DENTSILVANIA SRL - manager - 1 - 0756309412
  • DENTSILVANIA SRL - tehnician dentar - 1 - 0756309412
  • DENTSILVANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0756309412
  • DENTSILVANIA SRL - lucrator gestionar - 1 - 0756309412
  • DENTSILVANIA SRL - secretara - 1 - 0756309412
  • FIIND YOURSELF SRL - manager proiect - 1 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - analist - 1 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - specialist în relatii publice - 2 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - specialist marketing - 1 - 0748484842
  • RIVALY C.H. SRL - bucatar - 2 - 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL - preparator de semifabricate si preparate culinare - 2 - 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - bucatar - 1 - 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • AGOMI HOUSE SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0736627565
  • AGOMI HOUSE SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0736627565
  • AGOMI HOUSE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0736627565
  • AGOMI HOUSE SRL - gradinar - 1 - 0736627565
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL - bucatar - 2 - alpinateam.hr@gmail.com
  • EVENTURA RENTALS - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0756656479
  • KEVIN DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0762147301
  • LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar - sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
  • BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - fotograf - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - producator audiovideo - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - lucrator social - 1 - 0750272515

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BEST BOTTLING SRL - operator la masini de amestecare (produse chimice) - 4 - 0746124695
  • PEK STAR SRL - cartonagist - 1 - 0744543820
  • ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna- îngrijitor spatii verzi - 2 - 0772236517
  • ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna - manipulant marfuri - 1 - 0772236517
  • ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna - manager de intreprindere sociala - 1 - 0772236517

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • ARIESENI - SC NEAG OFFROAD SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0757722074
  • ARIESENI - SC NEAG OFFROAD SRL - organizator prestari servicii - 3 - 0757722074
  • ARIESENI - SC SPALATORIA VISUL TAU SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0749886815
  • ARIESENI - SC SPALATORIA VISUL TAU SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815
  • ARIESENI - SC SPALATORIA VISUL TAU SRL - calcatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815
  • ARIESENI - SC M&M AGREMENT SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0745231944
  • AVRAM IANCU - SC NIS CAZARE SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 1 - 0742180629
  • AVRAM IANCU - SC NIS CAZARE SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0742180629
  • BAIA DE ARIES - ARIESUL PRODIMEX SRL - lucrator pensiune turistica - 2 - 0748115732
  • BARABANT - SOLID WOOD ALBA SRL - constructor - montator de structuri metalice - 1 - 0767647371
  • BARABANT - SC CATERING GRUP SRL - bucatar - sef - 1 - 0756706959
  • BARABANT - SC CATERING GRUP SRL - bucatar - 1 - 0756706959
  • BARABANT - SC CATERING GRUP SRL - ajutor bucatar - 1 - 0756706959
  • BARABANT - MATEX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0258813906
  • BARABANT - RSS SOCIAL SUPPORT SRL - operator sunet - 1 - 0756708243
  • BARABANT - RSS SOCIAL SUPPORT SRL - manipulant marfuri - 3 - 0756708243
  • BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0729141572
  • BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - lucrator gestionar - 1 - 0729141572
  • BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - secretar administrativ - 1 - 0729141572
  • BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - femeie de serviciu - 1 - 0729141572
  • BISTRA - CRAFT WOOD ACASA SRL - tâmplar universal - 1 - 0746481868
  • BISTRA - CRAFT WOOD ACASA SRL - manager general - 1 - 0746481868
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - administrator - 1 - 0775540018
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - operator la masini de brichetat span - 1 - 0775540018
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - manipulant marfuri - 1 - 0775540018
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0775540018
  • CAPALNA - SC DOMENIILE ZAMORA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0762832800
  • CAPALNA - SC DOMENIILE ZAMORA SRL - camerista hotel - 1 - 0762832800
  • COASTA HENTII  -  ROSIA MONTANA - S.C GREEN SCOPE  -  SOLUTII DURABILE S.R.L - administrator - 1 - 0753551653
  • COASTA HENTII  -  ROSIA MONTANA - S.C GREEN SCOPE  -  SOLUTII DURABILE S.R.L - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0753551653
  • COASTA HENTII  -  ROSIA MONTANA - S.C GREEN SCOPE  -  SOLUTII DURABILE S.R.L - specialist marketing online - 1 - 0753551653
  • COASTA HENTII  - ROSIA MONTANA - S.C GREEN SCOPE  -  SOLUTII DURABILE S.R.L - peisagist - 1 - 0753551653
  • CRACIUNELU DE JOS - SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL - pizzar - 1 - 0749535535
  • CRACIUNELU DE JOS - SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0749535535
  • CRICAU - S.C AGORA SOC EVENTS S.R.L - administrator - 1 - 0743383596
  • CRICAU - S.C AGORA SOC EVENTS S.R.L - organizator târguri si expozitii - 1 - 0743383596
  • CRICAU - S.C AGORA SOC EVENTS S.R.L - specialist marketing - 1 - 0743383596
  • CRICAU - S.C AGORA SOC EVENTS S.R.L - asistent manager - 1 - 0743383596
  • DARLESTI  -  HOREA - VOLTRURAL - functionar administrativ - 1 - 0766251100
  • DARLESTI HOREA - VOLTRURAL - electrician în constructii - 3 - 0766251100
  • DEALU FRUMOS  -  VADU MOTILOR - PEISART DESIGN S.R.L. - peisagist - 1 - 0775231457
  • DEALU FRUMOS  - VADU MOTILOR - PEISART DESIGN S.R.L. - administrator - 1 - 0775231457
  • DEALU FRUMOS  - VADU MOTILOR - PEISART DESIGN S.R.L. - îngrijitor cladiri - 1 - 0775231457
  • DEALU FRUMOS -  VADU MOTILOR - PEISART DESIGN S.R.L. - manager - 1 - 0775231457
  • DOBRA - A N SERV TIME S.R.L. - lucrator comercial - 1 - 0766451968
  • DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0728244035
  • DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0258806924
  • DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - confectioner cablaje auto - 2 - 0258806924
  • DRAMBAR - FLASH EXPERT GARAGE SRL - mecanic auto - 1 - 0757928573
  • FATA LAPUSULUI  -  ARIESENI - SC TINY SMART SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742461006
  • FATA LAPUSULUI  -  ARIESENI - SC TINY SMART SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0742461006

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • GALATI - NEW ANDRE TEAM - mecanic auto - 1 - 0741070818
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 2 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 5 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL - bucatar - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - manager aprovizionare - 1 - 0764702594
  • GALDA DE JOS - SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - ajutor bucatar - 3 - 0764702594
  • GALDA DE JOS - DOPPIO ADVENTURES SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0771436982
  • GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0743393812
  • GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 4 - 0372568911
  • HADARAU  -  LUPSA - S.C EDU SOLIDAR S.R.L - formator - 1 - 0741701824
  • HADARAU  -  LUPSA - S.C EDU SOLIDAR S.R.L - programator de sistem informatic - 1 - 0741701824
  • HADARAU  -  LUPSA - S.C EDU SOLIDAR S.R.L - asistent manager - 1 - 0741701824
  • HADARAU  -  LUPSA - S.C SPALTEX SOCIAL S.R.L - administrator - 1 - 0754404361
  • HADARAU  -  LUPSA - S.C SPALTEX SOCIAL S.R.L - spalator vehicule - 1 - 0754404361
  • HADARAU  - LUPSA - S.C EDU SOLIDAR S.R.L - administrator - 1 - 0741701824
  • HADARAU -  LUPSA - S.C SPALTEX SOCIAL S.R.L - lucrator comercial - 1 - 0754404361
  • HOREA - SC HOREA WILD GLAMPING SRL - femeie de serviciu - 2 - 0767025500
  • HOREA - SC HOREA WILD GLAMPING SRL - receptionist - 1 - 0767025500
  • IGHIU - SC DIEMMORA S.R.L - manager - 1 - 0755405786
  • IGHIU - SC DIEMMORA S.R.L - femeie de serviciu - 1 - 0755405786
  • IGHIU - SC ADL SERVICE SRL - manager - 1 - 0759060501
  • IGHIU - SC ADL SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0759060501
  • IGHIU - SC ADL SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0759060501
  • IGHIU - COCO TEST SRL - manager - 1 - 0752266996
  • IGHIU - COCO TEST SRL - mecanic auto - 1 - 0752266996
  • IGHIU - COCO TEST SRL - electrician auto - 1 - 0752266996
  • IGHIU - COCO TEST SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0752266996
  • IGHIU - DIGMASTER - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0787784150
  • IGHIU - DIGMASTER - administrator societate comerciala - 1 - 0787784150
  • IGHIU - DIGMASTER - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0787784150
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT  SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0733829115
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT  SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0733829115
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT  SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0733829115
  • LAZ - VERO MOL CAFFE S.R.L. - manipulant marfuri - 1 - 0725392759
  • LOPADEA NOUA - S.C CUVINTE DESCHISE S.R.L - administrator - 1 - 0757768067
  • LOPADEA NOUA - S.C CUVINTE DESCHISE S.R.L - agent de vânzari - 1 - 0757768067
  • LOPADEA NOUA - S.C CUVINTE DESCHISE S.R.L - încarcator - descarcator - 1 - 0757768067
  • LOPADEA NOUA - S.C CUVINTE DESCHISE S.R.L - specialist marketing online - 1 - 0757768067
  • LOPADEA NOUA - S.C BRIGHT MARK AGENCY S.R.L - designer grafica (studii medii) - 1 - 0749392988
  • LOPADEA NOUA - S.C BRIGHT MARK AGENCY S.R.L - agent servicii client - 1 - 0749392988
  • LOPADEA NOUA - S.C BRIGHT MARK AGENCY S.R.L - specialist marketing online - 1 - 0749392988
  • LOPADEA NOUA - S.C BRIGHT MARK AGENCY S.R.L - administrator baze de date - 1 - 0749392988
  • LOPADEA NOUA - S.C ARTLEMN STUDIO S.R.L - administrator - 1 - 0746383302
  • LOPADEA NOUA - S.C ARTLEMN STUDIO S.R.L - tâmplar universal - 1 - 0746383302
  • LOPADEA NOUA - S.C ARTLEMN STUDIO S.R.L - strungar în lemn - 1 - 0746383302
  • LOPADEA NOUA - S.C ARTLEMN STUDIO S.R.L - specialist marketing - 1 - 0746383302
  • LOPADEA NOUA - S.C CLEAN WITH US S.R.L - administrator - 1 - 0742490205
  • LOPADEA NOUA - S.C CLEAN WITH US S.R.L - specialist marketing - 1 - 0742490205
  • LOPADEA NOUA - S.C CLEAN WITH US S.R.L - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0742490205
  • LUNCA BISERICII - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0742889302
  • LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - programator productie - 1 - 0742889302
  • LUNCA BISERICII - APA ANABELA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751147222
  • LUPSA - SPATIUM ALBA - administrator - 1 - 0758593609
  • LUPSA - SPATIUM ALBA - menajera - 1 - 0758593609
  • LUPSA - SPATIUM ALBA - specialist marketing - 1 - 0758593609
  • LUPSA - SPATIUM ALBA - lucrator comercial - 1 - 0758593609
  • LUPSA - S.C TERRAFIX SOCIAL S.R.L - administrator - 1 - 0751901406
  • LUPSA - S.C TERRAFIX SOCIAL S.R.L - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0751901406

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • MARTINIE  - SUGAG - TRANSALPINA FAN SRL - femeie de serviciu - 3 - 0742041477
  • METES - SC RURAL WELLNESS SRL - instructor de pilates - 1 - 0756819025
  • METES - SC RURAL WELLNESS SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0756819025
  • METES - SC RURAL WELLNESS SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0756819025
  • METES - SC RURAL WELLNESS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0756819025
  • MUSCA  -  LUPSA - S.C HORECA START S.R.L - dezvoltator de e - learning - 1 - 0755360606
  • MUSCA  -  LUPSA - S.C HORECA START S.R.L - femeie de serviciu - 1 - 0755360606
  • MUSCA  -  LUSPA - S.C HORECA START S.R.L - administrator - 1 - 0755360606
  • MUSCA -  LUPSA - S.C HORECA START S.R.L - formator - 1 - 0755360606
  • NECSESTI  -  VADU MOTILOR - SC ESTETISTA SRL - receptionist - 1 - 0748626626
  • NECSESTI  - VADU MOTILOR - SC ESTETISTA SRL - operator intretinere corporala - 1 - 0748626626
  • NECSESTI -  VADU MOTILOR - SC ESTETISTA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0748626626
  • NEMESI  -  VIDRA - SC KATAM SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728878911
  • NEMESI  -  VIDRA - SC KATAM SRL - camerista hotel - 1 - 0728878911
  • ORASTI - SC CREATIV INSTAL CONSULT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - ii.poparadu@yahoo.com
  • PARAU LUI MIHAI  -  VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - director societate comerciala - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI  -  VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - agent de vânzari - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI  -  VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - femeie de serviciu - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI  - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - manipulant marfuri - 1 - 0720660828
  • PETRESTI - TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL - inginer mecanic - 1 - 0743150974
  • PETRESTI - PAROM IMPEX SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0258810410
  • POPESTII DE JOS - FLANDRA FOREST SRL - secretara - 1 - 0722349950
  • POPESTII DE JOS - FLANDRA FOREST SRL - casier - 1 - 0722349950
  • PURCARETI  -  PIANU - KEEP GREEN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0766619470
  • PURCARETI  -  PIANU - KEEP GREEN SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 3 - 0766619470
  • SALISTEA - TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0764471910
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - cofetar - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - director societate comerciala - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - lucrator comercial - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - ajutor bucatar - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - femeie de serviciu - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - S.C.THOMAS FASHION SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0743062370
  • SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0764220451
  • SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0764220451
  • SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0764220451
  • SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - secretar administrativ - 1 - 0764220451
  • SANTIMBRU - SC BEA S SWEET EVENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - SC BEA S SWEET EVENT SRL - cofetar - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - SC BEA S SWEET EVENT SRL - patiser - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - SC BEA S SWEET EVENT SRL - ambalator manual - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754540111
  • SANTIMBRU - SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0754540111
  • SARD - SC STAY CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0731096480
  • SARD - SC STAY CONCEPT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0731096480
  • SARD - SC ANNA PARK SRL - îngrijitor de copii - 2 - 0742656587
  • SARD - SC ANNA PARK SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742656587
  • SARD - AGROMAXMAN SRL - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0722340213
  • SASCIORI - SC ANVA INN SRL - receptioner de hotel - 1 - 0742010363
  • SASCIORI - SC ANVA INN SRL - gradinar - 1 - 0742010363
  • SASCIORI - SC ANVA INN SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0742010363
  • SASCIORI - SC ANVA INN SRL - camerista hotel - 1 - 0742010363
  • SASCIORI - MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 5 - 0756705950
  • SEBESEL - MIRCARGO EXPRES - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0743199310
  • SIBOT - SC TARGUL LEMNARULUI SRL - manager - 1 - 0769723344
  • SIBOT - SC TARGUL LEMNARULUI SRL - tâmplar mecanic la rindeluit - 1 - 0769723344
  • SIBOT - SC TARGUL LEMNARULUI SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0769723344
  • SOHODOL - SC FOODPACK SRL - manager - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - SC FOODPACK SRL - bucatar - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - SC FOODPACK SRL - ajutor bucatar - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - SC FOODPACK SRL - manager aprovizionare - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - S.C PLUS 45 SOCIAL S.R.L - administrator - 1 - 0751473569
  • SOHODOL - S.C PLUS 45 SOCIAL S.R.L - agent de vânzari - 1 - 0751473569
  • SOHODOL - S.C PLUS 45 SOCIAL S.R.L - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0751473569
  • SONA - DERBY EVENTS SRL - manager general - 1 - 0745427118
  • SONA - DERBY EVENTS SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0745427118
  • SONA - DERBY EVENTS SRL - manipulant marfuri - 1 - 0745427118
  • SUGAG - TRANSALPINA FAN SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 5 - 0742041477
  • SUGAG - S.C NOCTAMERA S.R.L - administrator - 1 - 0760869541
  • SUGAG - S.C NOCTAMERA S.R.L - asistent manager - 1 - 0760869541
  • SUGAG - S.C NOCTAMERA S.R.L - specialist marketing - 1 - 0760869541
  • SUGAG - S.C NOCTAMERA S.R.L - logistician responsabil comenzi - 1 - 0760869541
  • TARTARIA - SC V.I.I.S. LUX CARS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0749281888
  • TARTARIA - SC V.I.I.S. LUX CARS SRL - spalator vehicule - 1 - 0749281888
  • TELNA - ROBI TECH SRL - manager - 1 - 0755574987
  • TELNA - ROBI TECH SRL - mecanic auto - 1 - 0755574987
  • TELNA - ROBI TECH SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0755574987
  • TIBRU - RER DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0746569123
  • TIBRU - RER DESIGN SRL - manager - 1 - 0746569123
  • TURDAS - OPTIM MNMARKET S.R.L. - lucrator comercial - 3 - 0751631980
  • VAMA SEACA - Grozav Home SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737
  • VAMA SEACA - Grozav Home SRL - lucrator social - 1 - 0749484737
  • VAMA SEACA - Grozav Home SRL - menajera - 1 - 0749484737
  • VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - confectioner cablaje auto - 5 - 0720085887
  • VINTU DE JOS - SC EDYANA FARM SRL - lucrator comercial - 2 - 0740218005
  • VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - confectioner cablaje auto - 5 - 0720085887
