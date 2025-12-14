Connect with us

Loteria Română: Report de peste 8,35 milioane de euro la Joker. Fondurile de câștiguri pe categorii, 14 decembrie 2025

Publicat

acum O oră

Loteria Română: Noi trageri loto sunt programate duminică. La Joker, la categoria I, este în joc un report de peste 8,35 milioane de euro. La Loto 6/49, la categoria I, este disponibilă pentru câștig o sumă de peste 1,18 milioane de euro.

Duminică, 14 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

  • la Loto 6/49, este în joc la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro).
  • La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).
  • La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro).
  • La Noroc Plus, la categoria I, reportul depășește 433.100 de lei (85.100 de euro).
  • La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,08 milioane de lei (213.200 de euro).
  • La Super Noroc este în joc la categoria I un report de aproximativ 100.000 lei.

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, începând cu ora 18:30, potrivit Agerpres.

Joi, 11 decembrie, s-au acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală ce a depășit 1,76 milioane de lei.

La tragerea Joker de joi, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 223.033,85 de lei.

Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La categoria a III-a, la același joc, s-a consemnat un câștig de 90.974,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Jibou.

