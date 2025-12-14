Loteria Română: Report de peste 8,35 milioane de euro la Joker. Fondurile de câștiguri pe categorii, 14 decembrie 2025

Loteria Română: Noi trageri loto sunt programate duminică. La Joker, la categoria I, este în joc un report de peste 8,35 milioane de euro. La Loto 6/49, la categoria I, este disponibilă pentru câștig o sumă de peste 1,18 milioane de euro.

Duminică, 14 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

la Loto 6/49, este în joc la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, reportul depășește 433.100 de lei (85.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,08 milioane de lei (213.200 de euro).

La Super Noroc este în joc la categoria I un report de aproximativ 100.000 lei.

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, începând cu ora 18:30, potrivit Agerpres.

Joi, 11 decembrie, s-au acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală ce a depășit 1,76 milioane de lei.

La tragerea Joker de joi, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 223.033,85 de lei.

Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La categoria a III-a, la același joc, s-a consemnat un câștig de 90.974,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Jibou.

