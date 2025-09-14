Connect with us

Economie

Lovitură pentru pensionari: Guvernul amână indexarea pensiilor în 2026. Anunțul ministrului Muncii

Publicat

acum O oră

Pensionarii din România primesc o veste dură: valoarea punctului de referință (VPR) nu va fi actualizată înainte de 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, și înseamnă că, pentru al doilea an consecutiv, vârstnicii nu vor beneficia de indexarea pensiilor cu rata inflației.

4 milioane de români, afectați direct

Conform legislației, pensiile trebuiau indexate anual, însă măsura este suspendată pe fondul austerității impuse de Guvern și recomandate de Fondul Monetar Internațional. Aproape 4 milioane de pensionari din sistemul public nu vor primi nicio majorare, deși inflația continuă să erodeze puterea de cumpărare.

În prezent, pensia medie este de aproximativ 2.700 de lei. Specialiștii avertizează că pierderile cumulate până în 2027 ar putea ajunge la 600 de lei pentru fiecare pensionar, iar puterea de cumpărare va scădea cu până la 20%.

FMI pune presiune, Guvernul taie cheltuieli

Fondul Monetar Internațional a cerut României reducerea deficitului bugetar, iar Guvernul a decis să amâne indexarea pentru a ține sub control cheltuielile publice. Impactul bugetar al majorării programate pentru 2027 este estimat la peste 2,9 miliarde de euro.

Decizia Guvernului lovește în special pensionarii cu venituri mici, care vor simți cel mai puternic efectele scumpirilor. Indexarea se va aplica abia în 2027, când pensiile ar urma să crească.

