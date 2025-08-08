Connect with us

Eveniment

Lucrări pe Valea Oltului, pe A1 Sebeș și pe alte tronsoane de autostradă. Restricții temporare de circulație, întârzieri în trafic

Publicat

acum O oră

În această perioadă, CNAIR desfășoară lucrări pe Valea Oltului, pe A1 în zonele Sebeș și Cunța, dar și pe alte tronsoane de autostradă sau drum național. Restricțiile de circulație îngreunează traficul rutier în acest weekend. 

Restricții de circulație pe Valea Oltului

Vineri dimineața, erau raportate întârzieri în trafic pe Valea Oltului, în mai multe zone.

CNAIR a anunțat lucrări de punere în siguranță versanți, pe două tronsoane din DN7.

  • la km 224+400 – 224+600 (Balota, județul Vâlcea)
  • la km 199+110-199+410 (Călimănești, județul Vâlcea)

În intervalul orar 8.00 – 15:00, circulația rutieră se închide/deschide în reprize de maximum 15 minute. În rest, circulatia rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale, dirijată de piloți de circulație.

Restricții de circulație pe A1 la Sibiu-Sebeș-Deva-Timișoara

De joi, sunt restricții de circulație pe A1 Sebeș – Sibiu, la km 306 (zona Sebeș, sensul spre Sibiu), pentru lucrări la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație. Lucrările durează circa două săptămâni, iar traficul rutier este restricționat pe o bandă.

Între km 303+500 – km 304+500, zona Sebeș, sensul Sibiu – Deva, până la ora 15.00, se desfășoară lucrări de reparații la partea carosabilă. Se circulă pe banda 2. Banda 1 și banda de urgență sunt închise.

Alte lucrări:

  • între km 349+050 și 355+400, până la ora 20.00, pe raza localității Simeria, sensul Sibiu – Deva, se execută lucrări de frezare și asfaltare. Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate, se circulă pe banda 2
  • între km 312+000 – km 361+000, între Sebeș (AB) – Chimindia (HD), sensul spre Sibiu, până la ora 19.00, se aplică marcaje rutiere. Banda 1 și banda 2 sunt închise. Se circulă pe banda de urgență
  • între km 489+000 – km 492+000, Recaș (TM), sensul Lugoj – Timișoara, până la ora 15.00, se montează balize anti-orbire. Banda 2 este închisă, se circulă pe banda 1 și pe banda de urgență
  • la km 540+300, Arad, sensul spre Timișoara, până la ora 15, se desfășoară lucrări de reparații la rosturi de dilatație. Se circulă pe banda de urgență. Banda 1 și banda 2 sunt închise.

Circulația pe sectorul Margina-Holdea, A1 Sibiu – Sebeș – Timișoara

Pe sectorul lipsă din A1 între Deva și Timișoara, deviat pe DN68 A la Margina, era trafic intens, vineri dimineața. Se circula cu viteza medie 20-30 km/h. După finalizarea lucrărilor de asfaltare, au fost necesare noi intervenții la carosabil. Potrivit DRDP Timișoara, a fost necesară montarea unui contor de trafic pentru monitorizarea circulației.

Restricții pe A3 Cluj

Până la ora 13.30, circulația este restricționată pe prima bandă pe Autostrada A3 pe sensul Câmpia Turzii – Nădășelu, între kilometrii 13 – 14, pentru efectuarea lucrărilor de colmatare a fisurilor la partea carosabilă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

ACCIDENT RUTIER :O fetiță de 12 ani din Șard care a trecut strada printr-un loc interzis a fost lovită de o mașină
Evenimentacum 27 de minute

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, reacționază dur față de reforma pensiilor private: Este o măsură ilegală și neconstituțională
Evenimentacum 34 de minute

Descoperire tragică la Cugir: Un tânăr de 18 ani și-a pus capăt zilelor în grădina casei în care locuia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT
Administrațieacum 16 ore

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 19 ore

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum o zi

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 27 de minute

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, reacționază dur față de reforma pensiilor private: Este o măsură ilegală și neconstituțională
Evenimentacum 2 zile

7 august 2025 – Zi de doliu național în România. Reguli și interdicții pentru instituții și populație
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum o zi

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Vremea până în 8 septembrie: o săptămână de caniculă, câteva furtuni. Când scad temperaturile. Prognoza pe patru săptămâni
Evenimentacum 3 ore

Începe festivalul camioanelor tunate, la Alba Iulia. PROGRAM Truck Tuning Art 2025 și traseul de intrare în șanțurile Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum 2 zile

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

Prevenția și sancţionarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în școli. Proiect, în consultare publică
Educațieacum 24 de ore

Admitere liceu 2025, a doua etapă: locuri libere în Alba, calendar înscrieri, reguli pentru repartizarea elevilor
Mai mult din Educatie