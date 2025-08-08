Lucrări pe Valea Oltului, pe A1 Sebeș și pe alte tronsoane de autostradă. Restricții temporare de circulație, întârzieri în trafic

În această perioadă, CNAIR desfășoară lucrări pe Valea Oltului, pe A1 în zonele Sebeș și Cunța, dar și pe alte tronsoane de autostradă sau drum național. Restricțiile de circulație îngreunează traficul rutier în acest weekend.

Restricții de circulație pe Valea Oltului

Vineri dimineața, erau raportate întârzieri în trafic pe Valea Oltului, în mai multe zone.

CNAIR a anunțat lucrări de punere în siguranță versanți, pe două tronsoane din DN7.

la km 224+400 – 224+600 (Balota, județul Vâlcea)

la km 199+110-199+410 (Călimănești, județul Vâlcea)

În intervalul orar 8.00 – 15:00, circulația rutieră se închide/deschide în reprize de maximum 15 minute. În rest, circulatia rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale, dirijată de piloți de circulație.

Restricții de circulație pe A1 la Sibiu-Sebeș-Deva-Timișoara

De joi, sunt restricții de circulație pe A1 Sebeș – Sibiu, la km 306 (zona Sebeș, sensul spre Sibiu), pentru lucrări la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație. Lucrările durează circa două săptămâni, iar traficul rutier este restricționat pe o bandă.

Între km 303+500 – km 304+500, zona Sebeș, sensul Sibiu – Deva, până la ora 15.00, se desfășoară lucrări de reparații la partea carosabilă. Se circulă pe banda 2. Banda 1 și banda de urgență sunt închise.

Alte lucrări:

între km 349+050 și 355+400, până la ora 20.00, pe raza localității Simeria, sensul Sibiu – Deva, se execută lucrări de frezare și asfaltare. Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate, se circulă pe banda 2

între km 312+000 – km 361+000, între Sebeș (AB) – Chimindia (HD), sensul spre Sibiu, până la ora 19.00, se aplică marcaje rutiere. Banda 1 și banda 2 sunt închise. Se circulă pe banda de urgență

între km 489+000 – km 492+000, Recaș (TM), sensul Lugoj – Timișoara, până la ora 15.00, se montează balize anti-orbire. Banda 2 este închisă, se circulă pe banda 1 și pe banda de urgență

la km 540+300, Arad, sensul spre Timișoara, până la ora 15, se desfășoară lucrări de reparații la rosturi de dilatație. Se circulă pe banda de urgență. Banda 1 și banda 2 sunt închise.

Circulația pe sectorul Margina-Holdea, A1 Sibiu – Sebeș – Timișoara

Pe sectorul lipsă din A1 între Deva și Timișoara, deviat pe DN68 A la Margina, era trafic intens, vineri dimineața. Se circula cu viteza medie 20-30 km/h. După finalizarea lucrărilor de asfaltare, au fost necesare noi intervenții la carosabil. Potrivit DRDP Timișoara, a fost necesară montarea unui contor de trafic pentru monitorizarea circulației.

Restricții pe A3 Cluj

Până la ora 13.30, circulația este restricționată pe prima bandă pe Autostrada A3 pe sensul Câmpia Turzii – Nădășelu, între kilometrii 13 – 14, pentru efectuarea lucrărilor de colmatare a fisurilor la partea carosabilă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News