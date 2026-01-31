Magistrații din Alba Iulia i-au interzis unui bărbat prins băut la volan să mai conducă orice tip de automobil, timp de doi ani

Cazul unui bărbat care a fost prins beat la volan a fost judecat recent de magistrații Judecătoriei Alba Iulia. Este vorba despre un dosar penal deschis după ce bărbatul a refuzat să îi fie prelevate probe biologice, după ce a fost testat cu aparatul etilotest.

În data de 29 ianuarie 2026, magistrații au dat o decizie în cazul șoferului. Faptele pentru care acesta a ajuns în fața judecătorilor au avut loc în data de 17 noiembrie 2024. Atunci acesta a fost tras pe dreapta în jurul orei 2.00 noaptea de polițiștii rutieri din Alba Iulia.

Mai exact a fost oprit pe strada Vânătorilor din oraș. Când polițiștii au interacționat cu el au simțit că bărbatul emana halenă alcoolică. Mai mult de atât, pe scaunul din dreapta se aflau mai multe recipiente de bere.

Drept urmare, polițiștii l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest. Iar aparatul a indicat o îmbibație alcoolică de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Apoi, aceștia l-au condus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Însă la spital acesta a refuzat să îi fie prelevate probe biologice. Astfel s-a ales cu un dosar penal pentru refuzul sau substragerea de probe biologice.

Lăsat fără carnet pentru doi ani

În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut fapta. Magistrații l-au condamnat la un an și 3 luni pentru săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, cu suspendare.

De asemenea l-au mai obligat și la 90 de zile de muncă în folosul comunității. Însă mai mult de atât, i-au interzis ca în următorii doi ani să mai conducă orice autoturism care necesită un permis de conducere.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

