MAI extinde proiectul E-Sigur: camerele video din localități, conectate la sistem. Amenzi pe baza imaginilor. Următorul pas, AI

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat semnarea unui proiect de OUG pentru dezvoltarea ,,Sistemului E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”.

Potrivit acestuia, se va schimba radical monitorizarea traficului rutier și sancționarea indisciplinaților care pun în pericol pietonii și participanții la traficul rutier.

Colectarea imaginilor din trafic, extinsă prin conectarea la sistem a camerelor video din localități

”De la începutul anului 2025 imaginile și informațiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare și dispecerate.

Prin această ordonanță de urgență vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autoritățile locale și procesarea integrată a tuturor acestor informații, precum și a celor înregistrate de camerele de bord ale participanților la traficul rutier.

Nu, nu este vorba de ,,Big Brother”, ci de un scut digital de protecție și de siguranță, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificați, sancționați sau scoși din trafic pentru a nu mai pune pe alții în pericol”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Constatarea automată a contravențiilor

Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2025 a fost creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităților locale la constatarea automată a contravențiilor. Este o etapă esențială pentru digitalizarea controlului rutier, mai susține ministrul.

Se acționează complementar pe trei linii:

constatarea directă în teren

monitorizarea automată

procesarea sesizărilor video transmise de către conducătorii auto.

Procent din amenzi plătite, utilizat pentru educație rutieră

Predoiu mai anunță că ”pentru prima dată în România, propunem ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcționat către educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice — în acord cu bunele practici europene”.

Proiectul a fost dezbătut și cu asociația municipiilor. ”Vom implica și Poliția Locală”, a mai spus ministrul.

Utilizarea AI în monitorizarea traficului rutier

”Pasul următor va fi utilizarea inteligenței artificiale în monitorizarea traficului rutier, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene sau non-europene.

Sistemul E – Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o și sancționarea lor rapidă, fără birocrație și pierdere de timp pentru primării și unitățile de poliție.

Sistemul E – Sigur de Monitorizarea a Traficului Rutier al Ministerului Afacerilor Interne va face imposibilă păcălirea legii și a autorităților legale”, precizează ministrul.

