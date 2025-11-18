MAI reorganizează dispeceratele: 20% dintre polițiștii de birou, trimiși pe teren. Cum vor fi rezolvate sesizările cetățenilor

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reorganizează dispeceratele județene din poliții. Aproximativ 20% din personal va fi redirecționat pentru munca în teren.

Apelul de la 112 va fi trimis de la dispeceratul județean direct la echipele din teren. Nu vor mai fi dispecerate locale de poliție, doar cel la nivel de județ.

Prin ordinul ministerial semnat marți, s-a dispus punerea etapizată în aplicare a Noului Sistem de Dispecerate al Ministerului Afacerilor Interne.

Realocarea de personal către structurile operative din teren

”În prezent, în sistemul Ministerului Afacerilor Interne funcționează 802 servicii de permanență operate cu aproape 6.000 de posturi, majoritatea la nivel județean.

Noul model prevede realocarea a aproximativ 20% din personal către structurile operative din teren.

Un sistem unitar de organizare la nivelul MAI, prin care apelul la 112 este transmis direct de la dispeceratul județean de Poliție către echipele de intervenție din teren, procesarea rapidă a datelor și redistribuirea optimă a resurselor.

Deci, munca birocratică va fi preluată de tehnologie, iar polițiștii de birou vor merge acum în stradă lângă cetățean sau în structuri operative care combat diverse tipuri de infracționalitate”, a anunțat ministrul Cătălin Predoiu.

Implementarea noului sistem, etapizat

Potrivit oficialului MAI, ”modernizarea este posibilă prin noile platforme digitale dezvoltate intern de MAI, de ex. aplicațiile iTrack și Geoportal”.

Implementarea se va realiza etapizat, la nivelul fiecărei arme, cu proiecte pilot de integrare inter-arme (poliție, jandarmerie, frontieră) la frontiera internă și externă Schengen, mai precizează ministrul.

”În cadrul acestui proces vom consulta și organizațiile sindicale, obiectivul rămâne clar: o intervenție MAI mai rapidă, mai interoperabilă, mai eficientă, pentru a crește protecția cetățeanului simultan cu utilizarea mai eficientă a banului public”, susține Predoiu.

Cum vor fi rezolvate sesizările cetățenilor

Reprezentanții MAI au menționat, marți, în conferință de presă, că mare parte a sesizărilor la dispeceratele de poliție vin prin sistemul 112.

Majoritatea serviciilor de dispecerat sunt la nivel județean, însă acestea există și la polițiile municipale, în orașe și zona rurală, dar și în sectoarele și secțiile de poliție din București.

Reforma prevede un singur dispecerat, la nivel județean. Cetățenii au solicitat o operaționalizare cât mai rapidă a solicitărilor, precizează aceștia.

”În prezent un cetățean care sună la 112 este preluat de operatorul de la STS, este direcționat la dispeceratul de la nivel județean, apoi direcționat către alt dispecerat, la nivel de localitate, dacă este cazul. Avem trei niveluri. Ne propunem să avem un singur nivel de discuție, între personalul MAI (operator) și cetățean. Sesizarea va fi direcționată direct de operatorul din dispecerat, într-o formulă rapidă, către patrula, echipa din teren, fără a mai trece prin alt intermediar”, spune secretarul de stat MAI, Bogdan Despescu.

Operatorii vor vedea, prin intermediul localizării GPS ale autospecialelor și sistemelor de colectare a datelor, unde se află echipele din teren. Astfel, acestea vor putea fi direcționate unde este nevoie sau suplimentate, potrivit sursei citate.

Calendarul de implementare a noilor măsuri începe din decembrie 2025 și va continua în 2026.

