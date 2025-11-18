Connect with us

Eveniment

MAI reorganizează dispeceratele: 20% dintre polițiștii de birou, trimiși pe teren. Cum vor fi rezolvate sesizările cetățenilor

Publicat

acum O oră

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reorganizează dispeceratele județene din poliții. Aproximativ 20% din personal va fi redirecționat pentru munca în teren.

Apelul de la 112 va fi trimis de la dispeceratul județean direct la echipele din teren. Nu vor mai fi dispecerate locale de poliție, doar cel la nivel de județ.

Prin ordinul ministerial semnat marți, s-a dispus punerea etapizată în aplicare a Noului Sistem de Dispecerate al Ministerului Afacerilor Interne.

Realocarea de personal către structurile operative din teren

”În prezent, în sistemul Ministerului Afacerilor Interne funcționează 802 servicii de permanență operate cu aproape 6.000 de posturi, majoritatea la nivel județean.

Noul model prevede realocarea a aproximativ 20% din personal către structurile operative din teren.

Un sistem unitar de organizare la nivelul MAI, prin care apelul la 112 este transmis direct de la dispeceratul județean de Poliție către echipele de intervenție din teren, procesarea rapidă a datelor și redistribuirea optimă a resurselor.

Deci, munca birocratică va fi preluată de tehnologie, iar polițiștii de birou vor merge acum în stradă lângă cetățean sau în structuri operative care combat diverse tipuri de infracționalitate”, a anunțat ministrul Cătălin Predoiu.

Implementarea noului sistem, etapizat

Potrivit oficialului MAI, ”modernizarea este posibilă prin noile platforme digitale dezvoltate intern de MAI, de ex. aplicațiile iTrack și Geoportal”.

Implementarea se va realiza etapizat, la nivelul fiecărei arme, cu proiecte pilot de integrare inter-arme (poliție, jandarmerie, frontieră) la frontiera internă și externă Schengen, mai precizează ministrul.

”În cadrul acestui proces vom consulta și organizațiile sindicale, obiectivul rămâne clar: o intervenție MAI mai rapidă, mai interoperabilă, mai eficientă, pentru a crește protecția cetățeanului simultan cu utilizarea mai eficientă a banului public”, susține Predoiu.

Cum vor fi rezolvate sesizările cetățenilor

Reprezentanții MAI au menționat, marți, în conferință de presă, că mare parte a sesizărilor la dispeceratele de poliție vin prin sistemul 112.

Majoritatea serviciilor de dispecerat sunt la nivel județean, însă acestea există și la polițiile municipale, în orașe și zona rurală, dar și în sectoarele și secțiile de poliție din București.

Reforma prevede un singur dispecerat, la nivel județean. Cetățenii au solicitat o operaționalizare cât mai rapidă a solicitărilor, precizează aceștia.

”În prezent un cetățean care sună la 112 este preluat de operatorul de la STS, este direcționat la dispeceratul de la nivel județean, apoi direcționat către alt dispecerat, la nivel de localitate, dacă este cazul. Avem trei niveluri. Ne propunem să avem un singur nivel de discuție, între personalul MAI (operator) și cetățean. Sesizarea va fi direcționată direct de operatorul din dispecerat, într-o formulă rapidă, către patrula, echipa din teren, fără a mai trece prin alt intermediar”, spune secretarul de stat MAI, Bogdan Despescu.

Operatorii vor vedea, prin intermediul localizării GPS ale autospecialelor și sistemelor de colectare a datelor, unde se află echipele din teren. Astfel, acestea vor putea fi direcționate unde este nevoie sau suplimentate, potrivit sursei citate.

Calendarul de implementare a noilor măsuri începe din decembrie 2025 și va continua în 2026.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 1 minut

MAI: jandarmii care fac pază la clădiri vor patrula pe teren. Imobilele, monitorizate cu tehnologie conectată la centre de comandă
Evenimentacum 36 de minute

Site-urile Mediafax, Antena3, G4Media, Libertatea și altele au căzut temporar. Probleme la nivel global pentru Cloudflare
Economieacum 44 de minute

Pachetul fiscal, ADOPTAT de Parlament. Ce măsuri conține legea, de la majorarea impozitelor până la noi obligații pentru firme
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 1 minut

MAI: jandarmii care fac pază la clădiri vor patrula pe teren. Imobilele, monitorizate cu tehnologie conectată la centre de comandă
Administrațieacum 2 ore

MAI extinde proiectul E-Sigur: camerele video din localități, conectate la sistem. Amenzi pe baza imaginilor. Următorul pas, AI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 44 de minute

Pachetul fiscal, ADOPTAT de Parlament. Ce măsuri conține legea, de la majorarea impozitelor până la noi obligații pentru firme
Economieacum 4 ore

Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni la o lună de la numire. Administrația Prezidențială: Decizia a fost luată în termeni amiabili
Evenimentacum 3 ore

Majorarea impozitelor pe proprietăți, cu aproape 80%. Legea intră la dezbateri în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

FOTO: CS Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul Mondial de Powerlifting. Medalie de aur și performanță istorică
cazinou online split jocuri online
Sportacum o zi

Opțiunea Split în jocurile de blackjack (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

FOTO: Câștigătorii Festivalului-concurs Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta”, ediția 2025 la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum o zi

Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie: Perioadă de transformări și decizii importante
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 5 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

ANSVSA: Este ilegală vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor de către persoane neînregistrate
Actualitateacum 2 zile

Recomandările unui medic specialist pentru pacienții cu diabet. Ce pot face pentru a evita agravarea bolii
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate
biblioteca din sebes
Educațieacum o zi

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Mai mult din Educatie