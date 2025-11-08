Connect with us

Mai multe baruri, terase și restaurante din Alba, luate la control de pompieri. Au descoperit multe probleme și au dat amezi

Pompierii din Alba au luat la control mai mulți agenți economici din județ. Alături de polițiști au mers la mai multe restaurante, terase sau baruri și au verficiat dacă respectă prevederile legale. 

În urma acțiunii pompierii au dat mai multe sancțiuni. A fost vorba despre o acțiune în sistem integrat, în data de 7 noiembrie.

Reprezentanții ISU Alba au declarat că pe linia apărării împotriva incendiilor și a prevenirii situațiilor de urgență, au fost constatate 18 nereguli, fiind aplicate 17 sancțiuni contravenționale din care 12 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 102.500 lei.

De asemenea, pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise, au fost aplicate 2 amenzi contravenționale în cuantum de 15.000 lei.

Din cele 4 obiective controlate, două dintre acestea funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, fiind aplicate și două amenzi contravenționale în cuantum de 85.000 lei.

