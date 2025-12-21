Connect with us

66 de programe de formare profesională vor începe în ianuarie 2026, la nivel național. Precizările AJOFM

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna ianuarie 2026, 66 programe de formare profesională pentru un număr de 1.157 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Potrivit AJOFM, programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum:

  • lucrător comercial - 140 de persoane;
  • agent de securitate – 123 de persoane;
  • operator introducere, validare și prelucrare date – 118 de persoane;
  • ajutor bucătar – 104 de persoane;
  • coafor - 81 de persoane;
  • contabil - 73 de persoane;
  • referent resurse umane - 70 de persoane;
  • instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze - 48 de persoane;
  • maseur - 45 de persoane;
  • bucătar - 39 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în județul Brașov (pentru 150 de persoane), județul Suceava (pentru 84 de persoane) și județul Dâmbovița (pentru 75 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe
www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.

