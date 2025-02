Mai mulți elevi ai Liceului Teoretic Teiuș au participat la un program de educație non-formală. Ce spun aceștia despre eveniment

Mai mulți elevi ai Liceului Teoretic Teiuș au participat la un program de educație non-formală. Este vorba despre 21 de elevi care au participat la mai multe activități de comunicare în echipă sau cum să înevețe ce cale profesională să aleagă.

A fost vorba despre un program derulat de Fundația Leaders.

Elevii au participat la două ateliere care au abordat formarea în domeniile colaborare și stiluri de comunicare. Aceste ateliere s-au desfășurat la Casa de Cultură Teiuș, într-un mediu non-formal și s-au concentrat pe activități interactive menite să dezvolte abilitățile de colaborare și comunicare în echipă, de înțelegere a rolului în grup, de îmbunătățire a capacității de a lucra cu alții și de creare unor legături puternice cu colegii.

Pe de altă parte, elevii au descoperit diferitele stiluri de comunicare și cum poți să le adaptezi în funcție de situație, au participat la simulări de interviuri în aer liber și au experimentat strategii de cum să te prezinți și să răspunzi la întrebări.

Ce spun elevii despre activitățile la care au participat

„Programul „Exploratori de viitor” a fost o oportunitate excelentă de a aborda tematici inovative și de a încuraja gândirea creativă și anticipativă în rândul tinerilor. Colaborarea cu cei de la Leaders a fost una productivă, iar echipa a demonstrat un angajament constant în a stimula participanții să își extindă limitele gândirii. Cu toate acestea, consider că ar fi util să aprofundăm aspectele legate de implementarea practică a ideilor propuse, pentru a oferi o direcție mai clară celor care doresc să aplice conceptele discutate.

În general, consider că proiectul a fost un succes și ar putea fi extins pentru a include și mai multe activități interactive.”(Alex Balica, clasa a X-a).

,,Programul a fost o experiență utilă. Activitatea bine organizată, oferindu-ne ocazia de a învăța despre lucrul în echipă și stilurile de comunicare. Activitățile interactive și vizita la fabrica Somaco au contribuit la o mai bună înțelegere a mediului de lucru. Au fost niște zile foarte frumoase și bine organizate.”(Luiza Obrejan, clasa a X-a)

,,A fost o experiență nouă și unică. Mi-a plăcut pentru că am reușit să întâlnesc colegi din liceu cu care nu am avut tangențe și că am învățat să lucrez mai bine într-o echipă.” (Onilă Roxana, clasa a X -a)

„Mi-au plăcut, în mod special, cele două zile de training, activitățile au fost interactive. Am învățat ce înseamnă adaptarea în privința muncii în echipă. Am colaborat cu alți colegi cu care nu obișnuiam să lucrez.”(Oprița Georgiana, clasa a X-a)

