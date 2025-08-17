Blaj
FOTO: Incendiu la o stivă de baloți de paie, la Mănărade. Au intervenit pompierii din Blaj
Stația de pompieri Blaj a intervenit, duminică, în localitatea Mănărade, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o stivă de baloți de paie.
La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim-ajutor (EPA).
Intervenția au acționat pentru localizarea și lichidarea focului, astfel încât flăcările să nu se extindă.
ISU Alba urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul.
