Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba. PATJ Alba intră în etapa de transparenţă decizională, înainte de aprobare

Cel mai important document strategic pentru judeţul Alba, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, a intrat în etapa de consultare a populaţiei, ultima etapă înainte de aprobarea prin Hotărâre de Consiliu.

Ne aflăm într-un moment-cheie al procesului de planificare strategică a dezvoltării teritoriale. După obţinerea a nu mai puţin de 50 de avize şi finalizarea procedurii de punere în transparenţă decizională, PATJ Alba urmează să primească avizul arhitectului-șef.

Joi, 22 ianuarie 2022, s-a desfăşurat, la sediul Consiliului Judeţean Alba, în sala „Regele Ferdinand”, începând cu ora 10:00, şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, în vederea fundamentării tehnice a avizului arhitectului-șef pentru aprobarea documentației PATJ Alba.

Reamintesc faptul că PATJ este un document director fundamental, cu rol de cadru strategic pe termen mediu și lung, care stabilește direcțiile majore de dezvoltare ale județului. Importanța sa depășește sfera administrației județene, având implicații directe asupra tuturor unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și, nu în ultimul rând, asupra cetățenilor. Concret, acesta va asigura transpunerea spațială a propunerilor de dezvoltare formulate de către unitățile administrativ-teritoriale, de către alte tipuri de actori relevanți (instituții publice, universități, companii private, ONG-uri și alte structuri de tip asociativ), dar mai ales de către cetățenii județului Alba, în domenii precum transport, sănătate, servicii, industrie, turism, utilități, cultură, educație și mediu.

Un instrument de coerență pentru UAT-uri

Pentru primării și consilii locale, PATJ reprezintă baza de corelare a planurilor urbanistice generale și zonale cu viziunea de ansamblu a județului. Documentul oferă repere clare privind organizarea rețelei de localități, dezvoltarea infrastructurii de transport, protejarea zonelor naturale și valorificarea patrimoniului construit. Astfel, se evită dezvoltările fragmentate sau contradictorii și se creează premisele unei creșteri echilibrate, în care investițiile locale se aliniază obiectivelor județene și regionale.

Relevanță pentru instituții și investitori

Pentru instituțiile publice deconcentrate și pentru mediul economic, PATJ oferă predictibilitate. Stabilirea clară a coridoarelor de transport, a zonelor cu potențial de dezvoltare economică, turistică sau agricolă și a ariilor ce necesită protecție, facilitează fundamentarea proiectelor și accesarea finanțărilor, inclusiv din fonduri europene. Un document strategic bine construit reduce riscurile, scurtează timpii de avizare și susține decizii administrative coerente.

Beneficii directe pentru cetățeni

Deși este un document tehnic, PATJ are efecte concrete în viața de zi cu zi a cetățenilor. Calitatea infrastructurii, accesul la servicii publice, protejarea mediului, dezvoltarea zonelor de locuire și a spațiilor publice sunt influențate direct de modul în care teritoriul este planificat. Etapa de transparență decizională oferă locuitorilor județului Alba ocazia de a se informa și de a contribui cu observații și propuneri, consolidând astfel caracterul participativ al procesului decizional.

Un pas important spre dezvoltare durabilă

Aprobarea noului PATJ este un pas important spre dezvoltarea durabilă în judeţul Alba, creând premisele unui echilibru realist între nevoia de dezvoltare economică, protejarea mediului și creșterea calității vieții pentru locuitori. Astfel, PATJ propune o creștere bazată pe resursele reale ale județului și pe respectarea specificului local.

Prin acest document sunt stabilite zonele care pot susține dezvoltarea urbană, industrială sau turistică, dar și ariile care necesită protecție, fie că vorbim despre spații naturale, terenuri agricole valoroase sau zone cu patrimoniu construit. Această delimitare clară contribuie la prevenirea conflictelor de utilizare a terenurilor și la reducerea presiunii asupra mediului. PATJ oferă, aşadar, cadrul necesar pentru ca proiectele publice și private să fie gândite responsabil, cu impact pozitiv pe termen lung şi nu doar ca soluții punctuale.

Un demers strategic asumat de Consiliul Județean Alba

Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba reprezintă o realizare importantă pentru Consiliul Județean Alba, instituție care și-a asumat rolul de coordonator al unui proces complex, cu impact pe termen lung asupra întregului județ. PATJ nu este un document realizat formal, ci rezultatul unui efort susținut de analiză, corelare și dialog între specialiști, administrație și comunități locale. Pentru Consiliul Județean Alba, acest document devine nu doar un instrument tehnic, ci o bază solidă pentru decizii viitoare, investiții eficiente și o dezvoltare echilibrată, în beneficiul tuturor comunităților. Prevederile noului PATJ Alba, odată aprobat, vor deveni obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism de rang inferior (PUG, PUZ, PUD). De reținut faptul că PATJ-ul se actualizează la un interval de 10 ani.

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News