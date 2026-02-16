Cum a scăpat un bărbat din Roșia Montană, care avea explozibil în magazie, de anchetatori. Ce au precizat judecătorii din Alba

Un bărbat din Alba care în urmă cu mai bine de zece ani avea într-o magazie mai mult explozibil, a scăpat de orice probleme cu legea. Este vorba despre un bărbat din Roșia Montană care la un moment dat, în anul 2015, avea în magazia sa, 50 calupuri confecționate atât manual, cât și industrial de pastă explozivă, în greutate totală de 1,915 kg (dinamită) și 2 capse de inițiere.

La acel moment pe numele său s-a întocmit un dosar penal, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Anii au trecut iar în data de 11 februarie 2026, la mai bine de 11 ani de la momentul descoperirii bărbatul a scăpat de acuzații. Mai pe scurt a intervenit prescripția.

Din datele notate în motivarea instanței, materialul explozibil, a fost descoperit în urma unor percheziții într-un dosar mai amplu, legat de exploatarea ilegală a aurului din galeriile de la Roșia Montană.

În timpul percheziției au fost descoperite mai multe obiecte folosite la exploatarea aurului, dar și 50 calupuri confecționate atât manual, cât și industrial de pastă explozivă, în greutate totală de 1,915 kg (dinamită) și 2 capse de inițiere.

În 2021, la câțiva ani de la percheziții, un raport întocmit de Institutul Național de Criminalistică susținea că pasta explozivă ar putea fi caracteristică explozivului Astralită, întregul material exploziv este în stare de funcționare, iar întreaga cantitate de 1,915 kg material exploziv are un echivalent în trotil (TNT ) de cel puțin 1,34 kilograme.

Ce le-a spus anchetatorilor

Fiind audiat în cauză inculpatul a declarat faptul că a fost angajat în trecut la RMGC ca muncitor necalificat. Cu privire la materialul explozibil identificat la percheziție, inculpatul a precizat că l-a găsit în galeriile miniere cu 2-3 săptămâni înainte, era într-un ghiozdan, iar acasă a constatat că este material explozibil, nu a știut ce să facă cu el, l-a ținut într-un șopru ce ține de apartament.

A intervenit prescripția

Deși faptele erau vechi de aproape zece ani, din câte se pare prima ședință de judecată a avut loc abia de 24 martie 2025. Însă, potrivit motivării instanței, răspunderea penală pentru faptele penale imputate s-a prescris, termenul de 10 ani al prescripţiei începând să curgă în 27.10.2015 şi s-a împlinit la finalul lunii decembrie a anului 2025.

În data de 11 aprilie 2026, magistrații Tribunalului Alba au constatat că a intervenit prescripiția. Drept urmare au încetat procesul penal față de bărbat.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News