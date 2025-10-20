Marți: Zeci de locuințe din Săsciori rămân fără apă potabilă. Se pune în funcțiune noua stație de pompare

Furnizarea apei potabile se întrerupe marți, 21 octombrie, în Săsciori. Se pune în funcțiune stația de pompare.

Potrivit Apa CTTA SA – Sucursala Sebeș, marți, între orele 09:00 – 15:00, se întrerupe alimentarea cu apă potabilă în localitatea Săsciori, pe tronsonul cuprins între imobilele nr. 120 – 160.

Se fac lucrări de cuplare și punere în funcțiune a noii stații de pompare a apei potabile din localitatea Săsciori.

Cetățenii din zona menționată sunt rugați să își asigure rezerva de apă necesară pe durata întreruperii.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care locuitorilor le este recomandat să folosească apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, pot fi semnalate la Call Center:

0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),

în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției.

