Materiale de propagandă legionară, găsite în casa minorului care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia. Cine este

Publicat

acum 41 de minute

Materiale de propagandă legionară, steaguri cu stema Gărzii de Fier, cărți și înscrisuri cu Zelea Codreanu, dar și o sutană preoțească, asta au găsit polițiștii în casa, în care locuiește minorul ce a fluturat un steag cu chipul liderului legionar, Zelea Codreanu. 

Este vorba despre Marian Ilie Ș., în vârstă de 17 din comuna Pețelea, județul Mureș. Acesta a expus în public chipul liderului legionar al Gărzii de Fier, Zelea Codreanu, pe străzile din Alba Iulia, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. 

În data de 10 decembrie 2025, polițiștii au efecutat o percheziție. Minorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi plasat sub control judiciar.

Acum va fi cercetat pentru la comiterea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 4 alin. 2 din O.U.G nr. 31/2002 de către poliţiştii din cadrul I.P.J Alba – Serviciul de Investigaţii Criminale sub coordonarea procurorilor parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Ce au precizat procurorii

Din probele administrate până în prezent a rezultat că, la data de 01.12.2025, în timp ce se afla în municipiul Alba Iulia, în fața Muzeului Național al Unirii, într-o zonă aglomerată, în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a României, o persoană de sex masculin a utilizat în public simboluri legionare, respectiv un steag tricolor cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, fost lider și fondator al Mișcării Legionare, și alt steag tricolor cu un simbol asociat mișcării legionare, respectiv „crucea în pumn”, ocazie cu care a deținut și purtat și alte însemne specifice, arătând susținere față de această mișcare fascistă și ultranaționalistă.

Aceste simboluri au fost expuse ostentativ într-o adunare publică, în proximitatea monumentelor istorice și în prezența unui număr mare de participanți.

Minor, reținut de poliție pentru că a fluturat un steag cu chipul lui Zelea Codreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie. De unde este

Ce au găsit în casa în care locuiește minorul

În cauză a fost pus în executare de către organele de poliţie un mandat de percheziție domiciliară la un imobil din raza judeţului Mureş, ocazie cu care, la locuinţa persoanei în cauză, au fost identificate şi ridicate materiale de propagandă legionară (steaguri cu stema „Garda de Fier”, cărți, înscrisuri care îl reprezintă pe Corneliu Zelea Codreanu), dar şi o sutană preoţească de culoare neagră purtată de suspect la data săvârşirii faptei.

A fost plasat sub control judiciar

Faţă de persoana în cauză, la data de 10.12.2025, poliţiştii din cadrul I.P.J. Alba au dispus măsura preventivă a reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore.

De asemenea, în urma probatoriului administrat, la data de 11.12.2025 procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, persoana în cauză dobândind calitatea de inculpat, în cursul aceleiaşi zile fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşirii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

