Eveniment

Minor, reținut de poliție pentru că a fluturat un steag cu chipul lui Zelea Codreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie. De unde este

Publicat

acum 17 minute

Unul dintre minorii care au afișat steagul cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, de 1 Decembrie, la Alba Iulia, a fost reținut, potrivit surselor Alba24, în cursul zilei de miercuri, 10 decembrie. Ar fi vorba despre un minor din județul Mureș,susțin surse apropiate de anchetă. 

Reamintim că pe străzile din Cetatea din Alba Iulia, de Ziua Națională a României, a fost fluturat și expus în public un steag pe care era imprimat chipul liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Polițiștii din Alba s-au sesizat după apariția imaginilor în spațiul public.

”La data de 3 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciscte, legionare, rasiste sau xenofobe.

VEZI ȘI: FOTO: Steag cu chipul lui Zelea Codreanu, fluturat la Alba Iulia de 1 Decembrie, în tabăra SOS. Poze postate de un deputat

Din primele verificări a reieșit că, în data de 1 Decembrie 2025, în timp ce se aflau pe raza municipiului Alba Iulia, într-o zonă aglomerată, în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a României, persoane necunoscute ar fi utilizat, în public, steaguri cu însemne și simboluri legionare, fasciste.

Polițiștii continuă cercetările, în vederea documentării faptei”, au transmis atunci reprezentanții IPJ Alba.

UPDATE: Polițiștii din Alba s-au sesizat cu privire la arborarea unor însemne fasciste în Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale

Poze postate pe Facebook de un deputat SOS

Mai mult de atât, în câteva poze în care steagul este extrem de vizibil, apar jandarmi, dar și eurodeputata Diana Șoșoacă.

Pozele în care se poate observa cu ușurință figura liderului fascist, pe steagul tricolor, au fost postate pe Facebook de Sorin George Oltenașu, deputat SOS de Ialomița în Parlamentul României. Între timp, după ce alba24.ro a publicat articolul, pozele au fost șterse de pe Facebook-ul lui Oltenașu.

Steagul pe care apare chipul lui Zelea Codreanu apare în mai multe poze, unde sunt prezente și steaguri ale partidului extremist SOS condus de pro-rusa, Diana Șoșoacă.

De asemenea și alte persoane din Alba Iulia au sesizat prezența steagului și au tras un semnal de alarmă pe internet. Însă până în acest moment, autoritățile nu au luat nici o măsură.

Jandarmii și polițiștii nu au văzut nimic, chiar dacă steagul era foarte vizibil

Reprezentanții Jandarmeriei Alba au declarat pentru alba24.ro că până în acest moment nu au „absolut de loc” nici o sesizare. De asemenea nici la nivelul IPJ Alba nu există vreo sesizare sau un dosar penal deschis.

Legea pedepsește expunerea simbolurilor fasciste

Asta în condițiile în care expunerea în public a însemnelor fasciste sau legionare este pedepsită prin lege. Iar chipul lui Zelea Codreanu se încadrează în această categorie.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Diana Șoșoacă, declarații controversate despre 1 Decembrie la Alba Iulia: ”Va ieși foarte urât”. Incitări voalate la boicot

Mai exact, faptele sunt pedepsite prin OUG 31 din 13 martie 2002. Potrivit, capitolului II, articolul 4, „confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi”.

De asemenea, potrivit alineatului 2, „cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.

Steagul plimbat de 1 Decembrie, prin Alba Iulia

În toate pozele identificate de reporterii alba24.ro steagul este purtat de un tânăr care pare a fi îmbrăcat într-o tunică ce pare a fi similară cu veșmintele preoțești.

În jurul orei 11:40, tânărul a fost observat în zona Sălii Unirii din Alba Iulia alături de steag. Lângă el se mai află un tânăr care are alt steag în mână. Este o cruce albă, pe un fundal negru, așezat pe tricolor. Tânărul care poartă cel de al doilea steag are pantaloni cu imprimeu de tip armată și bocanci negri lungi.

Crucea albă pe fundal negru ar putea fi o altă intepretare a simbolurilor folosite de neolegionari.

De asemenea, într-o poză care circulă pe internet, din aceeași locație o femeie își face o fotografie cu steagul pe care apare chipul liderului mișcării legionare.

În zona în care cei doi tineri erau se aflau mai multe persoane care fluturau steaguri cu formațiunea politică SOS.

Steagul prezent la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan

În intervalul 12:30 – 13:00, Diana Șoșoacă a fost prezentă la Obeliscul lui „Horea, Cloșca și Crișan” unde a depus o coroană de flori. Într-o serie de poze postate de deputatul SOS de Ialomița, Sorin Oltenașu pe Facebook, adică în spațiul public, se poate vedea steagul cu chipul lui Codreanu imprimat.

Apoi, după depunerea de coroane de la Obelisc, tânărul care flutură steagul cu chipul lui Codreanu apare tot în pozele postate de deputatul SOS, Oltenașu.

Spre exemplu într-o poză în care i se vede căciula gri, pe care o poartă în toate pozele în care a fost surprins prin Cetatea Alba Carolina.

Mai mult de atât, acesta apare într-o poză alături de grupul de susținători SOS, grup care se întorcea din zona Obelisc cu direcția spre Piața Cetății.

Șoșoacă, flancată de un cordon de jandarmi

Diana Șoșoacă a intrat în Cetatea Alba Carolina flancată de un cordon de jandarmi. Acesta chiar a și amintit de distrugerea troiței de la Tăbăcărești, în timp ce se îndrepta către Catedrala Romano Catolică pentru a depune o coroană de flori la mormântul lui Iancu de Hunedoara.

sosoaca

Foto: Alba24

De asemenea, în urmă cu câteva zile înainte de a participa la Ziua Națională a României de la Alba Iulia, Șoșoacă a citat din Zelea Codreanu, într-o emisiune la Cluj24.ro.

 

Ultimele articole pe alba24
  1. pilu

    joi, 11.12.2025 at 11:38

    Păi cum să se sesizeze polițiștii când ei habar nu aveau cum arată chipul lui Zelea Codreanu. Dacă nu erau acele poze totul era la capitolul, se pare că…

    Răspunde

