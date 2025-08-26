Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Medicii care lucrează în secțiile sau compartimentele din spitalele publice vor fi obligați să acorde consultații și în ambulatoriu, în cadrul programului de lucru.

În cazul în care nu vor respecta obligația, medicii riscă o amendă de 20.000 de lei, potrivit unui proiect de ordonanță care vizează reforma în sănătate, publicat în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Sănătății, medicii de specialitate care acordă servicii medicale într-o secție/compartiment dintr-un spital public, vor fi obligați să acorde în cadrul programului de lucru și consultații în ambulatoriul integrat pentru minim o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână.

La calculul mediei lunare se vor avea în vedere zilele lucrătoare, fiind exceptate zilele de concediu de odihnă și zilele de concediu medical.

Pentru medicii care își desfășoară activitatea în spital pentru un program de lucru reprezentând o fracțiune de normă, programul minim pentru consultații în ambulatoriul integrat se va reduce în mod corespunzător.

În cazul în care în perioada derulării contractului se constată nerespectarea obligației medicului de a acorda consultații în ambulator, se vor aplica următoarele sancțiuni:

la prima constatare – avertisment scris;

începând cu a doua constatare – amendă în cuantum de 20.000 de lei.

