Miercuri, 28 ianuarie: Volei Alba Blaj întâlnește campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci. Prețul biletelor

Campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci, vine la Blaj. Alba Blaj Arena va găzdui miercuri, 28 ianuarie, de la ora 18:00, un nou meci de gală, în care campioana României Volei Alba Blaj joacă împotriva unei mari echipe din voleiul mondial.

Biletele pentru super meciul Volei Alba Blaj - Savino Del Bene Scandicci, din etapa a 5-a a ZEREN Group Champions League Volley 2026 - Grupa A, vor fi disponibile începând de vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 14:00, pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul biletelor:

25 lei (Sectoare A, B, C)

120 lei (Sector Oficial)

Deținătorii de abonamente vor avea acces în baza abonamentelor achiziționate pentru sezonul 2025/2026.

Programul casei de bilete (23-28 ianuarie 2026)

Vineri: 14:00 - 18:00

Sâmbătă: 16:00 -19:00

Duminică: Închis

Luni - Marți: 14:00 - 18:00

Miercuri: 16:00 -19:00

sursa: Volei Alba Blaj

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News