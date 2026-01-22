Connect with us

Eveniment

Miercuri, 28 ianuarie: Volei Alba Blaj întâlnește campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci. Prețul biletelor

Publicat

acum O oră

Campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci, vine la Blaj. Alba Blaj Arena va găzdui miercuri, 28 ianuarie, de la ora 18:00, un nou meci de gală, în care campioana României Volei Alba Blaj joacă împotriva unei mari echipe din voleiul mondial.

Biletele pentru super meciul Volei Alba Blaj - Savino Del Bene Scandicci, din etapa a 5-a a ZEREN Group Champions League Volley 2026 - Grupa A, vor fi disponibile începând de vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 14:00, pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul biletelor:

  • 25 lei (Sectoare A, B, C)
  • 120 lei (Sector Oficial)

Deținătorii de abonamente vor avea acces în baza abonamentelor achiziționate pentru sezonul 2025/2026.

Programul casei de bilete (23-28 ianuarie 2026)

  • Vineri: 14:00 - 18:00
  • Sâmbătă: 16:00 -19:00
  • Duminică: Închis
  • Luni - Marți: 14:00 - 18:00
  • Miercuri: 16:00 -19:00

sursa: Volei Alba Blaj

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 55 de secunde

FOTO: Educație rutieră pentru copii, la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia. Recomandările polițiștilor pentru elevi
Evenimentacum 31 de minute

Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie: se încălzește treptat. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Evenimentacum O oră

Miercuri, 28 ianuarie: Volei Alba Blaj întâlnește campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci. Prețul biletelor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 12 ore

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Iohannis
Economieacum 4 ore

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Economieacum 5 ore

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum o zi

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Care este vârsta la care un român reușește să își cumpere propria locuință. Situația la nivel european
Evenimentacum 13 ore

Ce este stresul termic și cum afectează organismul. Diferențele mari de temperatură forțează sistemele de reglare ale corpului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Noi reguli privind medicamentele în Uniunea Europeană. Stocuri minime și negocieri între statele membre
Actualitateacum 8 ore

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie