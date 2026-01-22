Eveniment
Miercuri, 28 ianuarie: Volei Alba Blaj întâlnește campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci. Prețul biletelor
Campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci, vine la Blaj. Alba Blaj Arena va găzdui miercuri, 28 ianuarie, de la ora 18:00, un nou meci de gală, în care campioana României Volei Alba Blaj joacă împotriva unei mari echipe din voleiul mondial.
Biletele pentru super meciul Volei Alba Blaj - Savino Del Bene Scandicci, din etapa a 5-a a ZEREN Group Champions League Volley 2026 - Grupa A, vor fi disponibile începând de vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 14:00, pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena.
Prețul biletelor:
- 25 lei (Sectoare A, B, C)
- 120 lei (Sector Oficial)
Deținătorii de abonamente vor avea acces în baza abonamentelor achiziționate pentru sezonul 2025/2026.
Programul casei de bilete (23-28 ianuarie 2026)
- Vineri: 14:00 - 18:00
- Sâmbătă: 16:00 -19:00
- Duminică: Închis
- Luni - Marți: 14:00 - 18:00
- Miercuri: 16:00 -19:00
sursa: Volei Alba Blaj
