Mii de oameni la Țebea, la serbările dedicate lui Avram Iancu

Publicat

acum 15 secunde

Câteva mii de oameni sunt prezenți duminică, la Serbările Naționale de la Țebea, unde se desfășoară manifestările comemorative dedicate memoriei Eroului Național Avram Iancu, de la a cărui moarte se împlinesc 153 de ani.

Evenimentul a început cu primirea onorului de către vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, și de către prefectul județului Hunedoara, Constantin Fulga, după care, un sobor de preoți condus de episcopul Devei și Hunedoarei, Nestor, a oficiat o slujbă de pomenire a lui Avram Iancu.

Vezi și DOCUMENTAR: Povestea lui Avram Iancu, eroul tragic al Apusenilor. De la revoluționar de frunte, la rătăcitor prin munte

Serbările Naționale de la Țebea se vor încheia cu un spectacol folcloric în Panteonul Moților, situat în imediata vecinătate a cimitirului unde este înmormântat Avram Iancu.

 

