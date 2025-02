Ministerul Economiei vrea reducerea birocrației. Comunicarea dintre stat și antreprenori se va face printr-o aplicație

O licitație de 180 de milioane de euro a fost lansată pentru migrarea serviciilor publice în cloud-ul guvernamental, a anunțat recent ministrul Economiei, Bogdan Ivan. Potrivit acestuia, în prezent se lucrează la crearea unei aplicații prin care statul va consulta, direct, dacă o companie are toate documentele necesare, astfel încât antreprenorii să nu mai vină în fața ghișeelor cu dosare cu șină.

„Noi am implementat, până în decembrie 2024, infrastructura de cloud guvernamental. Am lansat o licitație de 180 de milioane de euro pentru migrarea serviciilor publice în cloud-ul guvernamental – și acum lucrăm la crearea unei aplicații în care antreprenorii să nu mai trebuiască să vină cu documente de două, trei, cinci sau șapte ori cum este astăzi, One Stop Shop, în care statul, odată ce comunică bazele de date între ele, poate să consulte direct dacă compania x are toate documentele, fără să folosească și să aducă antreprenorul cu un dosar cu șină în fața a trei, patru, cinci ghișee.

Trebuie să vorbim despre standardizare și apoi despre crearea acestor instrumente, pentru că digitalizarea unui stat nu o faci de azi pe mâine sau cu declarații politice, ci o faci cu instrumente tehnice avansate și proiectate pe nevoile societății”, a declarat Bogdan Ivan, la conferința „Quo Vadis 2025!”, ediția a VII-a, citat de Agerpres.

Aplicație unică pentru interacțiunea dintre cetățeni și stat

Potrivit acestuia, în cloud-ul guvernamental va exista o aplicație unică, interfață a întregului stat în raport cu cetățenii, care va avea un segment de interacțiune comercială cu oferte financiare pentru asigurarea mașinii, spre exemplu, de la mai mulți asigurători.

„Ceea ce am făcut până acum, împreună cu mediul privat, a fost să luăm modele din alte state și să le adaptăm în România, să găsim nevoile directe ale noastre. Punctual, pe segmentele asigurărilor, în cloud-ul guvernamental vom avem o aplicație unică, ca interfață a întregului stat în raport cu cetățenii, de la administrația publică locală, până la administrația publică centrală și care, odată operaționalizat, va avea și un segment de de interacțiune directă comercială.

De exemplu, după ce oamenii vor intra să-și plătească impozitul pentru locuință și mașină, într-o altă pagină vor avea ofertele financiare pentru asigurarea locuinței, mașinii, în timp real, de la mai mulți asiguratori. Suntem în stadiul în care vom putea să folosim această tehnologie dacă vom avea inclusiv hardware-ul pe care să o rulăm. România îl are. Suntem șapte state în lume care avem această infrastructură – și începem să o populăm”, a adăugat ministrul.

El a menționat că, în două săptămâni, va fi semnat contractul pentru finanțarea platformei de interoperabilitate, iar până anul viitor ar putea fi conectate bazele de date.

„În două săptămâni semnez contractul pentru finanțarea platformei de interoperabilitate, astfel încât, până anul viitor, să putem să conectăm toate aceste baze de date, iar la final antreprenorul și cetățeanul să poată, din două clickuri pe telefon sau tabletă să-și acceseze serviciile publice.

Asta va însemna automat o dinamizare uriașă și pentru mediul privat. Estimarea pe care o avem la nivel mondial astăzi e că plus valoarea adăugată în economie va fi de aproximativ 4,4 trilioane de dolari la nivel mondial și prin creșterea automată a eficienței tuturor sistemelor electronice și automat a productivității economice”, a adăugat Bogdan Ivan.

