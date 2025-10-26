Ministerul Educației: Înscrierile pentru programul „Matematică Remedial”, deschise până pe 31 octombrie

Ministerul Educației și Cercetării informează că înscrierile în cadrul programului „Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor și elevilor de gimnaziu pentru recuperarea competențelor fundamentale la matematică, sunt deschise până vineri, 31 octombrie, ora 17:00.

În perioada 15 – 25 septembrie 2025, au avut loc 8 webinarii de informare pentru profesori și directori de școli, câte unul pentru fiecare regiune. Webinariile au fost popularizate prin adrese ale Ministerului Educației și Cercetării către toate inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și s-au axat pe următoarele teme:

importanța programului pentru reducerea decalajelor de învățare la matematică;

prioritatea sprijinirii școlilor beneficiare PNRAS în anul școlar 2025 – 2026;

contextul și fundamentarea programului, structurat și scalabil pentru sprijin remedial la matematică;

principiile educației remediale și legătura cu abordarea Teaching at the Right Level (TaRL);

fundamentarea construcției materialelor pentru programul „Matematică Remedial” pe baza curriculumului național;

funcționalitățile platformei digitale urmate de o demonstrație practică, respectiv detalii privind înscrierea în program.

Programul, dezvoltat cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul componentei de asistență tehnică pentru redresarea educației (finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență / PNRR), oferă gratuit școlilor un pachet digital complet de resurse remediale, care poate fi utilizat în activități desfășurate cu elevii aflați în dificultate de învățare.

Programul „Matematică Remedial” este destinat profesorilor de matematică, în special celor care au elevi în clasa a VIII-a, și include două componente principale:

un modul online asincron pentru activități remediale la matematică desfășurate în clasă cu elevii (45 de ore), structurat în 10 unități de învățare, acoperind 30 de săptămâni școlare, în concordanță cu programa școlară;

un modul de formare pentru profesori (20 de ore), compus din două unități resursă care abordează practicile pedagogice esențiale pentru educația remedială și integrarea Inteligenței Artificiale și a tehnologiei digitale în predarea matematicii.

Platforma programului „Matematică Remedial” este livrată sub forma unui container digital, instalat local pe infrastructura informatică a fiecărei unități școlare participante. Acest format asigură accesul complet la toate resursele, fără a depinde de conexiunea la internet în timpul desfășurării activităților la clasă.

Containerul digital funcționează exclusiv în rețeaua internă a școlii, garantând securitatea datelor și disponibilitatea permanentă a materialelor.

Programul „Matematică Remedial” este conceput ca un asistent digital pentru profesori, integrând lecții interactive, fișe de teorie și exersare, materiale video, teste de evaluare inițială și finală, precum și o secțiune dedicată cadrelor didactice, axată pe metode de predare-învățare-evaluare remedială și utilizarea tehnologiei și a inteligenței artificiale în educație.

„Analfabetismul funcțional este o tară a sistemului educațional românesc, generând un risc de securitate națională. Într-adevăr, analfabetismul funcțional este considerat astăzi pe scară largă ca virusul potențial mortal al democrației și al civilizației moderne. Ca ministru, în confruntarea lui am angajat două strategii sistemice: (1) creșterea calității actului educațional (ex.: curriculum modern, utilizarea Edulib, metode de predare eficiente etc. – inclusiv schimbarea logicii de evaluare în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru a fi mai inclusivă și mai relevantă) și (2) programe remediale – 2 ore pe săptămână la nivel primar și 25% din timpul alocat fiecărei discipline la nivel gimnazial și liceal. Dar până când aceste modificări sistemice vor deveni bune practici, acestea trebuie susținute de proiecte majore, cu caracter general sau, așa cum este acesta, cu caracter mai specific (important și fundamental pentru evaluarea națională – matematica). Așadar, vă încurajez să participați în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge împreună analfabetismul funcțional, un periculos factor de risc pentru țara noastră!”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

La finalul anului școlar 2025 – 2026, sub coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE), va fi realizată o analiză de impact, completând datele obținute prin utilizarea resurselor în școli din toate județele țării.

Astfel, vor fi obținute date relevante pentru extinderea ulterioară a programului la nivel național.

Până în prezent, s-au înscris 687 de școli din întreaga țară, majoritatea din cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), la nivelul cărora 1.576 de profesori de matematică și-au exprimat interesul de a utiliza pachetul digital „Matematică Remedial”.

Școlile interesate, în special cele din PNRAS, se pot înscrie până la 31 octombrie 2025, ora 17:00 completând formularul de înscriere „Matematică Remedial”.

