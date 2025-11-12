Connect with us

Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin

Publicat

acum O oră

Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Potrivit reprezentanților ministerului, acest serviciu este destinat tuturor femeilor, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, indiferent de zona de reședință.

„Un sistem medical cu omul în mijlocul tuturor deciziilor și politicilor de sănătate. Acesta este punctul de plecare pentru investiția în extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin”, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății, într-o postare pe pagina de Facebook.

Prin aceste măsuri se urmărește:

  • reducerea poverii cancerului de col uterin la populaţia feminină prin depistarea în fază incipientă de boală prin screening organizat;
  • îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament;
  • creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

În cadrul caravanelor pentru screening oncologic se acordă următoarele servicii:

  • informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;
  • recoltarea probelor biologice;
  • colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;
  • îndrumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice etc.

„Prin extinderea acestor servicii, creștem capacitatea sistemului medical de a oferi acces la screening și prevenție pentru toți românii, cât mai aproape de locul unde trăiesc”, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.

