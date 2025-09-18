Eveniment
Ministrul Agriculturii îi critică pe românii care mănâncă avocado în loc de produse locale: „Costă cât 3 kilograme de roșii”
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a criticat pe românii care aleg să mănânce avocado și brânză franțuzească în locul produselor locale, precum brânza și roșiile românești. Acesta menționează că aceste alegeri stau la baza deficitului comercial.
„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe şi legume. Gândiţi-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roşii din România.
Dacă vrem să mâncăm mozzarella şi avocado şi nu vrem să mâncăm roşii şi brânză de la ţăranii români, sigur că deficitul comercial va creşte.
Noi avem în magazinele de retail şi în pieţele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a declarat ministrul, citat de stirileprotv.ro.
În realitate, un avocado costă aproximativ 5-7 lei, iar un kilogram de roșii depășește 6 lei.
România a importat avocado în valoare de 51,71 milioane de euro în 2024, în timp ce importurile de roșii au ajuns la 166,7 milioane de euro.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
2 Comentarii
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
iobag
joi, 18.09.2025 at 11:46
Comparatia tot e tampita, pentru ca ii lipseste un aspect important: pretul de raft al rosiilor romanesti e cu mult mai mare decat cel al rosiilor de import.
Un alt punct de vedere: daca am produce avocado in tara, sigur ar fi cu mult mai scump ca cel de import.
Degeaba am scapat de Petre Daea, ca ne-am ales cu unul mai prost. Sau le-o fi in fisa postului, sa mai iasa si ei din cand in cand sa zica tampenii?
pilu
joi, 18.09.2025 at 12:07
Mă, tu ești al doilea Nicușor. Și cred că din ăștia ca voi e plin Guvernul.