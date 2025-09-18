Connect with us

Eveniment

Ministrul Agriculturii îi critică pe românii care mănâncă avocado în loc de produse locale: „Costă cât 3 kilograme de roșii”

Ce să îi punem copilului de mâncare la școală

Publicat

acum 3 ore

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a criticat pe românii care aleg să mănânce avocado și brânză franțuzească în locul produselor locale, precum brânza și roșiile românești. Acesta menționează că aceste alegeri stau la baza deficitului comercial.

„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe şi legume. Gândiţi-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roşii din România.

Dacă vrem să mâncăm mozzarella şi avocado şi nu vrem să mâncăm roşii şi brânză de la ţăranii români, sigur că deficitul comercial va creşte.

Noi avem în magazinele de retail şi în pieţele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a declarat ministrul, citat de stirileprotv.ro.

În realitate, un avocado costă aproximativ 5-7 lei, iar un kilogram de roșii depășește 6 lei.

România a importat avocado în valoare de 51,71 milioane de euro în 2024, în timp ce importurile de roșii au ajuns la 166,7 milioane de euro.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. iobag

    joi, 18.09.2025 at 11:46

    Comparatia tot e tampita, pentru ca ii lipseste un aspect important: pretul de raft al rosiilor romanesti e cu mult mai mare decat cel al rosiilor de import.

    Un alt punct de vedere: daca am produce avocado in tara, sigur ar fi cu mult mai scump ca cel de import.

    Degeaba am scapat de Petre Daea, ca ne-am ales cu unul mai prost. Sau le-o fi in fisa postului, sa mai iasa si ei din cand in cand sa zica tampenii?

    Răspunde

  2. pilu

    joi, 18.09.2025 at 12:07

    Mă, tu ești al doilea Nicușor. Și cred că din ăștia ca voi e plin Guvernul.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 25 de minute

Rabla Auto 2025: a fost stabilită data pentru înscrierile persoanelor fizice în program. Condiții și calendar
Evenimentacum 42 de minute

Tănăr din Ighiu, prins în timp ce conducea fără permis o autoutilitară neînmatriculată folosită în construcții. Unde a fost oprit
Câmpeniacum O oră

Bărbat din Roșia Montană, cu dosar penal pentru furt. A spart o cabană și a furat bunuri în valoare de peste 700 de lei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Administrațieacum 16 ore

VIDEO: Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Care este stadiul lucrărilor de 9 milioane lei la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 25 de minute

Rabla Auto 2025: a fost stabilită data pentru înscrierile persoanelor fizice în program. Condiții și calendar
Ratele românilor vor crește
Economieacum 5 ore

Cât au investit românii programul Fidelis. Suma totală atrasă în titluri de stat, în septembrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 18 ore

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

FOTO: Aiud Green Run by DP World. Când sportul, comunitatea și solidaritatea aleargă împreună
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Educațieacum 18 ore

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Mai mult din Educatie