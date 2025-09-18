Ministrul Agriculturii îi critică pe românii care mănâncă avocado în loc de produse locale: „Costă cât 3 kilograme de roșii”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a criticat pe românii care aleg să mănânce avocado și brânză franțuzească în locul produselor locale, precum brânza și roșiile românești. Acesta menționează că aceste alegeri stau la baza deficitului comercial.

„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe şi legume. Gândiţi-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roşii din România.

Dacă vrem să mâncăm mozzarella şi avocado şi nu vrem să mâncăm roşii şi brânză de la ţăranii români, sigur că deficitul comercial va creşte.

Noi avem în magazinele de retail şi în pieţele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a declarat ministrul, citat de stirileprotv.ro.

În realitate, un avocado costă aproximativ 5-7 lei, iar un kilogram de roșii depășește 6 lei.

România a importat avocado în valoare de 51,71 milioane de euro în 2024, în timp ce importurile de roșii au ajuns la 166,7 milioane de euro.

