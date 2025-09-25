Ministrul Apărării: Distrugerea dronelor care încalcă spațiul României are loc în ultimă instanță, după niște pași graduali

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat după ședința CSAT de joi, că distrugerea dronelor care încalcă spațiul României are loc în ultimă instanță, după niște pași graduali și doar dacă aeronava nu părăsește spațiul aerian

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat după reuniune că folosirea armamentului împotriva dronelor sau aeronavelor va fi o măsură de ultimă instanță, aplicată doar după parcurgerea unor pași graduali și în situația în care aparatele nu părăsesc spațiul aerian al României.

Potrivit ministrului, în cazul aeronavelor militare decizia privind intervenția va aparține comandantului misiunii, iar pentru aeronavele civile hotărârea va rămâne la nivelul ministrului Apărării.

”În cazul dronelor militare decizia este la comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO. Am văzut recent în Estonia, sunt niște pași graduali, distrugerea este în ultimă instanță când aeronava nu părăsește spațiul aerian.

În cazul celor civile decizia rămâne la ministru ca și până acum, este o poveste veche de la 11 septembrie din acel moment în care lumea noastră modernă s-a schimbat.

Va trebui să ne obișnuim cu astfel de provocări, să reacționăm, altfel, dar proporțional” a spus Moșteanu.

Reamintim că joi, la Palatul Cotroceni, a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în centrul discuțiilor aflându-se securitatea spațiului aerian național.

