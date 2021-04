Ministrul Cătălin Drulă, luat în vizor de liderii PNL: Nu îți poți ataca premierul dacă nu ți-ai făcut deja bagajele

Florin Cîțu le-a spus colegilor din conducerea PNL că orice ministru care își va critica colegii sau pe premier va fi revocat ”imediat” din funcție. ”Nu îți poți ataca premierul dacă nu ți-ai făcut deja bagajele”, a spus și Orban.

”Nu poți veni în ședința de guvern după astfel de declarații”, a spus Florin Cîțu, potrivit surselor G4Media.ro.

Premierul s-a referit direct la declarațiile ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, care l-a caracterizat drept ”zombie politic”.

Legat de demiterea lui Vlad Voiculescu, premierul a spus că ”eu nu am luat o decizie peste noapte. Am tot amânat și am analizat. Eu am tot spus, miniștrii sunt evaluați”.

Ludovic Orban, președintele PNL, a spus în aceeași ședință că îl susține total pe Florin Cîțu, adăugând că remanierea lui Vlad Voiculescu a fost ”corectă, constituțională, o aștepta toată lumea”.

În ceea ce privește declarațiile lui Drulă, Orban a spus în ședința PNL că ”nu îți poți ataca premierul dacă nu ți-ai făcut deja bagajele. Dacă o să mai facă, va trebui demis orice ministru care va da declarații că a lui Drulă”.

