Măsuri dure propuse pentru cei care nu-și plătesc amenzile și impozitele: permis suspendat și interdicție de tranzacționare

Publicat

acum 30 de minute

Măsuri dure propuse pentru cei care nu-și plătesc amenzile și impozitele locale. Liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au convenit marți un pachet de reforme care prevede măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat pentru G4Media că persoanele cu restanțe la taxele locale nu vor mai putea să vândă sau să cumpere imobile și mașini, aceasta fiind una dintre măsurile principale din pachetul de reforme agreat de coaliție.

Obligația achitării la bugetul local a taxelor și impozitelor va fi impusă atât pentru vânzătorul unei mașini sau al unui imobil, cât și pentru cumpărător. Practic, o persoană nu va putea cumpăra sau vinde un autoturism sau un imobil decât dacă și-a achitat toate datoriile fiscale către administrația locală.

În ceea ce privește amenzile rutiere, șoferii care nu își plătesc amenzile în termen 90 de zile lucrătoare se vor alege cu permisul de conducere suspendat.

Mai mult, redobândirea permisului va fi condiționată de plata integrală atât a amenzilor, cât și a taxelor locale restante.

Alte modificări din pachetul de reforme

Pe lângă măsurile ce vizează combaterea restanțelor la bugetele locale, coaliția a convenit și alte schimbări importante în administrația publică:

  • Angajări cu jumătate de normă în administrația locală – funcționarii publici vor putea fi angajați cu jumătate de normă, o măsură vizând în special primăriile mai mici care au nevoie de personal specializat, cum ar fi contabili sau experți în achiziții, dar nu justifică un post cu normă întreagă.
  • Centralizarea serviciilor de suport – autoritățile centrale, precum ministerele, vor putea prelua activități de suport pentru instituțiile din subordine.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a exemplificat că Ministerul Dezvoltării ar putea furniza servicii juridice, economice, de achiziții sau comunicare pentru instituțiile subordonate.

Acord privind reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrația publică

Ministrul Dezvoltării a anunțat marți seară la G4Media că există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală.

Potrivit acestuia, pachetul de reformă convenit va permite șefilor de instituții centrale (ministere, agenții guvernamentale etc.) și locale (primării și consilii județene) să decidă cum își scad aceste cheltuieli – prin concedieri sau scăderi de salarii.

Regulile ar urma să fie mai stricte în cazul administrației locale. Mai exact, primarii și șefii de Consilii Județene ar urma să reducă cu 30% numărul total de posturi (adică inclusiv cele vacante). Potrivit ministrului Dezvoltării, în țară sunt peste 700 de primării sau consilii județene la care nu trebuie redus nici un post ocupat, deoarece organigrama a fost gestionată corect.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Petru

    miercuri, 12.11.2025 at 09:43

    Astea sunt abuzuri din partea statului. Primo îți taie salarul/pensia, secundo , cresc taxe , impozite, preț facturi și nesimțiții ăștia mai pun și alte biruri. Rușine.

    Răspunde

