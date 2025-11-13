Connect with us

Educație

Ministrul Educației: Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor

Publicat

acum O oră

Ministrul Educației, Daniel David, susține că lipsa de pregătire a cadrelor didactice este principalul motiv pentru care mulți elevi din România se confruntă cu analfabetism funcțional.

Acesta și-a exprimat opinia, în cadrul unui podcast organizat de Salvați Copiii România. Ministrul a fost întrebat cât de mare este responsabilitatea profesorilor în existența analfabetismului funcțional.

„Nu vă supărați, nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate, copiilor să le transferi acele competențe.

N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta e valabil și în preuniversitar și nu vreau să-i scutesc și pe cei din învățământul superior, când dăm greș și noi avem un abandon școlar destul de mare și este tot, ca să spun așa, un rol important pe care îl are universitatea și profesorii.”, a spus Ministrul Educației, citat de Mediafax.

Unii elevi ajung până în clasa a VIII-a fără competențe de bază

Daniel David a explicat că, atunci când elevii ajung până în clasa a VIII-a fără competențe de bază, vina nu poate fi plasată în altă parte decât asupra cadrelor didactice.

„Dacă-l ai pe copil în școală și tu l-ai primit în clasa a V-a și ai lucrat cu el până în clasa a VIII-a, și în clasa a VIII-a la testele PISA sau la TIMSS el apare în zonă de analfabetism funcțional, fiind la școală.. păi nu vă supărați, cine este de vină?”, a spus David.

Ministrul a recunoscut că există și alte cauze ale abandonului școlar, precum lipsa de sprijin economic, responsabilitatea familiei și a autorităților locale. Însă a insistat că, în cazul elevilor care frecventează școala, responsabilitatea pentru formarea lor revine în primul rând profesorilor, potrivit edupedu.ro.

Declarațiile ministrului vin după ce România s-a clasat pe penultimul loc din Uniunea Europeană și între pozițiile 45 și 48 la nivel global, în cadrul testelor PISA 2022.

O analiză Eurydice publicată în 2025 indică faptul că România se află printre statele din Uniune care au implementat cele mai puține măsuri consistente pentru combaterea analfabetismului funcțional.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 21 de minute

ANAF va lansa un asistent virtual care va răspunde la întrebările contribuabililor. Cum va funcționa chatbot-ul ”Ana”
barbat decedat in apartment alba iulia
Evenimentacum 54 de minute

Cazul bărbatului găsit decedat într-un apartament din Alba Iulia. Necropsia nu a putut stabili cauza morții
Educațieacum O oră

Ministrul Educației: Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Cât plătește Primăria Alba Iulia pentru o curățenie generală în casa primarului Velican. Locația va fi deschisă pe 30 decembrie
Administrațieacum 7 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de minute

ANAF va lansa un asistent virtual care va răspunde la întrebările contribuabililor. Cum va funcționa chatbot-ul ”Ana”
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 2 ore

Contul unic în care se vor putea plăti amenzile rutiere, stabilit de Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 ore

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Evenimentacum 22 de ore

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 24 de ore

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum 2 zile

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 3 ore

DiscoverEU 2025: Ultima zi de înscriere pentru permise gratuite de călătorie în Europa. Selecție pentru tinerii născuți în 2007
ziua veteranilor
Evenimentacum 18 ore

VIDEO: Armonii pentru Eroi, concert la Alba Iulia, dedicat Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 20 de ore

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 15 ore

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
spital tarneveni psihiatrie, georgiana pascu
Evenimentacum 23 de ore

FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Ministrul Educației: Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor
Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Mai mult din Educatie