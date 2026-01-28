Minorii sub 16 ani ar putea fi restricționați online. Ministerul Justiției analizează modificarea Codului Penal

Ministerul Justiției ia în calcul modificarea legislației privind răspundere penală a minorilor. Se va constitui un grup de lucru, a anunțat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Potrivit oficialului, expunerea minorilor la conținut nociv, adeseori violent, pe rețelele de socializare și accesul facil la substanțe interzise de lege se numără printre cauzele cauzele, directe sau indirecte, ale infracționalității juvenile.

“Crima comisă de minorii din Timiș ne-a șocat pe toți. Am dispus astăzi (luni - n.r.) constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiție care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzute de lege.

Grupul de lucru va transmite invitații de conlucrare către mai multe instituții și organizații judiciare, medicale, asociații ale profesioniștilor și alte componente ale societății civile. Ne propunem să găsim prin dezbatere răspunsuri profesioniste și adecvate cât mai rapid posibil”, a scris Marinescu, pe pagina sa de Facebook.

Restricții online pentru minori

În opinia ministrului, legea trebuie să aibă în vedere nu doar componenta de sancționare penală, ci și pe cea de prevenire și de educație.

“Problematica infracțiunilor săvârșite de minori este una de mare responsabilitate socială întrucât tinerii sunt viitorul societății noastre. Legea trebuie să urmeze evoluția colectivității și a individului, inclusiv minor, în contextul schimbărilor sociale, economice, tehnologice și de mentalitate. Ea trebuie însă să aibă în vedere nu doar componenta de sancționare penală, ci și pe cea de prevenire și de educație sau de identificare a unor măsuri corecționale extrapenale.

Expunerea minorilor la conținut nociv, adeseori violent, pe rețelele sociale, accesul facil la substanțe interzise de lege, insuficiența unor măsuri de asistență socială și abandonul școlarizării sunt câteva cauze, directe sau indirecte, ale infracționalității juvenile. Toate acestea trebuie abordate și combătute. Este nevoie de o strategie națională integrată privind combaterea infracționalității juvenile și mai ales a minorilor și este momentul să o construim”, a subliniat Radu Marinescu.

Minorii sub 16 ani ar putea fi restricționați la acces pe platformele sociale, după modelul francez.

Legea actuală

Răspunderea penală în legislația actual începe de la vârsta de 14 ani. Pentru adolescenții cu vârstă între 14 și 16 ani, este necesară stabilirea discernământului, notează stirileprotv.ro. Doar minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot fi acum trași la răspundere. Însă pot fi închiși doar cei care sunt recidiviști sau sunt condamnați pentru infracțiuni pedepsite cu cel puțin 7 ani de închisoare.

Printr-o petiție online, se solicită scăderea vârstei minime pentru răspunderea penală, la 10 ani, în cazurile de omor. Aceasta a adunat aproape 300 de semnături.

Crima din Timiș

Doi tineri au fost arestați preventiv vinerea trecută, după ce, alături de un minor în vârstă de 13 ani, care nu răspunde penal, ar fi ucis, incendiat și îngropat un băiat de 15 ani. Aceștia sunt acuzați de procurori de omor calificat, respectiv profanare de cadavre, potrivit Agerpres.

Crima, care a avut loc în contextul unui plan prestabilit, făcut în urmă cu o lună, a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie în localitatea Cenei din județul Timiș. Băiatul a murit după ce a fost lovit în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Ulterior, cei trei au profanat cadavrul victimei, dându-i foc, și l-au îngropat în spatele grădinii.

