Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis ITF București

Miriam Bulgaru se află între cele șase jucătoare române de tenis calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la București (W75), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari.

Maria Sara Popa, Bianca Elena Bărbulescu, Elena Ruxandra Bertea, Maia Ilinca Burcescu și Oana Georgeta Simion sunt celelalte cinci jucătoare care au obținut victorii în prima rundă, potrivit Agerpres.

Miriam Bulgaru o va înfrunta pe Bianca Elena Bărbulescu, iar Elena Ruxandra Bertea, pe Maia Ilinca Burcescu.

Maghiara Panna Udvardy și olandeza Arantxa Rus, principalele favorite ale competiției, s-au calificat și ele în turul secund.

Rezultate:

Simplu, turul I

Panna Udvardy (Ungaria/N.1) – Denislava Glușkova (Bulgaria) 6-1, 6-3

Alevtina Ibraghimova (Rusia) – Diana-Ioana Simionescu 6-1, 6-2

Maria Sara Popa – Laura Samson (Cehia) 3-6, 7-6 (8/6), 6-1

Sada Nahimana (Burundi/N.6) – Eva Maria Ionescu 6-0, 6-1

Miriam Bianca Bulgaru (N.4) – Ilay Yoruk (Turcia) 6-1, 6-4

Bianca Elena Bărbulescu – Tessa Johanna Brockmann (Germania) 6-7 (3/7), 6-2, 6-2

Katerina Tsygourova (Elveția) – Anna Siskova (Cehia) 1-6, 7-6 (10/8), 6-4

Camilla Rosatello (Italia/N.8) – Elena-Teodora Cadar 7-6 (7/1), 6-3

Elena Ruxandra Bertea – Amarissa Kiara Toth (Ungaria/N.5) 6-4, 6-2

Maia Ilinca Burcescu – Georgia Andreea Crăciun 6-4, 4-6, 6-1

Lia Karatanceva (Bulgaria) – Sara Victoria Bălan 6-2, 6-3

Mia Ristic (Serbia) – Irene Burillo Escorihuela (Spania/N.3) 6-0, 5-7, 7-6 (7/1)

Alice Rame (Franța/N.7) – Andreea Prisăcariu 6-3, 6-3

Lisa Pigato (Italia) – Alesia Breaz 6-0, 6-2

Oana Georgeta Simion – Sapfo Sakellaridi (Grecia) 3-0 (abandon Sakellaridi)

Arantxa Rus (Olanda/N.2) – Lea Boskovic (Croația) 7-5, 6-2

Dublu, Turul I

Alesia Breaz/Cristiana Nicoleta Todoni – Maia Ilinca Burcescu/Cristina Dinu 7-6 (7/5), 6-0

Oana Gavrilă (România)/Sapfo Sakellaridi (Grecia) – Briana Szabo (România)/Denislava Glușkova (Bulgaria/N.4) 6-2, 6-3

Simona Ogescu (România)/Tilwith Di Girolami (Belgia) – Anamaria Federica Oană/Diana-Ioana Simionescu 6-2, 6-0

Alena Fomina-Klotz (Germania)/Sada Nahimana (Burundi) – Chelsea Fontenel (Elveția)/Ilay Yoruk (Turcia) 6-4, 7-6 (7/1)

Mara Gae (România)/Arantxa Rus (Olanda/N.3) – Sara Victoria Bălan/Karina Maria Capuzu 6-3, 6-2

Elena-Teodora Cadar/Arina Gabriela Vasilescu – Jessica Dea Călugar (SUA)/Biljana Pawlowa-Dimitrova (Bulgaria) 6-0, 6-2

Sferturi de finală

Alesia Breaz/Cristiana Nicoleta Todoni – Andreea Prisăcariu (România)/Alevtina Ibraghimova (Rusia/N.1) 6-3, 7-5

Oana Gavrilă (România)/Sapfo Sakellaridi (Grecia) – Simona Ogescu (România)/Tilwith Di Girolami (Belgia) 6-4, 6-3

Mara Gae (România)/Arantxa Rus (Olanda/N.3) – Alena Fomina-Klotz (Germania)/Sada Nahimana (Burundi) 1-6, 6-1, 10-6

Elena-Teodora Cadar/Arina Gabriela Vasilescu – Lia Karatanceva (Bulgaria)/Katerina Tsygourova (Elveția/N.2) 7-6 (7/3), 4-6, 10-7

