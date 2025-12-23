Misiune specială pentru pompierii din Alba, în prag de sărbători. Au dus spiritul Crăciunului în mai multe familii din județ

Pompierii din cadrul ISU Alba au efecutat în aceste zile câteva misiuni puțin mai grele pentru ei. Nu a fost vorba despre stins incendii sau salvat oameni implicați în accidente rutiere, ci de a aduce o rază de speranță unor persoane mai greu încercate de viață.

Pompierii din Alba au declarat că în pragul sărbătorilor de Crăciun, ”la familii greu încercate din județul Alba, unde liniștea iernii și a sărbatorilor de Crăciun sunt uneori prea grele, salvatorii din cadrul ISU ALBA au vrut să fie „rază de speranță”. Fără troiene, dar pe drumuri lungi și anevoioase, am pornit într-o misiune unde singura „urgență” a fost fericirea semenilor noștri.

Am găsit vârstinici singuri care ne-au strâns mâna cu o recunoștință ce nu poate fi descrisă în cuvinte și copii ale căror priviri s-au luminat instant la vederea jucăriilor, hăinuțelor, dar și a alimentelor. Nu a fost nevoie de zăpadă pentru a simți magia sărbătorilor, a fost de ajuns sclipirea din ochii lor și fericirea pură care ne-a reamintit că, înainte de a fi salvatori, suntem semenii lor.

​Ne-am întors la casele noastre cu sufletele pline de speranță. Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață„, au transmis pompierii din Alba, într-un comunicat de presă.

Cristian Panu

