Mobilizare la Alba Iulia, pentru sprijinul refugiaților ucraineni. Transport de alimente și haine spre graniță

Ziua a treia a invaziei Ucrainei. Rusia continuă atacurile, pe mai multe fronturi. Kievul a fost atacat încă de vineri dimineața și ofensiva a continuat și în noaptea de vineri spre sâmbătă. A fost noaptea cea mai lungă pentru rezistența ucraineană, iar pentru fiecare metru s-au dus lupte crâncene. Pentru armata ucraineană fiecare minut de rezistență a însemnat o victorie asupra rușilor.



Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa. Trupele ucrainene au continuat să opună rezistență.

Cel puțin șase orașe din Ucraina au intrat în alertă aeriană sâmbătă dimineață, conform NEXTA TV: Lutsk , Rivne, Lviv, Cherkasy, Uman și Kherson.

Lupte intense între armata ucraineană şi trupele ruse au avut loc la periferia estică a oraşului Kiev, anunţă Comisia pentru Comunicaţii Speciale a Ucrainei, conform CNN. Trupele ruse încercau să ajungă la Centrala electrică CHP-6, situată în districtul Troieschyna din Kiev, probabil pentru a opri alimentarea cu electricitate a oraşului.

În capitala Ucrainei au fost auzite o serie de explozii şi tiruri de mitralieră, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Trupele ruse încearcau să pătrundă în capitala Ucrainei dinspre est şi nord.

Conform unor surse citate de presa americană, Statele Unite s-au oferit să îl scoată pe preşedintele Volodimir Zelenski din Kiev, pentru a nu fi capturat sau ucis de armata rusă şi pentru a continua să conducă ţara în siguranţă.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în cursul nopţii că este pregătit să lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediată a unui acord de încetare a confruntărilor militare, informează BBC News. Zelenski a precizat că oficiali ucraineni şi ruşi discută despre locul şi data potenţialelor negocieri.

Volodimir Zelenski a făcut acest apel în condiţiile în care trupele ruse erau implicate în schimburi de focuri cu armata ucraineană în capitala ţării, Kiev.

20,20: Schimb de focuri intensiv într-un cartier aflat la câțiva kilometri de centrul Kievului. Rușii au lansat o ofensivă fără precedent pentru ocuparea capitalei Ucrainei. În urmă cu puțin timp Putin a ordonat ca toate trupele aflate la graniță să intre în Ucraina și să atace cu toate forțele pentru ocuparea capitalei și a celorlalte orașe.

Heavy gun battle ongoing near Kyiv according to local reports pic.twitter.com/2XtpkDFv3i — ELINT News (@ELINTNews) February 26, 2022

19.30: Trupele ruseşti au aruncat în aer un baraj construit de Ucraina, care tăia importantul canal din nordul Crimeii de la râul Nipru, întrerupând aprovizionarea cu apă a Crimeii din 2014, a anunţat sâmbătă canalul de televiziune militar Zvezda, potrivit DPA.

Controlul canalului a fost preluat de paraşutişti după atacarea Ucrainei. Înainte de anexarea Crimeei de către Rusia, până la 90% din aprovizionarea cu apă se făcea prin această structură.

Din cauza blocadei, şeful republicii Crimeea, Serghei Aksionov, a cerut locuitorilor să îşi limiteze consumul de apă. Pânza freatică din peninsulă a scăzut considerabil, iar suprafeţe mari s-au uscat, tot din cauza lipsei de precipitaţii.

Zvezda TV channel publishes the explosion of a dam on the Dnieper, which blocked the flow of fresh water to the Crimea (the explosion occurred on February 24, the video has just appeared)#RussiaUkraineWar #Ukraine #Russia pic.twitter.com/EqDT5czOoR — BQuin (@BobbyQuinnn) February 26, 2022

18.50 Rusia a anunţat că îşi închide spaţiul aerian pentru companiile aeriene din România, transmite Reuters, după o decizie similară luată de autorităţile de la Bucureşti în urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a închis, începând cu ora 15:00, spaţiul aerian al României pentru toate zborurile regulate ale operatorilor înregistraţi în Federaţia Rusă, informează AACR printr-un comunicat.

18.40: Un bombardament rusesc în Donbas a provocat sâmbătă 19 morţi şi 73 de răniţi în regiunea Doneţk din estul separatist al Ucrainei, potrivit administraţiei regionale ucrainene, relatează agenţia Interfax, citată de Reuters.

18.20: Ministrul de interne Denis Monastîrski: au fost distribuite 25.000 de arme automate şi 10 milioane de cartuşe, locuitorilor din Kiev. De asemenea, au fost distribuite arme antitanc.

17.30 DSU: o tabără mobilă a fost operaționalizată în orașul Siret din județul Suceava. Unitatea mobilă, formată din 30 de corturi, este pregătită să asigure cazarea temporară a cetățenilor sosiți din zona de conflict.

În judetul Botoșani, două corturi aparținând inspectoratului pentru situaţii de urgenţă au fost montate în Punctele de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut și Stânca

O tabără mobilă este organizată și la Sighetu Marmației.

17:15 Toate unitățile ruse din Ucraina au primit sâmbătă ordinul de a relua ofensiva din toate direcțiile, a anunțat Ministerul rus al Apărării, scrie Reuters, citând RIA Novosti.

Ora 16.20 Focuri de armă la Harkov

Ora 16.10 Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat, sâmbătă, că a doborât unul dintre avioanele cargo de transport trupe ale Moscovei în apropiere de Kiev și că au fost uciși numeroși parașutiști ruși, relatează BBC.

BBC nu a verificat în mod independent informațiile, iar ministerul rus al Apărării nu a comentat.

Ministerul apărării de la Kiev a scris într-o postare pe Facebook că avioanele de luptă ucrainene Su-27 au interceptat un transportator de trupe rus IL-76 MD în jurul orei 00:30, ora locală (22:30 GMT), sâmbătă, în timp ce încerca să plaseze parașutiști în Regiunea Kiev. Conform datelor tehnice, avionul poate transporta până la 167 de soldați, precum și un echipaj de 6-7 persoane.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat vineri oprirea avansului armatei ruse în Ucraina în așteptarea negocierilor, dar operațiunile au fost reluate după ce guvernul de la Kiev ar fi refuzat discuțiile, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează CNN. Un consilier prezidențial ucrainean a negat la primele ore ale zilei de sâmbătă că Ucraina a refuzat să negocieze.

16.00 Soldați ruși rămași fără motorină pentru tanc (zona Sumi). Un șofer ucrainean se oferă să-i tracteze înapoi în Rusia. Spuneau că nu știu unde se află.

Conversation with the invaders in the #Sumy region. They ran out of fuel and don’t even know where they were sent to die. pic.twitter.com/g3mMpKdXcE — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022



Ora 15.50 Localnici din orașul ucrainean Cernihiv care se așează în fața tancurilor rusești, în încercarea de a le opri



Ora 15.40: MAE a anunțat că a fost repatriat tot personalul Ambasadei României la Kiev. În consecință, activitatea Ambasadei României la Kiev a fost suspendată. Și activitatea Consulatului General de la Odesa continuă să fie suspendată.

MAE precizează că a luat decizia retragerii personalului diplomatic și consular în contextul escaladării situației de securitate din Ucraina, în general, și din Kiev, în mod special.

La acest moment, la oficiile consulare de la Cernăuți și Solotvino activitatea se desfășoară în continuare în parametrii normali, cu tot personalul.

Cetățenii români care se află în Ucraina sunt rugați să-și notifice, de urgență, coordonatele prezenței lor în această țară prin platforma www.econsulat.ro (https://www.econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza) sau contactând MAE la numărul de telefon 0040751084537, linie telefonică pentru solicitări de protecție și asistență consulară.

Ora 14.50 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat sâmbătă înăsprirea restricțiilor de circulaţie din cauza invaziei ruseşti. Oricine persoană care se va află pe stradă între orele 17.00 şi 8.00 va fi tratată drept inamic, potrivit AFP. Măsura ar urma să fie aplicată până luni, 28 februarie.

Restricțiile de circulație sunt valabile la Kiev de joi, însă erau între orele 22.00 – 7.00.

Ora 14.30: România începe procedurile de suspendare a dreptului de survol pentru Rusia, precum și a dreptului de aterizare în România pentru aeronavele care aparțin companiilor din Rusia.

Măsuri similare au fost luate de Bulgaria, Polonia, Cehia, Letonia, Estonia și Marea Britanie.

De asemenea, România urmează să demareze procedurile de retragere din Banca Internațională de Investiții.

Ora 1.00 Convoi de blindate și vehicule militare rusești, distruse în apropiere de Kherson, la nord-vest de Crimeea

Ora 12.50 Majoritatea forțelor ruse implicate în avansul asupra capitalei Ucrainei, Kiev, se află la aproximativ 30 de kilometri de centrul orașului – Ministerul britanic al Apărării, potrivit Reuters.

„Rusia nu a preluat încă controlul asupra spațiului aerian de deasupra Ucrainei, reducând considerabil eficacitatea Forțelor Aeriene Ruse”, a transmis Ministerul Apărării într-o actualizare de informații postată pe Twitter.

Ora 12.30: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski precizat, într-un mesaj pe Facebook, că forțele armate ucrainene controlează Kievul. Potrivit acestuia, Ucraina controlează „puncte cheie din jurul orașului”. ”Trebuie să oprim acest război, putem trăi în pace”, a spus Zelenski.

Între timp, sirenele care avertizează atacuri aeriene au răsunat din nou sâmbătă în capitala Ucrainei.

Ora 11.50: Aproximativ 100 de blindate ruseşti avansează în direcţia Kievului din regiunea Vişgorod, situată la nord de capitala Ucrainei, au informat sâmbătă mass-media locale, citate de EFE. Trupele ruse încearcă să încercuiască capitala şi să o izoleze de restul ţării

Ora 11.40 Aproape 200 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost uciși ca urmare a „agresiunii ruse”, potrivit Reuters. Această informație a fost raportată inițial de Interfax, citându-l pe ministrul ucrainean al sănătății Viktor Lyashko. El a spus că 1.115 persoane au fost rănite, inclusiv 33 de copii. Nu este clar dacă se referă doar la victimele civile.

Potrivit The Guardian, sâmbătă dimineața, luptele au fost reluate în Sumy, în nord-estul Ucrainei, și la Kiev. În altă ordine de idei, Olanda a anunțat că va trimite în Ucraina 200 de rachete antiaeriane

Ora 11.00: Harta conflictului (sursa liveuamap.com)

Ora 10.30 Primarul oraşului Kiev, Vitali Kliciko, a anunțat că au fost răniți 35 de oameni, inclusiv doi copii, în urma luptelor din noaptea de vineri spre sâmbătă (până la ora locală 06:00 (04:00 GMT).

Nu este clar dacă Kliciko se referea doar la civili, notează Reuters.



Metroul nu circulă sâmbătă, la Kiev. Stațiile au fost transformate în adăposturi.

Ora 10.00: Populația civilă atacă blindatele rușilor pe străzile Kievului. Invadatorii ruși sunt prinși în ambuscade de populația din cartierele capitalei

Ora 09:40 – Atacul rușilor asupra hidrocentralei Kiev a fost respins

Forțele armate ucrainene au recucerit centrala hidroelectrică Kiev de la ocupanții ruși în timpul unor bătălii prelungite din noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat ministrul Energiei din Ucraina, Herman Glușcenko. „Hidrocentrala este complet sub control. Personalul tehnic a părăsit adăposturile și a început să lucreze”, a anunțat ministrul.

Ora 08:50 – Atacul armatei ruse asupra Vasilkov, regiunea Kiev, care a durat toată noaptea, s-a încheiat cu victoria Forțelor Armate ale Ucrainei.

Acest lucru a fost raportat de primarul orașului, Natalya Balasinovici.

Ora 08:30 – La periferia capitalei Kiev, locuitorii au atacat tancurile rusești cu cocktail-uri Molotov

S-au dat lupte grele pentru apărarea Kiev-ului. Locuitorii capitalei, oameni simpli, au ieșit în noaptea de vineri spre sâmbătă și au atacat cu cocktail-uri Molotov tancurile rusești, pe străzile din oraș. „La periferie, locuitorii Kievului luptă cu tancurile rusești cu bombe improvizate”, scrie un cetățean, pe pagina de Facebook.

Armata ucraineană distruge poduri la aproximativ 20 km vest de Kiev pentru a opri mișcările Rusiei către capitală

Ora 08:20 – La Kiev, bombardamentele au avut loc în zona aeroportului „Kiev”, cartierul Zhuliany.

O rachetă a distrus o bucată dintr-un bloc turn de locuințe, pe bulevardul Lobanovsky 6A din districtul Solomensky. Locuitorii au fost evacuați. Mai multe camere de supraveghere au surprins momentul în care racheta lovește clădirea.

Explozia a afectat etajele 16 – 18. Pe imagini se poate observa clădirea avariată grav la etajele superioare. O altă filmare arată strada din zona clădirii lovită de rachetă.

Potrivit datelor preliminare ale Serviciului de Stat de Urgență, nimeni nu a fost ucis sau rănit.

UPDATE: Au fost găsite două persoane decedate.

sursa video: Canalul Știri Sociale / Telegram

Ora 08:15 – Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite, sâmbătă dimineaţa, un nou mesaj de pe străzile Kievului: „Nu depunem armele”. Acesta precizează că rămâne în Kiev.



Ora 07:50 – Armata ucraineană a anunțat că a provocat pierderi armatei ruse: 14 avioane, 8 elicoptere, 102 tancuri; 3500 de soldați ruși uciși și 200 de prizonieri

Ora 07:45 – Raiduri aeriene anunțate de sirene la Odessa și Kharkiv (presa locală)

Ora 07:40 – MAE anunță că sunt întârzieri și blocaje la Siret, în condițiile în care foarte mare de persoane pleacă din Ucraina, și recomandă folosirea celorlalte frontiere.

Variante: PTF Solotvino – PTF Sighetul Marmației, PTF Diakovo – PTF Halmeu ), precum și cele dintre Republica Moldova și România (PTF Lipcani – Rădăuți Prut, PTF Costești – PTF Stânca, PTF Sculeni, PTF Leușeni – PTF Albița, PTF Cahul – PTF Oancea și PTF Giurgiulești – PTF Galați).

Ora 07:35 Harta teritoriilor ocupate de armata rusă în Ucraina (sursa Institute for the Study of War / SUA – noaptea de vineri spre sâmbătă)

Ora 07:30 – SUA a anunțat că va elibera până la 350 de milioane de dolari pentru securitatea și apărarea Ucrainei. Administrația Biden angajase deja 60 de milioane de dolari și 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, ceea ce face ca suma totală din ultimul an să depășească un miliard de dolari, potrivit unui oficial al administrației.

Ora 07:10 – Serviciul militar de aplicare a legii din Ucraina: armata ucraineană „a distrus o coloană de echipamente ale ocupanților” în cartierul Beresteiska din Kiev.

„Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre 2 mașini, 2 camioane cu muniție și, de asemenea, cu ajutorul rachetelor antitanc NLAW a fost distrus un tanc inamic”.

Ora 06:30 – Desant aerian lângă Vasilkov. Primarul orașului: „Pe câmp au aterizat o mulțime de parașutiști, care acum luptă din greu cu luptătorii Brigăzii 40 a armatei ucrainene”.

Ora 04:45 – Forțele ucrainene spun că au respins un „atac” nocturn al soldaților ruși împotriva uneia dintre pozițiile lor de pe Bulevardul Victoriei, arteră principală din Kiev.

Ora 04:30 – Un avion rus Il-76 ar fi fost doborât de Apărarea aeriană a Ucrainei de lângă Bila Tserkva, la aproximativ 80 de kilometri sud de Kiev. Acesta ar fi avut capacitatea de a transfera peste 100 de parașutiști, potrivit Agenției de Stat pentru Comunicații Speciale a Ucrainei.

Ora 03:30 – Explozii puternice au fost auzite în vestul și sudul Kievului, potrivit reporterilor CNN

Russian attack in the Peremohy (“victory”) Avenue in Kyiv has been repelled, the military say. pic.twitter.com/oACVjfNOip — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

Ukraine Ministry of Foreign Affairs releases video of blasts in capital city, “The city of 200 churches” “the city of golden domes” & “the Jerusalem of the lands of Rus”…Today it is a city of danger, air strikes & fighting KYIV is under fire more than 24 hours—Video:3:40 Kyiv” pic.twitter.com/IeiBBR8LAA — Ali Bradley (@AliBradleyTV) February 26, 2022

Ora 01:00 – Trupele ucrainiene au anunțat ca au capturat mai mulți sabotori care se dădeau drept jurnaliști.

Aceștia urmau să marcheze zone țintă cu dispozitive electronice pentru atacurile cu rachete. ”Un grup de sabotori întregi rusi a fost capturat de forțele armate ucrainene în #Kiev chiar acum. Mai mulți prizonieri de război. ” a anunțat armata ucraineană.

A Whole Russian saboteur group was captured by Ukrainian Armed Forces in #Kyiv Right now.

More Prisoners of War.#Russia #UkraineRussiaConflict #ukraine pic.twitter.com/sEqok9C1gF — Defense Sentinel 👨🏽‍💻🔥 (@defensesentinel) February 25, 2022

Ora 01:00 – Kievul este atacat din două părți. Este asediu în marile orașe, dar forțele aeriene ucrainiene au reușit să dea lovituri importante. Un avion de transport rusesc cu parașutiști care venea spre Kiev a fost doborât.

Kievul este sub asalt, ucrainenii apără capitala. Fiecare metru este apărat cu îndârjire. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, avertizează că multe orașe sunt atacate și că urmează o noapte foarte grea. 18.000 de arme și muniție au fost împărțite populației pentru a se apăra de invadatori.

Sirenele anetiaeriene sună continuu, se aud împușcături pe străzi, iar oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case sau din adăposturi.

În imaginile de mai jos se pot auzi schimburile de focuri

⚡ VIDEO: Loud gun-firing can be heard all over Kyiv, the capital of Ukraine. pic.twitter.com/tKWAmtS6hf — #StandWithUkraine 🇺🇦 (@WacekeBobo) February 25, 2022

Coloane de blindate sunt filmate în orașul Sumy

Rachetă balistică intercontinentală rusă (ICBM) observată în mișcare în partea de vest a Rusiei.

Ora 00:30 – focuri de armă la Kiev



Harta cu atacurile Rusiei și rezistența ucraineană (25 februarie, 22.30):

Another, perhaps the most detailed map of military events in #Ukraine today pic.twitter.com/acjZs8ePKz — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Ucraina și Rusia discută despre stabilirea unui loc și a unei date pentru negocieri, a afirmat purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe social media vineri seară.

NATO desfăşoară elemente ale forţei sale de reacţie rapidă şi va continua să trimită arme Ucrainei, inclusiv apărare aeriană, a anunţat vineri seară secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, după încheierea summitului NATO organizat prin videoconferinţă.

Principalele repere în contextul invaziei Ucrainei, până vineri seara:

Rușii intraseră în mai multe zone de la perifieria capitalei Kiev. Civilii din Kiev primeau arme și cocktailuri molotov. Au fost explozii în zona centralei electrice din Kiev. Ministerul Apărării de la Kiev preciza însă că nu a fost distrusă funcționa normal. Au fost început să sune din nou sirenele, avertizând un atac aerian

Explozii puternice au fost auzite vineri noaptea la nord de Kiev, din direcția Aeroportului Internațional Sikorsky

Ungaria s-a oferit vineri seară să găzduiască la Budapesta tratative de pace între Rusia şi Ucraina, în a doua zi a unei invazii lansate de preşedintele rus Vladimir Putin, transmite AFP

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri întoarcerea „soldaţilor în cazărmile lor”, în timp ce războiul dintre Rusia şi Ucraina face ravagii; spune că este necesar „să se acorde o nouă şansă păcii” după vetoul Rusiei în Consiliul de Securitate asupra unei rezoluţii denunţând Moscova, notează AFP.

Obiectivul Federației Ruse în Ucraina este „asigurarea controlului asupra populației și schimbarea regimului”, a spus vineri șeful Serviciului de Informații pentru Apărare al Marii Britanii, Sir Jim Hockenhull, citat de CNN: „Forțele ruse continuă să avanseze pe două axe către Kiev. Obiectivul lor este să încercuiască capitala, să asigure controlul asupra populației și să schimbe regimul. Forțele armate ucrainene continuă să opună rezistență puternic”

Noi atacuri la Odesa, vineri seara, cu rachete

Artileria rusă a tras din nou asupra orașului Harkov. Tancuri rusești se îndreptau spre Mariupol, în timp ce pe Marea Azov ar fi fost o operațiune amfibie rusească.

După lupte grele, trupele ruseşti au trecut râul Nipru în sudul Ucrainei. Au obținut acces la oraşul Herson, important din punct de vedere strategic

Turcia s-a „abţinut” vineri la votul vizând suspendarea Rusiei din Consiliul Europei ca răspuns la invazia Ucrainei, a indicat ministrul turc de externe, Mevlut Casuvoglu

Preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis omologului său din China, Xi Jinping, într-o conversaţie prin telefon care a avut loc vineri, că este dispus să iniţieze negocieri cu Ucraina. Departamentul de Stat al SUA a respins oferta președintelui rus Vladimir Putin de a discuta cu Ucraina la Minsk

Guvernul britanic a anunţat vineri că a îngheţat activele preşedintelui rus, Vladimir Putin, şi ale ministrului său de externe, Serghei Lavrov, în urma invaziei ruse în Ucraina

Grupul de hackeri Anonymous a reușit să spargă datele de baze ale Ministerului rus al Apărării, a anunțat AnonymousTV pe Twitter. Ministerul rus al Apărării a negat informațiile

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurări că se află la Kiev pentru a ”apăra” Ucraina în pofida avansării trupelor ruse

Consilierul prezidenţial ucrainean a afirmat vineri că ţara sa păstrează controlul asupra teritoriului atacat de forţele ruseşti.

Ucraina a acuzat Rusia de crime de război. UE a anunțat că va îngheța conturile lui Putin și Lavrov

Au continuat lupte grele între ruși și forțele ucrainene în mai multe regiuni. Peste 2.800 de militari ruși ar fi fost uciși

O rachetă a lovit o navă moldovenească în Marea Neagră. O alta a lovit o navă sub pavilion Panama, care a luat foc.

Putin le-a cerut militarilor ucraineni să întoarcă armele și să lupte pentru el.

Reuniune în formatul București9 înaintea unei reuniuni NATO.

Armata ucraineană, vizată de hackeri din Belarus

Accesul la reţeaua de socializare Facebook a fost limitat vineri în Rusia de organismul rus de reglementare în domeniu, care a acuzat-o că cenzurează mass-media ruse şi că încalcă drepturile cetăţenilor ruşi

Germania va oferi NATO mai mulţi soldaţi şi sisteme de arme pentru protejarea aliaţilor săi

Consiliul Europei a suspendat Rusia.

SUA: O tremie din trupele rusești masate la graniță erau vineri în Ucraina.

Rusia amenință și Finlanda și Suedia

Stoltenberg: Obiectivele Kremlinului nu se opresc doar la Ucraina

Forţele militare ruse au lansat joi dimineața o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

