Mobilizare masivă pentru restabilirea curentului în Munții Apuseni din Alba. Intervenție cu sute de specialiști, șenilate și drone

Publicat

acum 3 ore

Mobilizare masivă pentru restabilirea curentului în Munții Apuseni din Alba. Peste 200 de electricieni şi specialişti din alte sucursale vor interveni suplimentar miercuri în zona Munților Apuseni din Alba, pentru a remedia defecţiunile provocate de ninsorile abundente, a anunţat, marţi seara, prefectul judeţului, Nicolae Albu.

„În cursul zilei de mâine (n.r. - miercuri) vor interveni suplimentar 220 de electricieni și specialiști, sosiți în această seară în zona Apusenilor. Se estimează că, pe parcursul zilei de mâine, toți consumatorii vor fi realimentați cu energie electrică. Intervențiile continuă fără întrerupere pentru restabilirea cât mai rapidă a utilităților în toate zonele afectate”, a scris prefectul, marți seara, pe pagina de Facebook.

Nicolae Albu a precizat că este „cea mai amplă mobilizare din istoria DEER”, cu sprijin din partea a 11 sucursale din Transilvania, fiind utilizate inclusiv patru şenilate, un snowmobil şi cinci drone pentru controlul liniilor.

Potrivit prefectului, marţi se aflau în teren 41 echipe ale companiei Distribuţie Energie Electrică România (DEER), cu peste 170 de electricieni, ajutaţi de pompieri, poliţişti, jandarmi, personal silvic, SVSU şi alţi membri ai CJSU şi Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Totodată, poliţiştii şi jandarmii acordă sprijin pentru comunicare în zona Mogoș, unde nu există semnal pe o rază extinsă, intervențiile desfășurându-se în patru locații diferite.

Alba a fost cel mai afectat judeţ, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, din punct de vedere al numărului de abonaţi nealimentaţi cu energie electrică în urma defecţiunilor provocate de ninsorile abundente. Iniţial, numărul acestora a depăşit 43.000.

Marți seara, 2.552 de utilizatori din 18 comune din Alba nu aveau curent electric. Potrivit prefectului, sub 1.000 de consumatori sunt nealimentați încă din data de 2 ianuarie, restul consumatorilor fiind afectați ca urmare a unor avarii apărute în cursul zilei de marți, 6 ianuarie.

  1. Codru

    miercuri, 07.01.2026 at 09:31

    Multi cârcotași și-au dat cu părerile despre oamenii și fenomenul meteorologic din Apuseni dar colac peste pupăză și în comunele de ses, unele orașe sunt aceleași probleme..., răzbunarea naturii și neputința oamenilor, aceasta și păcatelor noastre...

    Răspunde

