Modificări la reevaluarea permisului auto pentru persoanele cu handicap. Abuzuri semnalate și ce schimbări anunță ANPDPD

În primele luni ale anului 2025, mii de persoane cu dizabilități au fost chemate la reevaluare, după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 5/2025. Pentru mulți, notificarea a venit cu teamă și confuzie: îmi pierd gradul de handicap? mi se taie indemnizația? îmi ia cineva permisul auto?

Ordonanța a introdus posibilitatea reevaluării atunci când există suspiciuni justificate că situația medicală din certificat nu mai corespunde realității sau ridică incompatibilități.

La Școala de Boli Rare pentru Jurnaliști, Monica Solomie, director în cadrul ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, a explicat public ce a urmărit ordonanța, unde s-a greșit în aplicare și ce modificări se pregătesc, pentru a evita abuzurile semnalate.

Reevaluarea introdusă prin OUG 5/2025 a pornit de la o problemă reală, dar aplicarea defectuoasă a generat abuzuri, teamă și pierderi temporare de drepturi. ANPDPD recunoaște aceste derapaje și promite corecții legislative, pentru ca persoanele cu dizabilități să nu mai fie tratate ca suspecți, ci ca beneficiari ai unui sistem care ar trebui să îi protejeze.

Pentru cei afectați, informația corectă rămâne cea mai importantă formă de apărare.

Ce a vrut, de fapt, OUG 5/2025

Potrivit explicațiilor ANPDPD, OUG 5/2025 nu a avut ca scop sancționarea persoanelor cu dizabilități, ci clarificarea unor situații apărute în timp, în special cazuri în care existau două documente valabile simultan:

certificat de încadrare în grad de handicap pentru o afecțiune gravă,

permis de conducere auto, obținut legal, dar neactualizat după apariția dizabilității.

Important: Reevaluarea vizează încadrarea în grad de handicap, nu dreptul de a conduce.

Ce NU face comisia de handicap

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de reprezentanta ANPDPD este acesta:

Comisiile de evaluare NU decid dacă o persoană mai are voie să conducă.

Compatibilitatea cu statutul de șofer ține de evaluarea medicală specifică pentru permis, realizată în rețeaua autorizată de Poliția Rutieră.

Comisia de handicap verifică doar dacă încadrarea în grad este corectă, raportat la situația medicală actuală.

Confuzia dintre cele două proceduri a generat multe dintre problemele semnalate.

Ce abuzuri și aplicări greșite au fost raportate

La nivel național, ONG-urile și pacienții au semnalat situații grave, recunoscute și de ANPDPD:

chemări „la grămadă” la reevaluare, ale tuturor persoanelor cu certificat de handicap care figurau cu permis auto, indiferent dacă permisul

era expirat, nefolosit sau valabil doar pentru mașini adaptate;

suspendarea automată a indemnizației pe perioada reevaluării, deși procedura nu era finalizată;

cazuri în care comisii locale au depășit atribuțiile, făcând mențiuni privind incompatibilitatea cu statutul de șofer;

persoane nedeplasabile chemate la sediu, fără alternative reale de evaluare.

ANPDPD a admis că a existat o lipsă de comunicare și interpretări eronate la nivelul unor DGASPC-uri și comisii județene.

Ce spune ANPDPD: „Nu asta a fost intenția”

Monica Solomie a precizat clar că:

ordonanța nu urmărește retragerea drepturilor în masă;

multe cazuri au apărut din aplicarea defectuoasă a textului legal, nu din conținutul lui;

ANPDPD a transmis circulare și instrucțiuni către direcțiile județene pentru a limita abuzurile.

De asemenea, autoritatea a recunoscut că întreruperea beneficiilor pe perioada reevaluării a creat situații inumane, mai ales în cazuri grave sau paliative.

Ce schimbări se pregătesc

Un element-cheie anunțat public la eveniment:

Se lucrează la modificarea ordonanței, astfel încât:

beneficiile să nu mai fie suspendate pe perioada reevaluării;

întreruperea indemnizației să se facă doar dacă, la final, se constată neîncadrarea în grad de handicap;

procedura să fie mai scurtă și mai clară, cu evaluare medicală accelerată și evaluarea nevoilor făcută separat.

ANPDPD a subliniat că nu se dorește repetarea situației din 2025, când mii de persoane au fost puse pe drumuri inutil.

Cum se face reevaluarea, în practică

Primești notificare de la DGASPC.

Te prezinți la Serviciul de Evaluare Complexă, nu direct la comisie.

Se analizează documentele medicale + situația actuală.

Dosarul ajunge la Comisia de Evaluare, care decide menținerea, modificarea sau neîncadrarea.

Procedura durează, în medie, până la 60 de zile (termen recunoscut oficial).

Pentru persoanele nedeplasabile, ANPDPD spune că evaluarea la domiciliu trebuie aplicată, acolo unde situația o impune.

Ce trebuie să facă persoanele chemate la reevaluare

Nu ignora notificarea – lipsa prezentării poate duce la suspendarea drepturilor.

Cere clarificări scrise, dacă motivul reevaluării nu este explicit.

Pregătește documente medicale actualizate, relevante pentru afecțiunea din certificat.

Dacă ești nedeplasabil, solicită evaluare la domiciliu.

Nu renunța automat la permis: reevaluarea handicapului ≠ anularea permisului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News