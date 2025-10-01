Connect with us

Nicușor Dan critică legea prin care investitorii în criptomonede pot fi scutiți de impozitul pe profit. Ce decizie a luat

Publicat

acum 5 secunde

Președintele României a trimis înapoi, în Parlament pentru revizuire, o lege care ar fi anulat una dintre măsurile fiscale luate recent de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar. Este vorba despre legea prin care investitorii în criptomonede ar putea fi scutiți temporar de impozitul pe câștigurile pe aceste tranzacții.

Mai exact este vorba despre un amendament introdus la un proiect aprobat de Senat și care a fost admis în Camera Deputaților. După ce a fost aprobat și de deputați, legea a mers la promulgare către Nicușor Dan, dar care a întors proiectul înapoi pentru revizuire.

Ce a spus Nicușor Dan

”În ultimele luni, statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: s-au eliminat facilități fiscale, s-au introdus impozite suplimentare acolo unde era nevoie, și s-au cerut eforturi reale din partea cetățenilor și companiilor.

Una dintre aceste măsuri a fost majorarea impozitului de la 10% la 16% pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede. Legea care a ajuns recent la promulgare introducea, printr-un amendament adus în Cameră decizională, o scutire temporară pentru aceste venituri, exact în perioada în care ne străduim să facem sistemul fiscal mai echitabil și sustenabil.

Am cerut reexaminarea legii tocmai pentru că nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetățenilor plătesc taxe, anumite câștiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferențial, cu atât mai mult fără o analiză clară a impactului bugetar și fără o viziune coerentă asupra politicii fiscale.

România are nevoie acum de reguli clare, stabile și corecte, nu de excepții introduse pe fugă, care subminează efortul general de redresare economică”, a declarat Nicușor Dan.

Ce critici a adus amendamentului

Președintele României a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală. În plus, aceasta infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilități și măsuri precum creșterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Președintele României consideră că introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale:

  • afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală;
  • creează un precedent periculos de tratament preferențial;
  • slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului român;
  • transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare.

De asemenea, articolul în cauză a fost introdus în Camera decizională, prin legea de aprobare a ordonanței de urgență, fără o evaluare a impactului bugetar conform exigențelor constituționale.

În acest context, Președintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și menținerii unei politici fiscale echitabile, responsabile și transparente, în concordanță cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României.

Ultimele articole pe alba24
