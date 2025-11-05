Connect with us

Actualitate

Nicușor Dan, după întâlnirea cu secretarul general NATO: România ia în serios revigorarea industriei de Apărare

Publicat

acum 2 ore

România implementează strategia națională pentru industria de apărare, a subliniat, miercuri, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la București pentru a participa la NATO Industry Forum.

”Legat de NATO și de apărare, România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare, asta înseamnă 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice.

Avem o tradiție în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context, suntem nevoiți, o vom revigora”, a spus șeful statului, citat de Agerpres.

El a adăugat că a discutat cu șeful Alianței despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context, dar și despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare.

”Am discutat despre capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul estic, deci, inclusiv în România.

Din partea României, am menționat ca țara noastră va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare.

Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește Flancul estic”, a afirmat președintele.

România își va îndeplini obligațiile pe care și le-a asumat în context aliat, a mai transmis Nicușor Dan.

Reamintim că România a accesat Programul Security Action for Europe (SAFE). Acesta este un instrument european de finanțare a apărării, în valoare de 150 de miliarde de euro, al cărui scop este de a sprijini statele membre în investiții rapide în industria și tehnologia de apărare.

România va primi o alocare de 16,6 miliarde de euro prin acest program, care va fi folosită pentru proiecte majore de apărare, precum modernizarea armamentului, a mașinilor de luptă, a navelor și a sistemelor de apărare aeriană, dar și pentru infrastructură de transport.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 5 minute

O fostă poștăriță din Alba, candidată AUR la Senat, trimisă în judecată după ce a sustras banii de pensii și ajutoare sociale
Evenimentacum 25 de minute

APA CTTA Alba va monta 40.000 de contoare inteligente. Citirea consumului se va face automat, fără acces la contor
Evenimentacum 40 de minute

Cum va fi vremea în iarna 2025-2026, în România. Evoluția vortexului polar ce poate schimba brusc condițiile meteo din Europa
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Administrațieacum o zi

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Rabla Auto 2025: persoanele fizice se pot înscrie în program, de joi, 6 noiembrie. Valoarea ecotichetelor
Economieacum 5 ore

TOPUL firmelor din Alba. În 13 noiembrie, cele mai puternice companii din județ vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 3 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 3 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 21 de ore

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 22 de ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 6 ore

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 23 de ore

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum o zi

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie