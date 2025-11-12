Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Maia Sandu, invitați la Alba Iulia să participe la 1 Decembrie, Ziua Națională a României

Ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, atrage la Alba Iulia, an de an, o serie de oficialități. Fie că este vorba despre președintele Senatului, al Camerei Deputaților, primul ministru, sau chiar președintele țării.

Aproape în fiecare an la Alba Iulia, unul sau chiar mai mulți oficiali ai țării au fost prezenți la ceremonialul militar din Alba Iulia.

În 2025, potrivit surselor alba24.ro, reprezentanții primăriei au trimis invitații către: prim ministrul României, Ilie Bolojan, președintele țării, Nicușor Dan, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, ministrul dezvoltării Cseke Attila, președintele Senatului, Mircea Abrudean și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Mai mult de atât, unele surse au declarat pentru reporterii alba24.ro că a fost trimisă o invitație și către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Acum rămâne de văzut care dintre cei invitați vor răspunde pozitiv pentru participarea la manifestările de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Cert este faptul că unul dintre politicienii aflați la conducerea țării vor fi prezenți la Alba Iulia.

Manifestările pentru Ziua Națională a României la Alba Iulia se vor întinde pe trei zile. Concerte vor avea loc în data de 30 noiembrie și 1 decembrie. Ceremonialul militar (parada militară) va avea loc între ora 14.00 și 16.00, în funcție și de programul oficialităților de la București care vor participa.

Seara de 1 Decembrie se va încheia cu un concert de muzică populară și un foc de artificii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News