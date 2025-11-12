Noi reguli dure pentru circulația pe trotinete electrice: Minorii sub 16 ani nu mai au voie să le utilizeze. Asigurare obligatorie

Reguli noi pentru circulația pe trotinetele electrice. Un nou set de reguli este pregătit de Guvern față de utilizarea de trotinete electrice pe drumurile publice. Regulile se aplică atât pentru trotinetele electrice personale, dar și pentru cele de închiriat prin aplicații.

Casca devine obligatorie pentru toate trotinetele personale. De asemenea minorii sub 16 ani nu vor mai avea voie pe trotinete și polițiștii vor putea testa cu aparatul etilotest sau drug test pe cei care conduc trotinete electrice pe spații publice.

În caz de refuz, utilizatorii de trotinete vor fi amendați.

Mai exact, în comisia pentru transport a fost adoptat marți, 11 noiembrie 2025, un raport de adoptare de propuneri legislative, propuneri care vor reglementa circulația de trotinete pe spații publice.

Cel care a promovat reglementarea de utilizare a trotinetelor este Lucian Bode.

Ce trotinete devin ”ilegale”

Pe drumurile publice va fi permisă circulația trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcție care nu depășește 25 de kilometri la oră, și care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 2 kW.

Trotinetele care nu corespund acestor specificații tehnice și care circulă pe drumurile publice, sunt în afara legii.

Minorii sub 16 ani nu mai au voie pe trotinete electrice

Pentru trotinete electrice conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puțin 14 ani.

Cască de protecție obligatorie

Utilizarea căștii de protecție devine obligatorie pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe partea carosabilă, cu excepția trotinetelor electrice în regim self-service.

Pentru trotintele de la Lime sau Bolt utilizatorii vor fi obligați de a-și exprima consimțământul prin intermediul aplicației de închiriere, privind asumarea responsabilității pentru utilizarea trotinetei în lipsa căștii de protecție.

Asigurare pentru trotinete

Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților, indiferent de tipul lor.

ASF va emite normele în termen de 60 de zile la data intrării în vigoare a legii.

Interzis cu vorbitul la telefon pe trotinete

În timpul deplasării pe drumurile publice, utilizatorilor le este interzisă folosirea telefonului mobil sau a oricăror dispozitive de înregistrare/redare de texte, audio sau video care le pot distrage atenția.

Încălcarea acestei norme va duce la sancționarea utilizatorului cu amendă.

Amendă pentru cei care nu se lasă testați cu etilotestul sau drugtestul

Conducerea pe drumurile publice a trotinetei electrice sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive, precum și refuzul conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică de a se supune testării privind consumul de alcool ori de substanţe psihoactive, devine contravenție și se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni.

Momentan toate propunerile de mai sus au fost luate în Comisia pentru Transporturi. Apoi după ce va trece de toate comisiile va intra în Parlament pentru a fi votată pentru a deveni lege.

