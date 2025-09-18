Noul vortex polar poate aduce o iarnă cu ger și ninsori abundente în România. Ce spun meteorologii

Noul vortex polar poate aduce o iarnă cu ger și ninsori abundente în România. Un nou vortex polar se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord și poate afecta semnificativ iarna 2025-2026 din Europa, inclusiv din România, potrivit severe-weather.eu.

În cazul în care aceste previziuni meteorologice se vor materializa, țara noastră ar putea înfrunta o iarnă caracterizată de perioade de frig intens și ninsori abundente pe parcursul sezonului 2025 – 2026.

Datele satelitare arată că temperaturile și presiunea în zona arctică au început deja să scadă, semn al formării acestui fenomen. Vortexul polar este monitorizat atent de meteorologi, deoarece modul în care evoluează poate face diferența între o iarnă blândă și una cu episoade severe de frig și ninsori abundente, scrie Antena3.ro.

Ce reprezintă vortexul polar

În fiecare an, pe măsură ce ne îndreptăm spre toamnă, regiunile polare încep să se răcească. Acest lucru se întâmplă deoarece Soarele coboară pe cer, iar mai puțină energie ajunge la Polul Nord. În timp ce temperaturile polare scad, atmosfera din zonele mai sudice rămâne încă relativ caldă.

Aceasta creează o diferență puternică de temperatură între regiunile polare și cele subtropicale, care începe să genereze o circulație ciclonică de mare amploare cu presiune scăzută în întreaga emisferă nordică. Această circulație se extinde de la straturile de suprafață până sus în atmosferă. Aceasta este cunoscută sub numele de vortexul polar.

Această circulație polară stratosferică, numită vortexul polar, poate face diferența între o iarnă foarte rece cu multă zăpadă și o iarnă caldă cu puține precipitații.

Un vortex polar puternic înseamnă de obicei o circulație polară puternică și curenți de aer stabili. Acesta menține aerul mai rece în Cercul Arctic, creând condiții mai blânde pentru SUA și Europa.

Un vortex polar slab poate crea un model perturbat al curenților de aer și o reacție meteorologică puternică. Ca urmare, are mai multe dificultăți în a conține aerul rece, care acum poate scăpa mai liber din regiunile polare spre SUA, Europa sau alte regiuni de latitudine medie.

Noul vortex polar poate aduce o iarnă cu ger și ninsori abundente în România

Potrivit meteorologilor, anul acesta vortexul polar se formează mai slab decât media. Dacă aceste prognoze meteo se confirmă, iarna 2025 – 2026 ar putea aduce în România perioade cu episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate însă cu intervale mai blânde.

În anii trecuți, astfel de rupturi ale vortexului polar au provocat valuri de frig în toată Europa, inclusiv în Balcani, scrie Antena3.ro.

Deocamdată, specialiștii avertizează că scenariile nu sunt definitive, iar evoluția vortexului va fi monitorizată atent în următoarele luni. Cert este că startul mai slab al acestui fenomen sugerează o iarnă dinamică, cu șanse mai mari de episoade reci și instabile în regiunea noastră.

sursa: severe-weather.eu, antena3.ro

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News