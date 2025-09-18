Connect with us

Eveniment

Noul vortex polar poate aduce o iarnă cu ger și ninsori abundente în România. Ce spun meteorologii

Publicat

acum O oră

Noul vortex polar poate aduce o iarnă cu ger și ninsori abundente în România. Un nou vortex polar se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord și poate afecta semnificativ iarna 2025-2026 din Europa, inclusiv din România, potrivit severe-weather.eu

În cazul în care aceste previziuni meteorologice se vor materializa, țara noastră ar putea înfrunta o iarnă caracterizată de perioade de frig intens și ninsori abundente pe parcursul sezonului 2025 – 2026.

Datele satelitare arată că temperaturile și presiunea în zona arctică au început deja să scadă, semn al formării acestui fenomen. Vortexul polar este monitorizat atent de meteorologi, deoarece modul în care evoluează poate face diferența între o iarnă blândă și una cu episoade severe de frig și ninsori abundente, scrie Antena3.ro.

Ce reprezintă vortexul polar

În fiecare an, pe măsură ce ne îndreptăm spre toamnă, regiunile polare încep să se răcească. Acest lucru se întâmplă deoarece Soarele coboară pe cer, iar mai puțină energie ajunge la Polul Nord. În timp ce temperaturile polare scad, atmosfera din zonele mai sudice rămâne încă relativ caldă.

Aceasta creează o diferență puternică de temperatură între regiunile polare și cele subtropicale, care începe să genereze o circulație ciclonică de mare amploare cu presiune scăzută în întreaga emisferă nordică. Această circulație se extinde de la straturile de suprafață până sus în atmosferă. Aceasta este cunoscută sub numele de vortexul polar.

Această circulație polară stratosferică, numită vortexul polar, poate face diferența între o iarnă foarte rece cu multă zăpadă și o iarnă caldă cu puține precipitații.

Un vortex polar puternic înseamnă de obicei o circulație polară puternică și curenți de aer stabili. Acesta menține aerul mai rece în Cercul Arctic, creând condiții mai blânde pentru SUA și Europa.

Un vortex polar slab poate crea un model perturbat al curenților de aer și o reacție meteorologică puternică. Ca urmare, are mai multe dificultăți în a conține aerul rece, care acum poate scăpa mai liber din regiunile polare spre SUA, Europa sau alte regiuni de latitudine medie.

Noul vortex polar poate aduce o iarnă cu ger și ninsori abundente în România

Potrivit meteorologilor, anul acesta vortexul polar se formează mai slab decât media. Dacă aceste prognoze meteo se confirmă, iarna 2025 – 2026 ar putea aduce în România perioade cu episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate însă cu intervale mai blânde.

În anii trecuți, astfel de rupturi ale vortexului polar au provocat valuri de frig în toată Europa, inclusiv în Balcani, scrie Antena3.ro.

Deocamdată, specialiștii avertizează că scenariile nu sunt definitive, iar evoluția vortexului va fi monitorizată atent în următoarele luni. Cert este că startul mai slab al acestui fenomen sugerează o iarnă dinamică, cu șanse mai mari de episoade reci și instabile în regiunea noastră.

sursa: severe-weather.eu, antena3.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Noul vortex polar poate aduce o iarnă cu ger și ninsori abundente în România. Ce spun meteorologii
Evenimentacum 2 ore

Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, trimis în judecată după ce s-a enervat din cauza TV-ului din celulă. Ce a făcut
Blajacum 2 ore

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Administrațieacum 14 ore

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu, în weekend. Participă peste 100 de producători locali și crescători de animale. Program
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 8 ore

Guvernul a amânat trecerea de la sistemul Revisal la Reges Online. Măsură în sprijinul angajatorilor. Care este noul termen
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 ore

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum 7 ore

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: se încălzește, câțiva nori. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Evenimentacum o zi

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 ore

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Educațieacum o zi

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Mai mult din Educatie