O bătrână din Blaj a decedat la trei zile după ce a fost bătută în propria casă. Atacatorul, condamnat la UN AN de închisoare

Doi bătrâni din Blaj s-au trezit în miez de noapte cu o ”ploaie de lovituri” aplicate cu pumnii și picioarele de către un bărbat beat care, în timp ce îi lovea cu sălbăticie, le cerea banii din casă.

Când nu a găsit nimic și vecinii celor doi, alertați de urletele și țipetele din casă, au intervenit, bărbatul a fugit.

Cei doi bătrâni au fost transportați în stare gravă la spital. La trei zile de la atac, femeia, în vârstă de 83 de ani a decedat.

Medicul legist a concluzionat în urma autopsiei că moartea bătrânei a fost cauzată de o pneumonie și că între leziunile suferite în urma loviturilor primite ”și deces nu există legătură de cauzalitate, fără a putea exclude un rol favorizant în evoluția infaustă”.

Magistrații Judecătoriei Blaj l-au condamnat pe atacator, Ion Mihai K., la un an de închisoare pentru tentativă de tâlhărie și plata unor sume de bani cu titlu de daune morale.

Atacul s-a produs pe 27 martie 2020, iar cazul a fost făcut public de autorități ca o simplă tentativă de tâlhărie. Atacatorul a fost arestat preventiv, iar cazul a ”mers pe sub radar” până când magistrații Judecătoriei Blaj i-au aplicat o primă pedeapsă acestuia, în 27 noiembrie 2020, pentru tentativă de tâlhărie.

În urma deciziei Judecătoriei Blaj, a fost înaintat apel, iar procesul s-a mutat pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Ce s-a întâmplat în locuința din Blaj, în noaptea de 27 martie 2020, potrivit procurorilor care au anchetat cazul

Cei doi bătrâni, de 78 și 83 de ani, dormeau, în jurul orei 22.15. La un moment dat, Ion Mihai K., zis ”Turturica”, a intrat în locuința acestora. Ușa de acces în casă era închisă, dar nu cu cheia. Ion a profitat de acest fapt și, cu intenția de a sustrage bani sau alte valori, a început să caute prin casă.

Între timp cei doi bătrâni s-au trezit și l-au surprins pe bărbatul de 31 de ani.

În acel moment, ”inculpatul a exercitat asupra acestora acte de violență și anume le-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele peste față și corp, i-a amenințat, solicitându-le în același timp, în limba maghiară, să-i dea bani”, se arată în motivarea Judecătoriei Blaj.

Nervos că nu găsește nimic, a răvășit locuința celor doi bătrâni.

Urletele bărbatului care cerea bani, strigătele de ajutor ale celor doi bătrâni și zgomotele din casă i-au alertat pe vecinii acestora.

Când vecinii au intervenit, bărbatul s-a speriat și a fugit prin grădina locuinței, dar și prin alte grădini, până a ajuns acasă.

Pe drum, și-a aruncat tricoul pătat de sânge, însă martorii l-au identificat rapid pe bărbat și la fel de rapid a și fost prins de polițiști.

Bătrânii s-au luptat cu atacatorul, dar au ajuns în stare gravă la spital

Când a fost găsit de polițiști, bărbatul avea zgârieturi pe ambele părți ale frunții, pe nas, pe coapsa dreaptă, o zgârietură de 11 centimetri în partea din față a coapsei și, în zona spatelui, o vânătaie de 11 centimetri.

Cei doi bătrâni au fost transportați în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cu multiple traumatisme.

Bărbatul a avut diagnosticul de ”microfocar de contuzie hemoragică subcortical parietal stâng, hematom de părți moi regiunea geniană dreapta și palpebral stâng, fractură oase nazale și condil mandibular drept fără traiecte certe de fractură la nivel cranian, fractură arcuri costale C 1 și C 10 drept și C 4,5,6 și 7 stâng”, potrivit motivării instanței.

Pentru femeie, diagnosticul stabilit a fost: ”politraumă prin agresiune – stare comatoasă indusă”.

Din cauza stării grave în care se aflau cei doi, nu au putut fi audiați.

Atacatorul a fost arestat preventiv.

Raportul medicului legist

Bătrânul a avut nevoie de 28 – 30 de zile de îngrijiri medicale, dar, potrivit medicului legist, leziunile nu au pus în primejdie viața acestuia.

Femeia, de 83 de ani, a murit pe 30 martie, la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, la trei zile de la atac.

Extras din raportul medicului legist, potrivit motivării instanței

”1. Moartea numitei (…) fost neviolentă

2. Ea s-a datorat insuficienței respiratorii în cadrul sindromului de detresă respiratorie acută, consecutiv unei pneumonii interstițiale.

3. Leziunile traumatice externe constatate la autopsie pot data din 27.03.2020 și s-au putut produce, prin lovire cu corpuri dure, lovire de plan dur neregulat și hiperflexia laterală a coloanei vertebrale lombare. Restul soluțiilor de continuitate osoase (fracturi) costale s-au putut produce prin comprimare între două planuri dure, posibil în cadrul manoperelor de resuscitare cardio-pulmonară.

4. Între leziunile constatate și deces nu există legătură de cauzalitate, fără a putea exclude un rol favorizant în evoluția infaustă, cu final letal, a procesului patologic preexistent reprezentat de pneumonia interstițială. În cazul supraviețuirii, ar fi necesitat 28-30 de zile de îngrijiri medicale.

5. Leziunile prezentate nu au pus în primejdie viața victimei.

6. Moartea poate data din 30.03.2020.

În cazul supraviețuirii, ar fi necesitat 28-30 de zile de îngrijiri medicale”, se arată în documentul citat.

Ce a spus atacatorul și ce sentință i-a dat Judecătoria Blaj

În fața anchetatorilor, bărbatul a spus că ”era într-o stare stare avansată de ebrietate și nu își amintește dacă le-a cerut sau nu bani ori dacă a căutat prin casă. Își amintește, însă, că i-a aplicat persoanei vătămate (…) o lovitură cu palma sau cu pumnul, în zona feței și a doborât-o la pământ”, se arată în motivarea Judecătoriei Blaj.

Instanța reține că inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârșirea faptei. Mai mult de atât, bărbatul a avut condamnări în trecut, atât în țară, cât și în străinătate.

Ion Mihai K. a fost judecat pentru tentativă de tâlhărie.

Pe 27 noiembrie 2020, bărbatul a fost condamnat la un an (1) de închisoare cu executare și plata a 25.000 lei și 12.500 lei cu titlul de daune morale în favoarea bătrânului pe care l-a atacat și rudelor femeii care a decedat la trei zile de la tentativa de tâlhărie.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj au făcut apel la decizia magistraților, iar dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Prima ședință de judecată va avea loc în data de 3 martie 2021.

