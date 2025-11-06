Connect with us

O cantitate infimă de droguri și o condamnare mai veche l-au trimis pe un tânăr din Sebeș după gratii. Va executa 2 ani și 6 luni

acum 2 ore

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost trimis în Penitenciarul Aiud unde va avea de executat o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare.

Polițiștii din Alba au comunicat că în data de 4 noiembrie l-au reținut pe tânăr și depus în penitenciar pentru executarea pedepsei. 

În comunicatul oficial al poliției, reprezentanții IPJ Alba au precizat că tânărul a fost condamnat pentru posesie de droguri pentru consum propriu.

În realitate, acesta a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a fost prins cu o cantitate infimă de droguri asupra sa, dar mai ales pentru că avea și o condamnare cu suspendare.

Mai exact, acesta a fost prins în perioada Crăciunului din 2023 cu un plic asupra sa, în care se mai afla un rest de MDMA.

”În sarcina inculpatului  s-a reţinut că în data de 26 decembrie 2023, ora 04:50, aflându-se în Alba Iulia, pe str. Cetății, pasager în autoturismul Volkswagen Passat a deținut fără drept, în vederea consumului propriu, droguri de mare risc, respectiv un plic ziplock cu substanță cristalină de culoare albă (0,15 grame substanță care conține MDMA”, au notat magistrații.

Drept urmare s-a ales cu un dosar penal pentru consum. Dar mai avea pe numele său o condamnare pentru trafic de droguri de un an și opt luni de închisoare cu suspendare.

Pentru fapta de posesie de droguri a fost condamnat la 6 luni de închisoare.

Dar pentru că avea și condamnarea anterioară prin calcul judecătoresc magistrații l-au condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare.

În data de 4 noiembrie acesta a fost reținut de polițiști și dus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

