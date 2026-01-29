Connect with us

Eveniment

FOTO Pompieri de la ISU Alba, premiați pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Cine a fost desemnat „Pompierul anului 2025”

Publicat

acum O oră

Într-o instituție în care curajul este rutină, iar profesionalismul este litera de lege, a nominaliza pe „cei mai buni dintre cei buni” reprezintă o provocare aproape imposibilă. Cu toate acestea, există momente în care dăruirea trece dincolo de limitele datoriei, iar rezultatele excepționale merită să fie rostite cu voce tare. În cadrul activității de evaluare, desfășurată într-un cadru festiv la ISU Alba, au fost onorați pompierii care, în ultimul an, au devenit repere de profesionalism și devotament.

Diplomele de apreciere au fost înmânate de către General de brigadă dr. ing. Constantin Florea, Prim Adjunct al Inspectorului General al IGSU, alături de comanda unității ISU Alba, marcând astfel respectul instituției pentru profesionalismul la cel mai înalt nivel.

Personalul care s-a remarcat în anul 2025, este următorul:

Plt. maj. Andrei Săliștean - Desemnat „Pompierul anului 2025”. O distincție care onorează constanța, eficiența și spiritul de sacrificiu demonstrate în mod exemplar în îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, dând dovadă de abnegație, devotament și înalt profesionalism în pregătirea profesională și misiunile încredințate.

Această distincție reprezintă recunoașterea rigurozității și eficienței demonstrate în gestionarea și coordonarea misiunilor operative, fiiiind un exemplu de profesionalism pentru colegi.

Plt. adj. șef Ioan Biriș - Desemnat „Paramedicul anului 2025”, având la activ peste 4.500 de misiuni de prim ajutor medical. Acesta a dovedit devotament și profesionalism exemplar în misiunile de salvare aducând o contribuție remarcabilă la protejarea vieții cetățenilor. Spiritul de sacrificiu și rigoarea demonstrată în fiecare intervenție SMURD constituie un reper de urmat pentru întreaga unitate.

Locotenent Horea Alexandru Crișan – Vocea și imaginea salvatorilor, un profesionist care a reușit să aducă în fața publicului și a mass-mediei nu doar cifre, ci emoția și efortul salvatorilor din spatele fiecărei intervenții.

Plt. adj. șef Bogdan Coruț & Plt. adj. șef Ioan Ciulic – s-au remarcat în mod deosebit în domeniul pregătirii în acordarea primului ajutor. În cadrul sesiunilor de instruire desfășurate aceștia au demonstrat nu doar competență tehnică, ci și abilități pedagogice remarcabile.

Prin modul clar, aplicat și responsabil de transmitere a cunoștințelor, au contribuit semnificativ la creșterea nivelului de pregătire și reacție în situații de urgență a personalului instruit, consolidând cultura prevenirii și a intervenției rapide. Activitatea lor a avut un impact real în mediul profesional, fiind apreciată atât de participanți, cât și de conducerea instituțiilor implicate.

Plt. maj. Ioan Popa – Un simbol al rezistenței. Pentru al 5-lea an consecutiv, deține titlul de „Cel mai puternic pompier din România”. Expert în alpinism și reprezentant al IGSU în misiuni internaționale, Ioan a demonstrat prin implicarea sa activă că limitele fizice sunt făcute pentru a fi depășite, acțiunile sale reflectând disciplină, perseverență și spirit competititv, valori esențiale în profesia de salvator.

Plt. adj. Alin Purda – Dincolo de uniformă, Alin a demonstrat că spiritul de salvator nu se oprește la stingerea incendiilor, ci continuă prin empatie și sprijin constant pentru cei vulnerabili. Recunoașterea sa națională confirmă că meseria de pompier înseamnă mai mult decât intervenție în situații de urgență — înseamnă dedicare față de oameni și responsabilitate față de societate.

„La ISU Alba, fiecare pompier este un pilon de bază, iar fiecare misiune reușită este rezultatul unei munci de echipă impecabile. Felicitări tuturor! Suntem mândri de voi și onorați să vă avem în rândurile noastre. Ei sunt doar câțiva dintre cei care, zi de zi, pun siguranța dumneavoastră mai presus de propria viață”, au scris reprezentanții ISU Alba, pe pagina de Facebook.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

WhatsApp
Actualitateacum 6 minute

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate. Ce presupune noua funcție
Evenimentacum 36 de minute

Bărbat din Baia de Arieș, trimis în judecată pentru ultraj. A amenințat cu moartea doi polițiști. Ce ”cuvinte grele le-a aruncat”
Evenimentacum O oră

FOTO Pompieri de la ISU Alba, premiați pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Cine a fost desemnat „Pompierul anului 2025”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 2 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Tăieri de salarii la ANRE: Angajații nemulțumiți că li s-a redus leafa cu 30% au pierdut în instanță. Decizia poate fi atacată
Economieacum 4 ore

Guvernul are nevoie de o sumă uriașă în acest an, pentru acoperirea deficitului bugetar. De unde vrea să ia banii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 9 ore

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum o zi

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Actualitateacum 2 zile

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 6 minute

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate. Ce presupune noua funcție
Evenimentacum 12 ore

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Schimbări majore la plata gărzilor în spitale și un nou normativ de personal. Anunțul ministrului Sănătății
Actualitateacum 5 ore

INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 ore

FOTO: Polițiști și jandarmi din Alba, acțiune de prevenire a violenței în mediul școlar, la unități de învățământ din Blaj
Educațieacum 8 ore

Sindicatele din Educație pregătesc grevă de avertisment în perioada simulărilor examenelor naționale
Mai mult din Educatie