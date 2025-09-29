Connect with us

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat

Publicat

acum O oră

Un dosar de luare de mită a fost strămutat de pe raza instanțelor din Dolj, tocmai la Tribunalul Alba. Este vorba despre cazul medicului de familie, Ecaterina Venera Vatan care în perioada vaccinării din timpul pandemiei COVID a vaccinat ”la chiuvetă” peste 900 de persoane. Pentru fiecare vaccinare a cerut și primit o șpagă de 200 de lei, per acțiune. 

Drept urmare, doctorița a fost cercetată, iar apoi trimisă în judecată pentru luare de mită. Însă, dosarul s-a lovit de sistemul juridic românesc. Mai exact, medicul alături de alte două persoane inculpate în dosar, au apelat la toate pârghiile posibile.

De la Dolj la Alba Iulia

Acesta a reușit să obțină mai multe contestații, în camera preliminară, pe rolul Tribunalului Dolj, unde a fost înregistrat prima dată. La un moment dat speța a ajuns pe rolul ÎCCJ, care a decis strămutarea dosarului pe raza Curții de Apel Alba Iulia.

În data de 16 aprilie 2025, magistrații instanței superioare din Alba Iulia au respins cererile celor trei inculpați. Câteva luni mai târziu, în data de 26 septembrie 2025, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Alba.

Doctorița și cei doi complici au fost trimiși în judecată pentru luare de mită.

Ce acuzații aduc procurorii

”În esență, în actul de sesizare emis pe data de 7 februarie 2023, anchetatorii au reţinut că: „Inculpata (Vatan Venera Ecaterina – n.r.), în perioada august 2021-ianuarie 2022, a acționat în calitate de medic de familie în cadrul unui centru de vaccinare oficial şi în conivență cu inculpații (…) a pretins şi primit foloase patrimoniale necuvenite constând în sume de bani pentru fiecare persoană interesată să obţină adeverinţă de vaccinare anti-Covid 19/certificat de vaccinare anticovid respectiv, un număr de 926 de persoane, dar fără a se vaccina efectiv, respectiv 200 de lei/persoană”, se arată în rechizitoriul consultat de reporterii libertatea.ro.

Sumele fiind primite de medicul de familie, inculpata (Vatan Venera Ecaterina – n.r.), în zilele următoare introducerii datelor de identitate în RENV, date indicate anterior, în diferite locații (stație PECO, biserică, domiciliul inculpatei, pe diferite artere publice, etc), în legătură cu îndeplinirea unui act contrar atribuţiunilor de serviciu ale acesteia (respectiv vaccinarea persoanelor pe fondul stării de urgenţă generate de pandemia Covid 19).

Peste 900 de spăgi luate

Datele de identitate ale acestor persoane vaccinate fictiv erau introduse în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) la datele menționate în dreptul fiecărei persoane, de către inculpata (Vatan Venera Ecaterina – n.r.), atestând astfel în fals că respectivele persoane erau vaccinate, acţiunile descrise întrunind elementele constitutive ale infracţiunilor de luare de mită, în formă continuată și fals informatic, în formă continuată (câte 926 de acte materiale pentru fiecare infracțiune – n.r.).

A luat și banii de la CAS Dolj

S-a mai reţinut că inculpata (Vatan Venera – n.r.), în derularea contractului de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare nr. 9549/14.05.2021 și a actelor adiționale – încheiate între (cabinetul ei medical – n.r.) și CAS Dolj, folosindu-se de documente care atestau date necorespunzătoare realității (…), a solicitat și obținut de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj contravaloarea administrării vaccinului împotriva Covid-19 pentru un număr de 926 persoane deși, acestea, în realitate, nu s-au vaccinat efectiv, producând un prejudiciu în cuantum de 37.720 lei, (…) această faptă întrunind elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune, în formă continuată.

A încasat până și tichetele de masă date de OMS

Inculpata (Vatan Venera Ecaterina – n.r.) după ce a intrat în posesia carnetelor cu tichete de masă, alocate conform O.M.S. către (cabinetul ei medical – n.r.), tichete ce ar fi trebuit să fie predate fiecărei persoane vaccinate cu schema completă de vaccinare, și-a însușit o parte din acestea, dispunând de ele în mod arbitrar, (…) producând un prejudiciu în cuantum de 19.000 lei, această faptă întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare”, se arată în rechizitoriul DNA Craiova.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată, în dosarul atribuit Tribunalului Alba.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

