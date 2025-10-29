Connect with us

O greșeală pe care o fac mulți români duce la ANULAREA unor acte importante. Precizări oficiale MAI

Publicat

acum 8 minute

Greșeala pe care o fac mulți români, care duce la ANULAREA unor acte importante: Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au atras atenţia cetăţenilor că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificatele de naştere, de căsătorie sau deces, nu este legală.

Odată plastifiate, aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea, neputând fi utilizate în proceduri administrative, cum ar fi reînnoirea cărţii de identitate, anunță MAI, într-o postare de miercuri.

„Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluţie pentru a ţi le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă (…).

Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule şi fără valabilitate.

Te poţi lovi de probleme în momentul în care doreşti să le foloseşti pentru reînnoirea cărţii de identitate, spre exemplu”, au transmis reprezentanţii MAI.

În cazul în care o persoană a plastifiat un certificat, soluţia este solicitarea unui duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară sau, pentru cei aflaţi în străinătate, de la consulatele României.

MAI recomandă cetăţenilor să păstreze actele originale într-o folie de protecţie, pentru a evita deteriorarea acestora, fără a le plastifia.

ANULAREA unor acte: Cine o constată

Nulitatea acestor documente va fi constatată de către ofițerii de stare civilă, funcționarii din cadrul direcției de evidența populației sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ori ofițerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României.

Plastifierea actelor reprezinta acoperirea acestor documente în format tipărit, cu un strat de plastic protector, de cele mai multe ori, prin aplicarea la cald a unei astfel de pelicule.

