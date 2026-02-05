Connect with us

Termene reduse pentru decizia de încadrare la avizul de mediu și avizul pentru siguranța la incendiu. În cât timp se vor obține

Termenul pentru decizia de încadrare la avizul de mediu va fi redus de la 90 de zile la 60 de zile, avizul pentru siguranța la incendiu va putea fi obținut în maximum 15 zile, iar autorizația la incendiu în cel mult 30 de zile. 

Anunțul a fost făcut chiar de premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă organizată miercuri seară.

”Este vorba de un proiect privind simplificarea obținerii avizelor de mediu, unde termenele vor fi scurtate substanțial, în așa fel încât durata de obținere a avizelor de mediu să se reducă, pentru ca investițiile companiilor să poată fi realizate mai repede.

De exemplu, pentru o decizie de încadrare, astăzi avem un termen de 90 de zile, în propunerea agreată inclusiv de Comisie, termenul va fi redus la 60 de zile.

Un al doilea proiect promovat de Ministerul de Interne este cel legat de simplificarea obținerii autorizațiilor de incendiu, avizelor pe care le emite Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Asta înseamnă simplificare, scurtare termene, standardizare, în așa fel încât avizul să fie obținut în maxim 15 zile, iar autorizația în maxim 30 de zile.

Astăzi, în anumite zone ale țării, cum este Bucureștiul, obținerea vizelor durează luni de zile, ceea ce blochează investiții și întârzie finanțările pentru companii”, a spus premierul Bolojan, potrivit G4Media.

