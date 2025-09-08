Obligație nouă pentru învățători în anul școlar 2025-2026: Trebuie să țină 2 ore pe săptămână pentru pregătire remedială

Obligație nouă pentru învățători în anul școlar 2025-2026: toți învățătorii și profesorii pentru învățământul primar au incluse în atribuțiile postului 2 ore pe săptămână de pregătire remedială.

Prevederea se aplică din toamna acestui an și până la începutul anul școlar 2029-2030, potrivit Edupedu.

De menționat este că, abia vineri, 5 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică regulile pentru organizarea orelor de învățare remedială în învățământul primar.

Cu 3 zile înainte de prima zi de cursuri a anului școlar 2025-2026, Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică Metodologia de organizare a orelor de învățare remedială în învățământul primar.

Odată cu punerea în consultare publică a metodologiei, învățătorii au aflat că trebuie să le organizeze pe grupe de copii.

”Art. 2 – „(1) Programul ÎR se organizează pe grupe eterogene formate, de regulă, din 6 -12 elevi, astfel încât să se asigure învățarea diferențiată, colaborativă și adaptată nivelului individual de competență.

În funcție de situația specifică fiecărei clase, numărul elevilor dintr-o grupă poate varia, iar grupa poate fi constituită sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut.

(3) Învățarea remedială se desfășoară înainte sau după programul școlar obligatoriu, în funcție de resursele disponibile și se planifică în orar în două zile pe săptămână, pentru a asigura continuitatea și eficiența intervenției pedagogice; durata unei activități este de 45 de minute.

(4) Activitățile se pot desfășura în spațiile proprii ale unității de învățământ, în alte unități școlare, sau în spații puse la dispoziție de autoritățile locale, cu condiția ca acestea să fie autorizate pentru desfășurarea activităților educaționale” precizează documentul citat de Edupedu.

