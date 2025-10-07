Connect with us

Operație dificilă la rinichi, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean Alba Iulia

Publicat

acum 2 ore

Operație dificilă la rinichi: O nefrectomie parțială, la un pacient în vârstă de 69 de ani, diagnosticat cu tumoră renală stângă, a fost realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Echipa operatorie formată din dr. Nicolae Bogdan (urologie), dr. Alexandru Berindean  (urologie), dr. Claudiu Rachieriu (chirurgie), dr. Raluca Trifa (ATI) a reușit să îndepărteze tumora și doar foarte puțin din țesutul renal, păstrând restul organului pe loc și funcțional.

Acest lucru este foarte important pentru calitatea vieții pacientului, după operație.

O nefrectomie parțială este o operație prin care se îndepărtează doar o parte din rinichi, păstrându-se restul funcțional.

Intervenția chirurgicală s-a realizat în data de 2 octombrie 2025, a durat circa 3 ore, au transmis reprezentanții spitalului.

Medicii au reușit să extirpe tumora fără să afecteze funcționalitatea ulterioară a rinichiului, lucru extrem de important mai ales în contextul vârstei pacientului.

Pacientul are o evoluție postoperatorie favorabilă, fiind transferat pe secția de urologie după operație, unde medicii au continuat să îi monitorizeze cu atenți starea de sănătate.

Inițial, pacientul s-a prezentat în ambulatoriul SJU Alba Iulia, iar investigațiile medicale au relevat faptul că avea o tumoră renală, iar o nefrectomie parțială reprezenta cea mai bună soluție medicală pentru o viață sănătoasă.

Acesta a fost programat pentru operație, care a reprezentat un succes.

”În cadrul compartimentului Urologie se abordează o gamă largă a patologiei urologice și uroginecologice. Aparatura este performantă, ceea ce permite o rezolvare favorabilă și în timp scurt a cazurilor ce ne sunt adresate.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia transmite felicitări echipei operatorii și multă sănătate pacientului.

Preocuparea noastră e de a oferi pacienților soluții moderne și eficiente, cu beneficii pe termen lung, indiferent de patologia manifestată” au precizat reprezentanții instituției medicale.

