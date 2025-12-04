Orchestra Johann Strauss Ensemble aduce la Zlatna atmosfera Crăciunului vienez. Concert festiv în data de 19 decembrie

Orchestra Johann Strauss Ensemble, condusă de dirijorul Russell McGregor, revine în România pentru un nou turneu național al concertului extraordinar „Best of Vienna”.

Pe 19 decembrie, celebrii muzicieni îi vor cuceri pe iubitorii muzicii clasice din Zlatna, cu o reprezentație caritabilă a concertului de sărbători, dedicat aniversării a 200 de ani de Strauss.

Evenimentul va avea loc la sala de festivități Ampelum din Zlatna, începând cu ora 19:00, iar biletele pot fi achiziționate de la Casa de Bilete a Casei de Cultură „Horea Popescu” Zlatna.

Cunoscuți și iubiți de publicul român, muzicienii din Johann Strauss Ensemble revin anual în țara noastră de peste două decenii și anunță că vor aduce și în acest an cadouri inedite în fiecare oraș inclus în turneu, de la apariții speciale ale sopranelor, la momente coregrafice sau fuziuni spectaculoase cu orchestre filarmonice locale.

Concertele Johann Strauss Ensemble din România au devenit sinonime cu eleganța, bucuria și rafinamentul muzicii vieneze.

Sunetele valsurilor, polcilor și marșurilor semnate de Strauss, Lehar sau Kalman, interpretate cu virtuozitate de muzicienii austrieci, transformă fiecare seară într-o sărbătoare a tradiției și a spiritului vienez autentic.

Sub bagheta inconfundabilă a dirijorului Russell McGregor, orchestra cucerește publicul prin energia, finețea și umorul tipic austriac.

McGregor, concertmaestru al orchestrei Schönbrunn Palace Orchestra Vienna și invitat permanent al unor ansambluri renumite din întreaga lume, este recunoscut pentru modul în care transformă fiecare concert într-o experiență memorabilă, plină de pasiune și eleganță.

Fondată în 1985, Johann Strauss Ensemble este una dintre cele mai apreciate orchestre de cameră din Austria, având la activ sute de concerte internaționale, turnee în Europa, Asia și America de Sud și colaborări cu soliști de talie mondială.

Ansamblul își păstrează fidel stilul vienez autentic, interpretând muzica dinastiei Strauss cu aceeași grație și entuziasm care au făcut celebră capitala Austriei.

O contribuție majoră la evoluția ansamblului îi aparține violonistului și dirijorului Russell McGregor, care dirijează în stilul tradițional Stehgeiger, conducând orchestra din poziția de solist.

În concertele „Best of Vienna”, el cântă la o vioară istorică fabricată în 1697 de Carlo Giuseppe Testore, „sora mai mică” a celebrei viori a lui Mozart.

Concertul „Best of Vienna” este dedicat iubitorilor de muzică clasică și tuturor celor care doresc să se bucure de o seară festivă, plină de rafinament și energie pozitivă.

